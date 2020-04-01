Повторять не рекомендуем: захватывающие трюки из мира паркура

В наше время становится всё сложнее удивлять людей. Но есть в мире паркуристы, которые точно могут поспорить с этим утверждением. Для тех, кто не знаком с этим термином, поясняем: паркуристы — люди, которые перемещаются и преодолевают препятствия с использованием прыжковых элементов. Это настоящие профессионалы своего дела. Многие из них не раз становились победителями крупнейших соревнований. Порой за просмотром очередного видео невольно хватаешься за сердце — так обворожительно и опасно это выглядит.

Настоятельно рекомендуем не повторять трюки. Лучше следите вместе с нами за ними в интернете.

Один из самых узнаваемых русских паркуристов — Олег Шерстяченко, более известный под псевдонимом olegcricket.

Олегу 29 лет, и он родом из Екатеринбурга. Паркуром начал заниматься в 14 лет. Если верить словам спортсмена, большое впечатление в детстве на него оказал фильм «Ямакаси: новые самураи».



Олег любит удивлять своих подписчиков, поэтому частенько использует для своих трюков крыши высотных зданий. Выглядит это с одной стороны красиво, с другой — максимально страшно. За просмотром его видео невольно хватаешься за сердце.

Страх никогда не останавливал меня. Я никогда не чувствовал ничего подобного. Мне интересно, какие эмоции испытывали бы на моём месте обычные люди. Возможно, я уже родился с такой «особенностью», не знаю.

Вот и на этом видео Олег использует уже излюбленное место — крышу. Он без всякого страха запрыгивает на узкий парапет, там же может спокойно прилечь или, например, повиснуть на одних пальцах.

Кстати, ещё в 2017 году Олег Крикет снял совместное видео с русской моделью Викторией Одинцовой. Девушка доверилась мастеру и повисла на огромной высотке Дубая, держась исключительно за руку Крикета. После публикации видео в интернете мировые СМИ только и трубили об этом инциденте.

Следующий наш герой — Павел Петкунс, известный в социальных сетях под псевдонимом pashatheboss. Павел родом из латвийского города Даугавпилса. Как рассказывал сам Петкунс, вдохновил его на занятие паркуром соотечественник Олег Ворслав, видео которого он увидел в 2005 году.

Увидел, что самый обычный парень делает трюки, и подумал: «Я хочу быть как он!». Я понимал, что мы из одного города, а значит, у меня тоже есть возможность развиваться, несмотря на то что у нас нет специальных мест.

Со временем Петкунс разработал свой стиль, а уже на первые соревнования 16-летний подросток поехал в Англию в 2009 году. Тогда он занял последнее место, но заниматься от этого не перестал. На сегодняшний день Петкунс является многократным чемпионом мира.

В этом видео Павел продемонстрировал большое количество трюков, давайте разбираться.



Вроде бы, обычная лестница — но для Петкунса это своего рода снаряд. Так, например, он, словно змея, проскальзывает под перилами, используя атлетические способности.



А после Паша взобрался на крышу будки на пляже. Но спускается Петкунс оттуда своеобразным способом — в прыжке, исполняя несколько переворотов в воздухе.



Обычная стена, но даже тут Павел находит место для трюка — после прыжка он опирается на спину, а потом, оттолкнувшись ногами, снова совершает прыжок и приземляется обратно на землю.



Переворот перед собой в прыжке? Легко. Но и на этом ещё не всё: спуск с перил и пару гимнастических прыжков — вот теперь точно финал.



Далее следует переворот на стене, в этом трюке Паше помогает балка под мостом.

Переворот, используя два пальца, тоже не проблема для Петкунса. С турника Павел прыгает на батут, а потом запрыгивает обратно на турник.

Сальто перед собой с бордюра? Слишком просто. Прыжок перед собой в стиле гепарда тоже смотрится завораживающе.

Помимо трюков на улице, Петкунс часто использует батуты. Например, на этом видео он залез на четвёртый уровень. Оттолкнувшись от снаряда, он делает прыжок, при этом несколько раз переворачиваясь в воздухе. Трюк удался.

Французу Реми Жирарду 22 года. Увлекается он не только паркуром, но и фрираном с акробатикой. Кстати, акробатикой он занимался с раннего детства. По словам спортсмена, он превратил своё хобби в профессию. Реми выступает в цирках, театрах и уличных шоу.



В этом видео Жирард как раз совмещает паркур и акробатику. После уже привычного трюка из паркура Реми выполняет излюбленные прыжки в гимнастическом стиле. Стоит отметить, прыгает француз здорово.

А вот и один из лучших трюков Реми. Спортсмен выполняет сложнейший трюк на руках. Занятия акробатикой с детства дают о себе знать.

На очереди очередной паркурист — Кирилл Колесников. Ему всего 22 года, и родом он из Санкт-Петербурга. Паркуром увлекается с 2012 года, а на сегодняшний день является участником чемпионатов всего мира.



Сильная сторона Кирилла — прыжки. Он мастерски демонстрирует паркур в московских реалиях, как в следующем видео. Предупреждаем, прыжков будет много, причём из разных локаций: детской площадки, парка, пляжа. Но стоит обратить внимание на трюк с поцелуем: во время очередного элемента в полёте Кириллу удаётся поцеловать свою девушку.

На очереди экстремальный паркур-трюк с машиной. Парень стоит на лестнице, но как только машина подъезжает максимально близко, наш герой совершает прыжок — автомобиль сбивает ту самую лестницу, где пару мгновений назад стоял паркурист. В свою очередь, парень приземляется на заранее приготовленные маты. Эффектно. У подписчиков даже спросили: «Фейк или нет?». Комментаторы считают, что тут всё честно.

Ради красивого кадра паркуристы порой прыгают с одного здания на другое. Этот парень не исключение. Мало того, в прыжке он делает пару переворотов, а потом и вовсе чуть не соскакивает с крыши. Красиво ли это выглядит? Да. Но стоит ли рисковать ради этого?