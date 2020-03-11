Долгие годы дружбы. «Зенит» и Nike отметили 10-летний юбилей

9 марта игроки ФК «Зенит» вышли на построение перед матчем против ФК «Уфа» в домашней форме прошлых сезонов в честь десятилетия партнёрства с Nike. Зрителям, посетившим футбольную встречу, удалось напрямую соприкоснуться с историей. За 10 лет сотрудничества питерская команда завоевала 9 трофеев, и, скорее всего, это только начало.

Как началось сотрудничество «Зенита» и Nike?

В сезоне-2008/2009 ФК «Зенит» провёл последний матч в форме компании Puma.

Puma и аdidas: их фабрики находятся через дорогу, а основатели — родные братья Вы так много не знаете о любимых спортивных брендах. Они гораздо ближе к друг другу, чем кажется.

Безусловно, тот год для болельщиков питерской команды выдался незабываемым. Под руководством Дика Адвоката команда завоевала Кубок и Суперкубок УЕФА, одержав победы над шотландским клубом «Рейнджерс» и «Манчестер Юнайтед».

1 января 2010 года — дата, с которой началась новая история. Новые партнёрские отношения Берт Хилле, генеральный менеджер категории футбол в России, прокомментировал:

Мы гордимся тем, что стали партнёром ФК «Зенит» – команды с богатым футбольным наследием. «Зенит» является одним из лидеров Российского чемпионата, а также обладателем престижных европейских клубных трофеев – Кубка и Суперкубка УЕФА. Кроме того, «Зенит» – уникальная команда, которая олицетворяет свой город и воплощает его характер. Мы уверены, что наше сотрудничество будет долгосрочным и продуктивным.

С того момента, как компания Nike стала официальным партнёром клуба, питерский «Зенит» прошёл долгий путь, завоевав при этом большое количество трофеев.

На полке клубного музея появились четыре Кубка чемпионата России, а также два Кубка и Суперкубка России. В футболках компании команда обыгрывала «Ливерпуль» и «Боруссию» Дортмунд, а Халк забивал с центра поля «Севилье».

Как менялась форма «Зенита»?

Прошло 10 лет, 10 периодов истории, 10 футболок – на матч с «Уфой» каждый игрок основного состава надел одну из них.

Фото: Архив Nike

В 2010 и 2014 годах форма была сделана в классическом стиле, с воротником. Более интересными были футболки 2011, 2018 и 2019 годов. Тогда компания решила добавить на футболки немного геометрии, такие рисунки отлично выделяли игроков «Зенита» на футбольном поле.

Фото: Архив Nike

Хочется отметить также и 2013 год.В это время руководство команды приняло важное решение изменить круглый логотип на стрелку.

Фото: Архив Nike

«Зенит» старался выделяться не только экипировкой, но и её презентацией. В 2016 году игроки команды Юрий Лодыгин, Александр Кокорин, Артём Дзюба, Юрий Жирков и Николас Ломбертс представили новую форму в Арктике, на добывающей нефть платформе «Приразломная» в Баренцевом море. Футболисты и помощник главного тренера Сергей Семак сначала летели на самолёте до поселка Варандей, а оттуда – на вертолёте на «Приразломную».

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Безусловно, Nike продолжит активно сотрудничать с питерским клубом. Спортивный бренд будет и дальше предоставлять лучшие инновации и технологии, в дизайне – отдавать дань традициям клуба, а в производстве – использовать переработанные материалы, помогая защищать будущее всех атлетов.