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Психиатр выявил скрытые симптомы стресса и рассказал, как с ними бороться

Психиатр выявил скрытые симптомы стресса и рассказал, как с ними бороться
Психиатр выявил скрытые симптомы стресса
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Скрытые симптомы стресса можно легко не заметить, но их важно распознавать, чтобы защитить своё психическое здоровье. Так считает Асим Шах, руководитель общественной психиатрии Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне.

Видимые симптомы стресса довольно очевидны — раздражительность, гнев, нетерпение, мышечное напряжение. Такие признаки могут заметить члены семьи, друзья и коллеги.

Тихие симптомы стресса могут проявляться в том, что люди теряют интерес к своей жизни. Они перестают заниматься тем, что им когда-то нравилось. Они будут беспокоиться, нервничать или бояться и избегать того, что делали раньше, потому что это их перегружает.

К другим скрытым симптомам стресса психиатр также относит потерю или увеличение веса, намеренное выдёргивание волос или кусание ногтей.

Чтобы справиться со стрессом, Асим Шах рекомендует сначала начать с физической активности и техник релаксации.

Вы можете попробовать медитацию, упражнения по глубокому дыханию или провести время с семьёй и друзьями. Для физической активности отправляйтесь на прогулку, займитесь любимым видом спорта или же йогой или тай-чи.
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