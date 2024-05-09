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Распространённая утренняя привычка может усугубить состояние людей с аллергией на пыльцу

Распространённая утренняя привычка может усугубить состояние людей с аллергией на пыльцу
Привычка усугубляет состояние людей с аллергией
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Лекарства от аллергии на пыльцу не существует, но существуют методы лечения, помогающие облегчить симптомы. Врач Мартин Сили назвал распространённую утреннюю привычку, которое может усугубить состояние людей с сенной лихорадкой.

Эксперт советует не застилать постель по утрам.

Вопреки распространённому мнению, неубранная кровать менее подвержена попаданию пыльцы и пылевых клещей, этих крошечных существ, которые могут вызвать ряд проблем со здоровьем, включая астму и аллергию.

Если вы спите у окна на солнечной стороне дома, то это может сыграть вам на руку. После пробуждения распахните шторы и позвольте естественному солнечному свету уменьшить воздействие нежелательных посетителей.

Солнечный свет обладает дезинфицирующими свойствами и может помочь убить некоторые бактерии и клещей, ещё больше снижая потенциальные риски для здоровья.
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