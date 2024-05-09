Жена Брюса Уиллиса рассказала, как диагноз мужа полностью перевернул её жизнь

Актёр сообщил миру о своём диагнозе год назад. Уже несколько лет Брюс Уиллис борется с тяжёлым заболеванием – лобно-височной деменцией. Это особенно сложно для его супруги Эммы Хемминг, которая не может смириться с происходящим.

В новом интервью актриса рассказала, что почувствовала, когда впервые узнала о диагнозе мужа, а также как её жизнь изменилась после того, как Уиллис принял решение признаться во всём поклонникам. По словам Эммы, у неё в буквальном смысле земля ушла из-под ног, когда врач озвучил неутешительный диагноз. Более-менее прийти в себя Хемминг смогла, когда получила колоссальную поддержку от окружающих.

Я действительно могла смогла выдохнуть и ощутить, как эта тяжесть падает с моих плеч. Я смогла найти поддержку, в которой так отчаянно нуждалась. Публика поддержала меня, моего мужа и нашу семью, — поделилась актриса.

Она отметила, что Брюс старается вести обычный образ жизни, не акцентировать внимание на своём диагнозе. Близкие помогают ему сфокусироваться на позитиве и не терять бодрость духа.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.