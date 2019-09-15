7 бесплатных приложений для активного образа жизни

Ещё один повод выйти на пробежку, начать считать калории и контролировать количество воды.

Если вы не любитель тренажёрных залов и считаете, что консультация профессионального тренера или диетолога вам не по карману, мы предлагаем вам обратиться к бесплатным, но полезным приложениям. Скачивайте позиции из нашей подборки на свой смартфон — они помогут вам выстроить план беговых тренировок, рассчитать ежедневный калораж, нарастить мышечную массу, контролировать объём выпитой жидкости и, наконец, прийти к гармонии с собой.

Nike Training Club

NTC — одно из самых популярных спортивных приложений в мире. Программа содержит более 60 комплексных занятий, разработанных профессиональными спортсменами. Каждое занятие сопровождается видео, которое показывает, как правильно выполнять упражнения. Параллельно звучат голосовые команды, а ещё можно подключить свою музыку из медиатеки.

Всего NTC содержит около 100 упражнений, большинство из которых воздействуют сразу на несколько групп мышц. Занятия построены на интервальной системе и занимают 15, 30 или 45 минут. Приложение рассчитано в основном на занятия дома или на улице, так что для большинства комплексов не требуется специального оборудования.

7 Minute Workout

Главная идея приложения — если уделять простым упражнениям хотя бы несколько минут в день, это даст намного более заметный результат, чем тщетные попытки заставить себя ходить в зал. Основа программы — тренировка из журнала New York Times.

Принцип занятий предельно прост: вы запускаете приложение, слышите свисток и в течение 7 минут повторяете движения, изображённые на картинках. На каждое из них даётся 30 секунд, между подходами — 15-секундный интервал. Начало и конец упражнения выделяются звуковыми сигналами.

LifeSum

Дневник LifeSum — одно из лучших приложений для подсчёта калорий. После запуска программы вы заполняете профиль с основной информацией, позволяющей приложению определить ежедневную энергетическую ценность пищи. Автоматически рассчитывается и время, которое будет затрачено на достижение каждой цели.

Вы можете сами добавлять в список продукты, которые употребляете, либо искать их в библиотеке. Программа показывает последние съеденные вами блюда и выделяет самые любимые. Вы можете добавить продукты, которых ещё нет в списке и указать их энергетическую ценность с помощью опции «Создать новый». Дневник демонстрирует соотношение потребленных и сожжённых калорий, так что вы быстро поймете, сколько лишней энергии остается в организме и откладывается в жир.

PumpUP

PumpUP — программа для любителей силовых тренировок и командных видов спорта. Аудитория приложения впечатляет: количество пользователей PumpUP уже преодолело отметку в 5 миллионов человек. Оно представляет собой сеть, которая объединяет поклонников спорта и позволяет делиться своими результатами. Кроме того, PumpUP предлагает дневники занятий, сценарии тренировок и интеграции с социальными сетями. В приложении есть простые анимационные видео с наглядными инструкциями по выполнению упражнений.

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WaterIn

Во время занятия спортом необходимо пить воду. Но делать это надо в меру. WaterIn помогает следить за дневной нормой потребления жидкостей. Для этого вам нужно лишь в течение дня отмечать количество выпитой воды. При желании литраж выставляется вручную. Если определить «на глазок» очень сложно, можно отмечать дозы выпитого: маленький стакан, большой стакан, бутылка. А для тех, кто всё время забывает увлажнять организм изнутри, предусмотрены уведомления.

Yoga Studio

Приложение Yoga Studio — это 65 уроков по йоге и медитации. Программа предлагает выбрать уровень сложности и продолжительности: 10 — 60 минут. Упражнения сопровождаются подробными видеоинструкциями в HD-качестве. Пользователи могут самостоятельно составлять программу занятий из видеоупражнений и блоков с позами. Также можно настроить музыкальное сопровождение или включить звуки природы. Вы можете распланировать расписание занятий, которое автоматически синхронизируется с календарём.

RunKeeper

RnKeeper — одно из самых популярных приложений для бега. Оно помогает отслеживать ваши передвижения по карте, передаёт голосовые подсказки о темпе, длительности дистанции и скорости бега. Также приложение позволяет делиться пробежками с друзьями. Если вы любите бегать под музыку, то можете автоматически подключиться к медиатеке Apple Music. Для пользователей Android есть возможность включать песни из Google Play Music. Приложение сохраняет подробную статистику ваших тренировок, благодаря чему вы всегда сможете оценить свой прогресс.

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