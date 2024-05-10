Организму нужна поддержка: эти четыре признака указывают на ослабленный иммунитет

При ослабленном иммунитете организму сложнее бороться с различными инфекциями. Ученый-диетолог Сьюзи Перри назвала четыре признака, которые указывают на ослабленную иммунную систему.

Сильная усталость. Когда организм занят борьбой с вялотекущей инфекцией, это часто истощает ваши энергетические запасы. Чрезмерная усталость указывает на перегрузку иммунитета.

Проблемы с пищеварением. 70% иммунных клеток находятся в желудочно-кишечном тракте, в слизистой оболочке кишечника. Они борются с токсинами, которые могли попасть в организм, и регулируют поступление питательных веществ. Поэтому ослабленная иммунная система может привести к спазмам желудка и диарее.

Частые простуды. Это происходит из-за недостаточного образования лимфоцитов, которые производят антитела, борющиеся с вирусными инфекциями.

Обычно можно ожидать две-три простуды в год. Более четырёх случаев в год — возможный признак ослабленной иммунной системы.

Вялотекущие инфекции. Кровоточивость дёсен, грибок стоп, расстройство желудка могут являться симптомами инфекций. Они не обязательно указывают на что-то серьёзное, но всё же сигнализируют, что в организме что-то идёт не так.

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