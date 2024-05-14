Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Илон Маск раскрыл необычный способ, который помогает ему быстро заснуть

Илон Маск раскрыл необычный способ, который помогает ему быстро заснуть
Илон Маск
Аудио-версия:
Комментарии

Американский предприниматель рассказал о необычной привычке. Для многих образ жизни Илона Маска остаётся чем-то на грани фантастики. Трудно разгадать, какие именно особенности помогают миллиардеру генерировать неожиданные, а иногда даже безумные идеи.

На недавней конференции Milken, прошедшей в Лос-Анджелесе, генеральный директор Tesla и SpaceX рассказал о своём распорядке дня и страхах, которые влияют как на его личные привычки, так и на профессиональную деятельность.

По словам Маска, чаще всего заснуть у него получается лишь благодаря фильмам и подкастам о глобальных катастрофах, которые могут поставить под угрозу существование всего живого.

Чаще всего это фильмы об угрозах, которые могут подорвать основы демократии во всем мире или заставить общество отказаться от систем, основанных на личных заслугах. Забавно, что темы, которые подпитывают мои страхи, также служат мне колыбельными на ночь, — поделился Маск.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Мисс США — 2023 отказалась от титула ради своего психического здоровья
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android