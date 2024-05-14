В Роспотребнадзоре рассказали, существуют ли продукты с «отрицательной» калорийностью

В Сети можно найти множество статей о продуктах с «отрицательной» калорийностью — якобы организм тратит на их переработку больше энергии, чем получает от их потребления. Действительно ли это так, рассказали в Роспотребнадзоре России.

Некоторые продукты действительно требуют больше энергии для переработки, чем другие, но учёные диетологи опровергли миф об отрицательной калорийности.

По словам экспертов, продуктов с «отрицательной» калорийностью не существует, но есть продукты с очень низкой калорийностью. К ним можно отнести огурцы, сельдерей, капусту, лук, шпинат, помидоры и другие зелёные и листовые овощи. Они содержат небольшое количество калорий и могут помочь удовлетворить чувство голода без существенного увеличения суточного потребления калорий.

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