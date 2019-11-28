Эволюция футбольной формы: от древности до современности

О том, как экипировку из голов животных спустя столетия заменили ультрамодные лимитированные серии.

История футбола богата на перемены. Со времён появления в Англии этого вида спорта изменились не только его правила, но и форма игроков. Конечно, по современным стандартам футболисты прошлого и позапрошлого веков выглядели весьма забавно, но это совсем не мешало им выступать с не меньшим азартом. Они предпочитали надевать самые практичные вещи, которые тогда считались последним писком моды. Рассказываем, как изменилась форма футболистов.

Прототипы футбольной формы в древности

До того момента, как футбол появился в Великобритании, наши далёкие предки во всех уголках планеты пытались играть во что-то похожее. На европейском континенте состязания, напоминающие современный вид спорта, ещё до нашей эры устраивали кельты. В их играх одновременно могли участвовать более сотни человек. В те времена футболисты облачались в привычную им одежду: туники и набедренные повязки. В качестве защиты кельты использовали щитки из кожи.

Древние индейцы на подобных турнирах нередко надевали головы животных. Таким образом они пытались устрашить противника. В более северных странах спортивной формой считалась тёплая повседневная одежда. В Китае и Японии игроки надевали кимоно.

На Руси же развлечения с мячом появились задолго до официального зарождения футбола. Крестьяне и дворяне играли прямо в валенках и лаптях.

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Англия — родина футбольной формы

Во времена появления футбола игроки выступали в длинных плащах и коротких штанах. Это доказывает большинство старинных картин и гравюр. К концу XIX века футбольным сообществом был официально задокументирован первый вариант формы. Он состоял из четырёх обязательных компонентов: гольфов, заправленных в них штанов, рубашки и цилиндра. Такими словами описывали внешний вид команды «Британские Леди»:

Леди, представлявшие «Север», были одеты в красные блузки в белый горох, свободные чёрные бриджи, чёрные чулки, красные береты, коричневые кожаные ботинки и штаны.

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Исторические нововведения: как менялась футбольная экипировка?

Социальные изменения, возникшие в обществе, способствовали ускоренному развитию футбола. Команды старались прийти к общей концепции внешнего вида игроков и ввести единую форму. Спустя годы футболисты заменили рубашки на свитеры, а штаны — на длинные шорты.

В 1904 году Футбольная ассоциация, озабоченная тем, что шорты становились всё короче, ввела следующее правило: «футбольные шорты должны прикрывать колени игроков». Однако оно не прижилось, поскольку такая длина мешала скорости спортсменов. Натуральный хлопок, из которого шили ткань, намокал от пота, из-за чего одежда становилась тяжелее. Поэтому с середины XX века шорты вновь стали короткими.

Главным изменением, перевернувшим индустрию спортивной одежды, принято считать изобретение синтетического волокна. Форма стала максимально лёгкой, практически непромокаемой как внутри, так и снаружи.

С тех пор футбольная экипировка приняла свой нынешний вид. Компании adidas, Puma, Nike с помощью современных технологий стремятся сделать форму эффективной, а также экологически безопасной. В каждом сезоне одежда любой футбольной команды преображается и приобретает яркий запоминающийся стиль.

Появление цифр на форме

В конце 1930-х годов на футбольной форме появились цифры. На тот момент ещё не существовало единых правил, которые бы определяли конкретное место на экипировке, поэтому у некоторых команд номера располагались только на шортах. Со временем клубы пришли к одному решению: цифры должны находиться и на футболках, и на шортах, чтобы упростить работу судей и запомниться болельщикам на трибунах.

Противостояние Роналду и Месси. Теперь не только на поле, но и в магазинах Месси обзавёлся собственным брендом. В отличие от Криша, в ассортименте нет трусов с его именем на резинке.

Регулярная смена дизайна

Сейчас команды каждый сезон представляют новый дизайн формы. Конечно, обычно клубы придерживаются традиционной стилистики и цветов, особенно это касается домашних комплектов. Однако форма для выездных матчей — настоящее пространство для творчества. Например, немецкий клуб «Шальке» в прошлом сезоне презентовал одежду кислотного цвета.

Меняется и форма национальных сборных. Здесь ситуация ещё интереснее, ведь комплекты игроков обновляются не только для каждого сезона, но и для крупных международных турниров. В начале ноября компания adidas представила форму сборной России для Евро-2020. Она вызвала общественный резонанс и послужила причиной большого конфликта. РФС, футболисты и болельщики остались ей крайне недовольны, поскольку цвета российского флага на рукаве были расположены в обратном порядке. Форма была снята с производства.

Эволюция бутс: от массивных шипов до лёгкого покрытия

В качестве обуви первоначально футболисты использовали высокие тяжелые ботинки или сапоги со специальной металлической вставкой. Использование этой экипировки нередко приводило к травмам. В 1891 году в футбольные правила внесли изменения, которые разрешили использовать шипы при условии, что они будут сделаны из кожи и не будут выступать больше чем на полдюйма. Ботинки, сделанные по этим стандартам, можно считать первой специализированной для футбола обувью.

Большой интерес к бутсам стал проявляться в 50-е годы XX столетия. Главным производителем спортивной обуви являлась фабрика Дасслеров, основанная братьями Адольфом и Рудольфом. Вскоре она распалась на adidas и Puma. Развитие индустрии футбольной одежды шло стремительно, и буквально через несколько лет большинство профессиональных клубов предоставляло своим футболистам качественные бутсы. В конце XX века наступила эра обуви, произведённой из искусственных материалов. Это позволяло окрашивать её в разные цвета и экономить время производства.

В настоящее время создание бутс превратилось в целое искусство. Игроки сами могут выбирать дизайн обуви и участвовать в производстве лимитированных серий.

История футбольной формы такая же обширная и интересная, как и эволюция самого футбола. Экипировке пришлось пройти через «огонь и воду», чтобы с каждым годом становиться удобнее и привлекательнее. На сегодняшний день даже многие юные болельщики зачастую выбирают любимую команду по наличию яркой, эффектной формы.