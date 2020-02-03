Сила в движении. Как Валерия Букина протащила автомобиль

И что нужно делать, если вы тоже захотите попробовать себя в пауэрлифтинге.

Многие в январе бросили себе вызов на 2020 год. Но есть и те, кто не стал откладывать реализацию челленджа. Не так давно двукратная чемпионка мира по пауэрлифтингу фитнес-тренер Валерия Букина приняла вызов от компании Renault. Девушка должна была протащить автомобиль Renault Arkana.

Сразу после съёмок нам удалось встретиться с Валерией и поговорить с ней о «железном спорте» — пауэрлифтинге, впечатлениях от челленджа и других не менее глобальных планах на грядущий год.

«Дайте мне точку опоры, и я… протащу автомобиль»

— Валерия, с чего началась ваша история в «железном спорте»? В детстве вы занимались боевыми искусствами: рукопашный бой, дзюдо… Почему в сознательном возрасте выбрали именно пауэрлифтинг?

— Да, с детства я занималась рукопашным боем, дзюдо, даже в самбо выступала. Но в один из прекрасных дней в 2006 году я получила серьёзную травму плечевого сустава, восстанавливалась целый год. После этого, восстановившись, в 2009 году даже стала второй на одном из чемпионатов мира. А потом я вылетела из сборной Саратова по дзюдо, возникла некая пауза, депрессия: чем заниматься, куда податься? И когда встал вопрос «а что дальше?», я уже осознанно выбрала пауэрлифтинг.

— Как появилась идея протащить машину? Помните этот день?

— Конечно, это было в 2011 году, зимой. Помню этот день, помню, что это было в феврале, шёл снег. В YouTube можно найти ролик, где я тащу 21-тонную машину-фуру по лестнице. Лестница, конечно, помогает, есть от чего оттолкнуться, поэтому и получилось протащить такой большой вес. Сама я тогда весила килограмм 60.

А как появилась сама мысль? Меня всегда вдохновлял Владимир Турчинский, очень нравилось его шоу «Силовой экстрим». Я смотрела его и думала: а почему нет, я тоже хочу попробовать!

Фото: Из архива Renault

— В чём самая большая сложность?

— Я всегда говорю: дайте мне точку опоры, и я сдвину мир. Ладно, это не только я так говорю (смеётся). Нет глобальной сложности тащить машину, нужна хорошая подготовка и знание физики. Как бы это странно сейчас ни звучало, но это действительно расчёт, физика и психология, пожалуй. Для меня нет сложности протащить машину. Если я вижу цель, просто её ставлю и достигаю. Поэтому тяжело в чём-то — да, бывает, но сложно — нет.

— В этом году вы решились на новый челлендж — протащить Renault Arkana. Как всё прошло?

— Renault кинули мне этот вызов, увидев один из моих роликов на странице в «Инстаграме». Написали мне что-то вроде «сможешь протащить нашу машину?». Сразу захотелось ответить: «А почему нет?».

— Был ли у вас страх, что сдвинуть машину с места не получится?

— Не было страха. Сдвинется, куда она денется! У других же двигается, почему у меня не получится? (Улыбается.)

Фото: Из архива Renault

— Расскажите, о чём вы думали в момент, когда тянули машину?

— Не смогу вспомнить, о чём точно думала. Я просто кайфовала в этот момент, получала максимальное удовольствие от процесса (улыбается).

— Что было важно в момент, когда вы начали тянуть Renault Arkana? Что было сложно?

— Когда я тянула Renault Arkana во время челленджа, у меня не было специальных канатов, то есть цепляться было не за что. В таком случае самое важное было сцепиться с поверхностью ногами, чтобы сдвинуть машину. В общем, вызов был непростой, сложнее, чем обычно. Хотя если бы это было легко, это бы делал каждый (улыбается).

— Как вам вообще автомобиль? До и после челленджа было желание сесть за руль?

— Права у меня есть уже лет пять, но машину сама не вожу, честно, не испытываю от этого какого-то кайфа или особой необходимости. Хотя машина — это конечно здорово. После челленджа села в Renault Arkana, попробовала её в деле. Мне понравилось сидеть за рулём, достаточно приятно. Не знаю, как всё точно описать, я всё-таки, как вы поняли, не водитель со стажем (смеётся), но было очень комфортно.

Фото: Из архива Renault

Психика или физика: над чем важно работать новичку в пауэрлифтинге?

— Важен ли психологический момент и настрой: понимание того, что вы сможете взять тот или иной вес? Как работаете над этим? Что помогает собраться?

— Я готовила людей к соревновательному помосту, поэтому с уверенностью скажу, что психология — это самое важное. Очень важно слышать себя и видеть, как себя ведут соперники. У меня не было никогда сомнений, возьму ли я тот или иной вес или не возьму.

Фото: Из архива Renault

— Вы сами разрабатываете систему своих тренировок или тренер?

— Примерно с 2013 года я занимаюсь самостоятельно. До этого у меня был тренер. Он помогал мне готовиться к двум первым чемпионатам мира, на которых я стала чемпионкой.

Позже стала тренироваться сама. Наверное, дело в том, что меня всегда интересовала вся сфера фитнеса в целом, и мне хотелось самой стать тренером. В 2011 году это случилось: я переехала в Москву, и здесь началась моя тренерская карьера.

— По каким критериям вы определяете, что тренировка прошла отлично?

— В пауэрлифтинге важна сила. Нужно за раз поднять максимальный вес, поэтому количество повторений не главное. Если говорить про данный период жизни, то я работаю над скоростью и выносливостью. Делаю сеты упражнений по несколько подходов.

Фото: Из архива Renault

— Как вообще посоветовали бы начинать новичку в пауэрлифтинге?

— Что касается новичков именно в пауэрлифтинге, конечно, нужен тренер. Тренер с головой. Тот, который уже привёл кого-то из своих спортсменов к результату.

— Почему тренер — это всё-таки важно?

— Если мы говорим про пауэрлифтинг, то здесь большой акцент идёт на построении техники. Потому что очень большая нагрузка распределяется на позвоночник в большинстве упражнений. Здесь нужно создать сильный мышечный корсет и только после этого залезать под штангу и работать с большими весами. Идёт очень большая подсобная работа на укрепление всего мышечного корсета. Организм нужно подготовить, поэтому здесь очень важен хороший тренер. Ну и для подготовки к соревнованиям само собой.

Фото: Из архива Renault

— Трудно ли быть девушкой в таком стереотипно мужском виде спорта?

— Ну, начнём с того, что наш мир, в принципе, думает стереотипно (улыбается). В российском обществе принято вешать ярлыки. Но мне, честно, всегда на эти ярлыки было по фигу, я пережила это в своё время. Поэтому не могу отметить какие-то трудности, просто, несмотря ни на что, делаю своё дело, и делаю его хорошо.

Фото: Из архива Renault

— Есть уже планы по покорению новых высот: на что хотелось бы замахнуться в 2020 году?

— В ближайших планах у меня пробежать полумарафон и замахнуться на марафон — 42 километра. Сейчас бегаю по 10 км, постепенно буду увеличивать дистанцию. А дальше всё возможно: и различные ультрамарафоны, и 50, 70, 100 километров. Ещё подумываю всё-таки снова попробовать сесть за руль, Arkana меня вдохновила. Всегда есть к чему стремиться!