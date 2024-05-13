Том Брэди трогательно поздравил Жизель Бюндхен с Днём матери

В минувшее воскресенье отмечался милый праздник. Несмотря на то что Том Брэди и Жизель Бюндхен развелись, они стараются поддерживать отношения и общаются ради совместных детей – дочери Вивиан и сына Бенджамина. Брэди опубликовал у себя в социальных сетях милое поздравление для Бюндхен, а также для своей мамы.

Поздравляю с Днём матери этих добрых, заботливых, сострадательных и невероятно сильных мам. Мне так повезло, что они есть в моей жизни. Без их любви ничего не было бы возможно, — написал спортсмен.

Том Брэди и Жизель Бюндхен с детьми Фото: Из личного архива Тома Брэди

Сама же Бюндхен призналась, что уже несколько лет этот весенний праздник вызывает у неё тоску и грусть. Мама модели умерла, поэтому ей особенно трудно слышать поздравления в такой день.

По-прежнему трудно произносить слово «мама», не испытывая эмоций. Не проходит и дня, чтобы я не скучала по своей маме. Она была удивительным человеком, который всегда помогал всем, кто её окружал. Она была примером для подражания для меня и моих сестёр. Она была сильной, любящей и сострадательной, — написала Жизель у себя в блоге.

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