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Можно ли накачаться веганам? Неоднозначная история бодибилдера Джона Винуса, фото

Можно ли накачаться, будучи веганом?
Алексей Адамов
Уникум или мошенник? Джон Винус стал веганом и накачал рельефное тело
Одних вдохновляет история бодибилдера, другие же напрямую обвиняют парня в обмане.
Lifestyle / Тренды 0

Куриная грудка, яйца, постная говядина – важнейшая часть рациона большинства бодибилдеров. Однако пример 28-летнего Джона Винуса показывает, что добиться внушительной мускулатуры можно и при полном отказе от пищи животного происхождения. Блогер снискал славу самого сексуального вегана в мире. Парень уверяет, что накачал красивое тело исключительно на растительной пище, и активно продвигает свой образ жизни в массы. Джон вместе с супругой-диетологом Кэтрин разработал авторскую программу тренировок, рассказывает о секретах питания в социальных сетях и даже написал книгу. Впрочем, есть и те, кто сомневается в честности бодибилдера-вегана.

Так кто же на самом деле Джон Винус: уникальный спортсмен, перевернувший представление о питании для качков, или хитроумный мошенник?

Как бодибилдер превратился из мясоеда в вегана?

Бодибилдера Винуса смело можно назвать человеком мира. Его отец, норвежец, встретил его маму во время путешествия по Бразилии, а затем молодые люди поехали учиться в США, где и родился Джон. Семья часто переезжала, так что ещё в детстве мальчик успел пожить и в Норвегии, и в Бразилии, и в США, а сейчас обосновался в Барселоне.

Винус вспоминает, что стал следить за питанием, когда увлёкся бодибилдингом. Как и большинство культуристов, парень налегал на куриную грудку и яйца, а по выходным не мог отказать себе в стейках на семейном барбекю. Джон не представлял жизнь без мяса и даже издевался над младшим братом, когда тот выбрал для себя вегетарианство.

Всё изменилось в 2015 году. Тогда 23-летний парень вместе со своей девушкой Кэтрин наткнулся на фильм о технологии мясного производства.

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Винус добился потрясающего результата и стал учить других

С того дня Винус уже не мог смотреть на мясо прежними глазами. Он переживал, что отказ от богатой белком пищи негативно скажется на его спортивной форме, но, углубившись в изучение вопроса, нашёл решение проблемы. С помощью Кэтрин, работающей диетологом, Джон придумал, как заменить животные продукты растительными без ущерба для мышечной массы и энергии. Вскоре новые принципы тренировок и питания стали давать результаты, о которых при прежнем образе жизни он и не мечтал.

Вдохновившись собственным успехом, Винус начал вести блоги в «Инстаграме» и в YouTube. Там он делится своим опытом и доказывает, что вовсе необязательно есть мясо, чтобы обрести рельефное тело. Идеи Джона оказались близки многим сторонникам здорового образа жизни. У него появился сайт, где можно приобрести авторскую программу тренировок и питания, купить электронную версию его книги и даже записаться на индивидуальную онлайн-тренировку.

Чем питается бодибилдер-веган?

В своих публикациях молодой человек разрушает стереотипы о веганстве и даёт советы: чем заменить запрещённые продукты, чтобы не потерять в полезных веществах и вкусовых качествах. Так, вместо сливочного масла Джон использует авокадо, вместо майонеза – хумус, вместо яиц – сыр тофу, а вместо коровьего молока – кокосовое или овсяное.

Белок же, необходимый для наращивания мышечной массы, он рекомендует получать из бобовых, овсянки, киноа, специй и веганского протеинового порошка. В рацион Винуса в большом количестве входят овощи, фрукты, крупы и макароны, хлебные изделия, а также шоколад и соевые продукты.

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Почему Джона Винуса заподозрили в мошенничестве?

За пять лет у культуриста появились тысячи последователей, а аудитория его блога в «Инстаграме» уже составляет 227 тыс. человек. Главный секрет его популярности – личный пример. Люди видят молодого здорового парня с рельефным телом и хотят так же. Однако в искренность бодибилдера верят не все. Некоторые коллеги Джона убеждены, что он накачал мышцы с помощью стероидов, а вовсе не благодаря отказу от мяса, яиц и молочной продукции.

А самый мощный виток критики в свой адрес спровоцировал сам атлет. В декабре 2019 года он опубликовал видео, в котором рассказал, что год назад в качестве эксперимента съел 12 яиц. Признание Винуса привело к массовым отпискам от его блогов. Парня обвиняли в мошенничестве, поскольку в момент употребления яиц он продолжал пропагандировать идеи веганства и продавать авторскую программу питания.

Многие пользователи посчитали, что таким скандальным образом Джон просто решил привлечь к себе внимание. Конечно, сенсационным признанием в нечестной игре бодибилдер подорвал к себе доверие, но довольно быстро страсти улеглись, и аудитория его блога снова начала расти.

Действительно ли Джон Винус добился впечатляющих результатов в бодибилдинге, будучи веганом, или всё это хитроумная выдумка для привлечения внимания и заработка денег? Ответ знает только сам атлет, а нам остаётся лишь верить ему на слово. Ну, или не верить.

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