Проверка на прочность: 5 спортивных челленджей для самых продвинутых

Формат челленджа становится всё более распространённым на просторах Сети. Профессиональные атлеты и просто любители спорта чуть ли не каждый день делятся видеороликами, в которых ставят перед собой сложно достижимые цели и предлагают зрителям выполнить их вместе в определённый срок. Задания бывают самыми разными по направленности и степени тяжести: на выносливость, на скорость, на мышечную силу… Единственное условие — не сдаваться на полпути, это же вызов!



Мы подобрали пять разнообразных челленджей, выполнить которые не так уж просто. Готовы испытать свои силы вместе со спортсменами из интернета и продержаться до конца?

Важно: не стоит повторять опыт атлетов, если у вас имеются медицинские противопоказания.

30 дней виса на турнике с увеличением времени

Подтягивание — одно из самых популярных базовых упражнений. Чтобы выполнить максимальное количество повторений, необходимо уделить внимание вису. Всё просто: чем слабее вис, тем меньше подтягиваний подряд вы сможете выполнить.



Летом этого года бодибилдер Алексей Шреддер запустил собственный челлендж. Спортсмен решил выяснить, что будет, если висеть на турнике каждый день на протяжении месяца. Причём делать это на пике возможностей раз в 2-3 дня, а в остальные дни работать на 70% от максимума, чтобы напрасно не перегружать свой организм.

В первый день эксперимента Алексей провисел на турнике всего 2 минуты и 17 секунд. Атлет признался, что для него это слабый результат, и поставил цель: выдерживать 5 минут виса и достичь естественной лёгкости при выполнении. К сожалению, результата на YouTube-канале подписчики так и не дождались. Но некоторые из них сами приняли вызов и спустя месяц делились впечатлениями: время виса гарантированно увеличивалось на 1 минуту.

20 подтягиваний подряд

Хороший показатель силы в подтягиваниях — это 20 строгих повторений с полным разгибанием рук. Пока не можете похвастать таким результатом? Тогда присоединяйтесь к челленджу и выполняйте упражнение в полную амплитуду, без импульсов и раскачиваний. Тело при этом должно вытягиваться в линию, как это продемонстрировал фитнес-тренер Аль Кавадло.

Упражняясь по два раза в неделю, постепенно увеличивайте количество подтягиваний. Если сейчас ваш максимум три повторения, то за всю тренировку старайтесь сделать 10 за несколько подходов, а на следующей стремитесь превзойти это число. Эксперимент проводится в неограниченный срок, главное — достичь 20 подтягиваний подряд и быть готовым повторить их в 5 подходах.

30 дней изматывающих упражнений на пресс

Фитнес-блогер Игорь Войтенко нередко устраивает челленджи с доступными каждому упражнениями. Для их выполнения не требуется специальное оборудование или особая подготовка. В этот раз спортсмен бросил себе вызов в виде 30-дневного марафона по прокачке пресса.

Участникам эксперимента необходимо выполнять подряд 4 упражнения: гибридные скручивания, планка с подтягиванием коленей, поднятие прямых ног с отрыванием поясницы вверх и велосипед. Каждое необходимо делать с максимальной отдачей на протяжении 45 секунд в первом подходе. После него — небольшой отдых в 10 секунд и второй подход. Если в этом круге у вас не получается выдержать 45 секунд, остановитесь, подготовьтесь к следующему заданию и придерживайтесь той же схемы. Отдых между разными упражнениями — 30 секунд. Через месяц тренировок прогресс точно будет заметен.

15 650 отжиманий за месяц

YouTube-блогер Владислав Петренко славится своими безумными челленджами. Например, он выкладывал видео о том, как мужчине сесть на шпагат без боли или подтянуться 6500 раз за 30 дней. Но самый популярный эксперимент Влада — это 15 650 отжиманий за месяц. Согласитесь, звучит дико. Но он смог! Притом что заряжался энергией только с помощью овощей и фруктов.

По правилам челленджа необходимо делать в среднем по 500 отжиманий ежедневно. Безусловно, выполнять их следует в несколько подходов, причём разбросанных в течение дня. Отступать от дневного плана тоже позволительно, но в конце концов «долг» нужно будет отработать. Результат эксперимента не заставит себя ждать.

Год ежедневных пробежек

Хелла Сидибе, атлет из Нью-Джерси, любит беговые тренировки. Да так сильно, что в мае 2017 года придумал челлендж — бегать каждый день в течение года. Не поверите, но Хелла превзошёл свой план и продолжает ежедневные пробежки до сих пор.

В этом испытании совершенно не важно, сколько вы пробежите, — отталкивайтесь от своих сил и самочувствия. Самый важный аспект здесь — выработать привычку бегать ежедневно. Например, Сидибе в первый день продержался всего 1 милю, что составляет чуть больше 1,5 км, и не стал пересиливать себя. Зато со временем прогресс стал ощутим, и к концу года бегун в сумме одолел 2807 миль (около 4517 км).



Конечно, все вышеперечисленные челленджи не гарантируют постоянный результат. Ведь для того, чтобы быть в форме и показывать максимум своих возможностей, необходимы систематические тренировки. Важно лишь помнить, что даже маленькая работа при ежедневном усилии перерастает во что-то большее.