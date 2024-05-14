Илон Маск раскрыл необычный способ, который помогает ему быстро заснуть

Американский предприниматель рассказал о необычной привычке. Для многих образ жизни Илона Маска остаётся чем-то на грани фантастики. Трудно разгадать, какие именно особенности помогают миллиардеру генерировать неожиданные, а иногда даже безумные идеи.

На недавней конференции Milken, прошедшей в Лос-Анджелесе, генеральный директор Tesla и SpaceX рассказал о своём распорядке дня и страхах, которые влияют как на его личные привычки, так и на профессиональную деятельность.

По словам Маска, чаще всего заснуть у него получается лишь благодаря фильмам и подкастам о глобальных катастрофах, которые могут поставить под угрозу существование всего живого.

Чаще всего это фильмы об угрозах, которые могут подорвать основы демократии во всем мире или заставить общество отказаться от систем, основанных на личных заслугах. Забавно, что темы, которые подпитывают мои страхи, также служат мне колыбельными на ночь, — поделился Маск.

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