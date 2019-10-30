Неожиданный трансфер в ЦСКА. Футбольный клуб «подписал» нового коня

На прошлой неделе в футбольном клубе ЦСКА прибыло: «армейцы» «подписали» новичка и опубликовали традиционное видеопредставление на YouTube-канале. Вот только долгожданный трансфер не оправдал ожиданий фанатов красно-синих. На этот раз новичок оказался конём не только в переносном смысле. Вместо нападающего или защитника к ЦСКА присоединился новый маскот. Как и в случае с настоящим трансфером, для коня провели экскурсию по домашнему стадиону, после чего в торжественной обстановке был подписан контракт. Новоиспечённый «армеец» познакомился с одноклубниками, принял участие в тренировке и дал первое интервью CSKA TV. Рассказываем, как новичка приняли в клубе и почему не все фанаты оценили шутку.

Как снимали видеопредставление?

К представлению нового талисмана команды пресс-служба ЦСКА подошла более чем ответственно. Для коня сняли официальное видео со всеми сопутствующими атрибутами, а в съёмках приняли участие генеральный директор клуба Роман Бабаев, главный тренер Виктор Гончаренко и легенда не только «армейцев», но и российской сборной Игорь Акинфеев.

В ролике новичку ЦСКА показывают трофеи клуба, а затем подписывают контракт и торжественно вручают форменную джерси с номером 1911 – именно в 1911 году началась история Центрального спортивного клуба армии (тогда — ОЛЛС). Гендир так отзывается о новом «игроке»:

Очень довольны этим трансфером. Считаю, что наш клуб стал сильнее. Селекционная служба достаточно давно его вела, знаем все его сильные качества… Что немаловажно, он не только телом конь, но и душой.

После завершения юридических формальностей – традиционная фотосессия на поле и первая встреча с одноклубниками. Представил нового «армейца» главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Вот сейчас мы можем быть уверены, что если не сможем кого-то переиграть, тогда будем топтать.

Позже на канале ЦСКА появилось бэкстейдж-видео, в котором показали, как именно проходили съёмки. Оказалось, что даже простые действия в костюме маскота выполнить не просто: большая голова перевешивает и ограничивает обзор, в бутсах «оверсайз» мяч не чеканится, и в целом в такой экипировке очень жарко. Но, конечно, человека в костюме коня такие трудности не остановили.

За маской скрывается Ярослав Антонов – «конь не телом, но душой». 18-летний Ярослав – студент и спортсмен. Он учится в Российском государственном социальном университете на факультете физической культуры, увлекается биатлоном и велогонками. А теперь в свободное от тренировок и занятий время он ещё и поддерживает командный дух ЦСКА.

Почему талисманом ЦСКА был выбран именно конь?

Хотя сегодня образ коня прочно связан с московским футбольным клубом, так было не всегда. Официальным символом команды конь стал только в 2008 году, когда в страну пришла мода на маскоты. ЦСКА стал первой футбольной командой в России, которая обзавелась талисманом.



До «редизайна» конь красно-синих выглядел несколько иначе.

Голова маскота была больше похожа на игрушку, а сам костюм был менее объёмным – отсутствовала специальная подкладка. Также у новой версии коня нет хвоста – наверное, мешается в игре, зато появилась белозубая улыбка (хоть дарёному коню в зубы и не смотрят).



Почему талисманом клуба стал именно конь, наверняка неизвестно. По одной из версий, на улице Песчаная, где расположен домашний стадион ЦСКА, раньше находились конюшни московского ипподрома. Согласно другой версии, происхождение маскота связано с тем, что во времена Советского Союза клуб базировался на площадке Всеобщего военного обучения трудящихся, в хозяйстве которого были и лошади. Третья версия – звучит совсем иначе: якобы прозвище «кони» и, соответственно, талисман берут начало от Первой конной армии советского военачальника Семёна Михайловича Будённого.

Почему фанаты не оценили шутку ЦСКА?

Понравился креативный ход «армейцев» далеко не всем болельщикам. Сейчас команда находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» на два очка, а от лидера «Зенита» – на шесть. Кроме того, последние три матча в турнире ЦСКА либо проиграл, либо сыграл вничью.

Беспокоит фанатов ситуация с составом. На сегодня у ЦСКА он один из самых молодых: некоторым игрокам из основной команды едва исполнилось 18 лет. Болельщики считают, что клубу действительно стоит задуматься об усилении. И шутки здесь излишни.

Об этом в одном из интервью сказал бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин. По его мнению, состав ещё слишком молод и в таком случае нужно либо ждать, либо усиливаться.

Остаётся только ждать, пока они наберутся опыта, а некоторые, может быть, так и останутся на прежней ступени развития. Усиление необходимо, конкуренция нужна.

Однако среди красно-синих фанатов всё-таки нашлись те, кто смог отнестись к ситуации с юмором.

За последний год пресс-служба ЦСКА ощутимо прокачала творческий подход к освещению жизни клуба. Но очевидно, что не все болельщики готовы простить такую несерьёзность и самоиронию, когда у команды не всё идёт гладко. Вероятно, пока с креативом ЦСКА придётся повременить.