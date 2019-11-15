Худей и зарабатывай: как обменять лишние килограммы на деньги

Мотивация для тех, у кого начать худеть со следующего понедельника никак не получается.

Сегодня фитнес становится всё более популярным хобби и образом жизни. Тем не менее не каждый может собраться с духом, найти для себя мотивацию и действительно заняться собой. В таких случаях дополнительной причиной не откладывать похудение в долгий ящик могут стать – неожиданно – деньги. Оказывается, худеть можно с пользой не только для здоровья, но и для собственного кошелька. Рассказываем, как можно привести себя в форму и заработать на этом.

Выиграть фитнес-марафон

Пару лет назад в России начали набирать популярность так называемые фитнес-марафоны. Их организовывают фитнес-центры, бренды спортивной одежды, отдельные тренеры и даже блогеры. Условия у марафонов могут быть разные, но цель одна – привести в порядок своё тело. Некоторые направлены на похудение в целом – они помогают избавиться от лишнего веса. Другие более узко специализированы и ориентированы, например, на «сушку» – создание рельефного тела. В большинстве случаев награда победителям марафона выплачивается из призового фонда. Он, в свою очередь, формируется за счёт взносов, которые участники платят, чтобы вступить в игру. Эта сумма может значительно отличаться, в зависимости от организаторов, продолжительности марафона и условий участия.

Большинство фитнес-марафонов предполагают регулярный фотоотчёт. И один коллаж «до-после» тут не подойдёт. Как правило, участники должны публиковать еженедельные или ежемесячные (в зависимости от длительности марафона) фотографии своего прогресса или же отправлять их наставнику.

Кстати о наставниках. В некоторых марафонах – например, в тех, что организуют сами тренеры – участникам помогают похудеть, рассказывают, как делать это правильно, и даже дают обязательные задания «на вылет». Например, к концу первой недели участник должен отжаться десять раз и подтвердить прогресс, отправив видео с выполнением упражнения. Те, кто не справляется с заданием, автоматически выбывают из соревнований.

Но не всегда с участниками работают индивидуально. В некоторых марафонах организаторы дают общие советы по похудению, например, публикуют программу питания и комплекс тренировок на неделю. При этом они не взаимодействуют с каждым лично.

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Похудеть с приложением

Сегодня многие засыпают и просыпаются со смартфоном в руках. Он может помогать поддерживать водный баланс, считать съеденные калории, отслеживать фазы сна и, как оказалось, зарабатывать на похудении.

Существует несколько приложений, которые готовы финансово поощрять своих пользователей, если они худеют, достигают поставленных целей и придерживаются здорового образа жизни. Можно выделить два основных подхода: соревнование (по аналогии с фитнес-марафоном) и достижение персональной цели.

Фото: istockphoto.com

Одним из самых популярных «соревновательных» сервисов, которым можно пользоваться по всему миру, является Dietbet. Название можно дословно перевести как «диетический спор». По сути, именно это и представляет из себя приложение. Пользователь может выбрать одно из трёх направлений: Кикстартер, Трансформер или Продолжающий. Первый вариант подойдёт тем, кто хочет начать с малого. Цель программы избавиться от 4% лишнего веса за 28 дней. Трансформер рассчитан на более долгий срок и более серьёзный результат: минус 10% веса за полгода. А программа для «продолжающих» помогает не набрать сброшенные килограммы: в течение года участники не должны «вернуть» больше 2% своего веса и потерять больше 4%. Призовой фонд формируется так же, как и в марафоне, и делится между всеми, кто выполнил условия программы в назначенный срок.

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Вне зависимости от программы Dietbet требует фотоотчёт, а на направлениях Трансформер и «Продолжающий» участники должны взвешиваться каждую неделю. Чтобы исключить экстремальные и нездоровые попытки похудеть в самом конце, существуют правила, а программа разбивается на несколько раундов: трансформер – на 6, «продолжающий» – на 12. Так, чтобы побороться за главный приз в направлении «Трансформер», к пятому раунду участник должен похудеть как минимум на 6%.

Другое популярное приложение – StickK. Оно помогает пользователям достигать целей, приобретать полезные привычки и избавляться от вредных. В качестве мотивации StickK тоже использует деньги, причём здесь их можно не только заработать, но и потерять (если не выполнять условия «соглашения»).

«Соглашение» пользователь заключает сам с собой – фактически даёт себе обещание. Например, похудеть, удержать определённый вес или начать правильно питаться. Можно выбрать одну из предложенных целей (наиболее популярных) или создать новую самостоятельно и обозначить сумму «штрафа» за невыполнение. Также нужно решить, как часто приложение будет «штрафовать»: например, каждую неделю, каждый день или каждый месяц. Куда направить проигранные деньги, пользователь решает сам: на благотворительность, на развитие приложения или же любому человеку (в последнем случае нужно будет указать реквизиты для перевода).

Чтобы люди не навредили своему здоровью, подобные приложения всегда устанавливают своего рода «правила безопасности». Например, Dietbet указывает максимальный процент от веса участников, которые они могут потерять за один раунд (для каждой программы этот показатель отличается). Если же участник сбрасывает больше, его дисквалифицируют, так как это расценивается как потенциальный риск для здоровья.

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Поспорить с другом

Если же диджитал и массовые марафоны не про вас, всегда можно по старинке поспорить с другом. Тут сумма выигрыша тоже будет целиком и полностью зависеть от вас, а условия спора ничем не ограничены – договаривайтесь на такую цель и срок, которые считаете комфортными.

Фото: istockphoto.com

В октябре 2019 года такой тактике решили последовать два российских бизнесмена из Новосибирска – Иван Лузанов и Александр Долгов. Они давние друзья, которые всегда хотели избавиться от лишнего веса: Лузанов при росте 183 см весил 110 кг, а Долгов ростом 205 см – 140 кг.

Друзья решили замотивировать себя деньгами и поспорили на 100 тысяч рублей: их получит тот, кто больше похудеет за два месяца. Бонусом можно будет ещё и пнуть проигравшего. Достигать результатов получается быстрее, если есть конкретный стимул. Хотя дело тут не только в деньгах, как считает Александр Долгов, но и в чувстве соперничества – проигрывать не хочется из принципа.

Тут вопрос не в сумме, мне просто не хочется проигрывать – чисто мужское.

Как рассказал Лузанов, он давно то сбрасывает вес, то снова набирает, но не может удержать его на отметке ниже 100 кг. А спор с другом – отличный способ дополнительно себя замотивировать.

Результаты мужчины подведут в конце декабря 2019 года. К этому времени они планируют похудеть на 20 кг.



Мы решаем худеть по разным причинам. Кого-то мотивирует сам спорт, у кого-то легко получается убедить себя в правильности и полезности такого образа жизни, а кому-то нужны более весомые аргументы, чтобы наконец заставить себя начать. Например, потенциальный заработок или, наоборот, система штрафов. В любом случае, главное – знать меру и подходить к похудению рационально: делать всё постепенно, не устраивать организму экстремальные перегрузки и медленно, но верно идти к своей цели.