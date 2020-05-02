Вы удивитесь, но двум из них за 40.

Сколько лет этим девушкам? Нестареющая семья из Тайваня раскрыла секрет вечной молодости

Многие женщины тысячелетиями ищут секрет вечной молодости. Одни находят его в народных средствах, другие – в хирургических вмешательствах. А у семьи из Тайваня, где дочери выглядят на 20 лет, хотя самом деле им больше 35, а мать — на 30 в свои 65, есть свои правила сохранения сияющей, подтянутой кожи.

Как к девушкам пришла семейная популярность?

Первой из сестёр приобрела популярность 43-летняя Луэр Сюй – дизайнер интерьеров и блогер. Сейчас за жизнью девушки пристально наблюдают более 800 тыс. подписчиков в «Инстаграме». У неё просто идеальная кожа!

После того, как Луэр стала популярной, подписчики выяснили, что у девушки есть две сестры. Оказалось, что и они, и их мать выглядят так же молодо, как и Луэр. Фэйфэй, например, всего на год младше, ей 42 года.

Китаянки и в 50 лет выглядят так, что привлекают молодых мужчин. Как они это делают? Стройные и с гладкой кожей они вызывают зависть у западных женщин. А ведь так может каждая.

У девушек есть ещё одна сестра – Шэрон, которой 38. Именно она убедила Сюй принять участие в развлекательном шоу, которое позже принесло семье известность.

А маме девушек, которая на фото стоит по центру, исполнилось 65. Неудивительно, что никто не даёт ей больше 40.

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В чём секрет вечной молодости девушек?

Возможно, дело и в генетике, но дизайнер интерьеров Луэр не надеется только на неё. Она придерживается диеты и занимается спортом, чтобы не утратить очаровательную внешность. К тому же, по словам девушки, большинство проблем с кожей можно решить путём частого увлажнения.

Луэр начинает каждое утро с чашечки кофе без сахара. Девушка уверена, что тем самым она помогает пробудиться коже. Вся семья Сюй старается избегать употребления сахара и жирной пищи. Луэр — вегетарианка, она выбирает в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки и белка. Вредную пищу же старается заменять фруктами и овощами.

По коже девушки можно предположить, что она не проводит много времени на солнце. Так ли это? На этот вопрос в интервью Сюй ответила, что солнце и в правду сушит кожу и ускоряет процесс старения. А людям, живущим в вечно солнечных странах, стоит уделить внимание хорошей защите. Луэр, например, перед каждым выходом на улицу наносит на лицо специальный крем.

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На Тайване женщин прозвали «семьёй замороженных лет». Благодаря старшей сестре популярны стали все члены семьи Сюй. Сейчас они делятся с подписчиками секретами красоты и молодости.