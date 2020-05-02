Сколько лет этим девушкам? Нестареющая семья из Тайваня раскрыла секрет вечной молодости

Многие женщины тысячелетиями ищут секрет вечной молодости. Одни находят его в народных средствах, другие – в хирургических вмешательствах. А у семьи из Тайваня, где дочери выглядят на 20 лет, хотя самом деле им больше 35, а мать — на 30 в свои 65, есть свои правила сохранения сияющей, подтянутой кожи.
Как к девушкам пришла семейная популярность?
Первой из сестёр приобрела популярность 43-летняя Луэр Сюй – дизайнер интерьеров и блогер. Сейчас за жизнью девушки пристально наблюдают более 800 тыс. подписчиков в «Инстаграме». У неё просто идеальная кожа!
После того, как Луэр стала популярной, подписчики выяснили, что у девушки есть две сестры. Оказалось, что и они, и их мать выглядят так же молодо, как и Луэр. Фэйфэй, например, всего на год младше, ей 42 года.
У девушек есть ещё одна сестра – Шэрон, которой 38. Именно она убедила Сюй принять участие в развлекательном шоу, которое позже принесло семье известность.
А маме девушек, которая на фото стоит по центру, исполнилось 65. Неудивительно, что никто не даёт ей больше 40.
В чём секрет вечной молодости девушек?
Возможно, дело и в генетике, но дизайнер интерьеров Луэр не надеется только на неё. Она придерживается диеты и занимается спортом, чтобы не утратить очаровательную внешность. К тому же, по словам девушки, большинство проблем с кожей можно решить путём частого увлажнения.
Луэр начинает каждое утро с чашечки кофе без сахара. Девушка уверена, что тем самым она помогает пробудиться коже. Вся семья Сюй старается избегать употребления сахара и жирной пищи. Луэр — вегетарианка, она выбирает в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки и белка. Вредную пищу же старается заменять фруктами и овощами.
По коже девушки можно предположить, что она не проводит много времени на солнце. Так ли это? На этот вопрос в интервью Сюй ответила, что солнце и в правду сушит кожу и ускоряет процесс старения. А людям, живущим в вечно солнечных странах, стоит уделить внимание хорошей защите. Луэр, например, перед каждым выходом на улицу наносит на лицо специальный крем.
На Тайване женщин прозвали «семьёй замороженных лет». Благодаря старшей сестре популярны стали все члены семьи Сюй. Сейчас они делятся с подписчиками секретами красоты и молодости.