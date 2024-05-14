Спорт не имеет границ: 19 мая полумарафон ЗаБег.РФ объединит спортсменов из 16 стран

14 мая в Москве состоялся пресс-завтрак, посвященный предстоящему международному полумарафону One Run («ЗаБег.РФ»), который пройдет 19 мая. В этом году участие в забеге примут спортсмены из шестнадцати стран.

На встрече с журналистами присутствовали организаторы полумарафона, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин, представители стран-участниц, старший вице-президент – директор маркетинга ПСБ Анна Мелихова, чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Анна Чичерова, а также олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.

Роман Костомаров Фото: Пресс-служба полумарафона One Run («ЗаБег.РФ»)

Спорт не имеет границ. Большое количество наших международных партнеров отозвались, и отозвались активно. Для нас это особый показатель заинтересованности в самом направлении, в развитии бегового сообщества. На следующий год, мы понимаем, что к нам присоединятся новые страны, с которыми мы не успели провести мероприятие в этом году, но успели понять, что на 2025 год можно планировать совместную работу», – отметила Ксения Шойгу, руководитель оргкомитета полумарафона One Run («ЗаБег.РФ»).

Впервые мероприятие объединит более чем 160 тысяч бегунов с трёх различных континентов. Так, 19 мая на старт выйдут участники полумарафона из России, Беларуси, Бразилии, Сербии, Египта, Армении, Камеруна, Пакистана, Катара, ОАЭ, Киргизии, Китая, Таджикистана и Узбекистана. Участники марафона могут принять участие в забеге на четырёх дистанциях: 1, 5, 10 и 15 км. Старт запланирован на 9:00 по Москве.

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