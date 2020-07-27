Гид в телефоне: 7 полезных приложений для путешественников

Рассказываем, как разнообразить свою поездку и увидеть крупные туристические города с другой стороны.

Не всем удаётся тщательно, а главное заранее, спланировать путешествие со всеми достопримечательностями, музеями и интересными местами. А если решение поехать было принято в последнюю минуту? Как найти интересные места в новом городе, куда сходить, где потренироваться – ответы на все эти вопросы уже есть в вашем смартфоне. Рассказываем о семи приложениях, которые помогут сориентироваться в незнакомом городе и приятно провести время.

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Musement: карманный путеводитель

Платформа: Android, iOS

Если вы совсем не знаете, что делать и с чего начать, это приложение поможет не растеряться и в самых крупных мировых столицах, и в менее популярных туристических городах. Здесь можно посмотреть список достопримечательностей и музеев, баров и ресторанов, мест для прогулок, отдыха и тренировок. Сейчас Musement поддерживает около 350 направлений по всему миру, а для 25 наиболее популярных городов предлагает персонифицированный план путешествия на основе предпочтений пользователя.

Nearify: выставки и концерты

Платформа: Android

Вы приехали куда-то внезапно и не знаете, чем себя занять? А в это время неподалёку может идти выставка вашей мечты. Не упустить такую возможность поможет Nearify. Приложение показывает, какие концерты, выставки и другие мероприятия проходят и будут проходить рядом с вами в ближайшее время. Также можно оценивать события и делиться понравившимися с друзьями. А на основе ваших предпочтений Nearify будет ежедневно составлять подборку интересных локальных активностей.

Фото: istockphoto.com

Spotted by Locals: нетипичные достопримечательности

Платформа: Android, iOS

Если главные достопримечательности вы уже посмотрели или не хочется толкаться в толпе туристов, Spotted by Locals подскажет необычные и нетипичные места. Хотя приложение и похоже на обычный туристический путеводитель, его рекомендации основаны на мнении местных жителей. Все клубы, рестораны и живописные улочки тщательно отобраны знатоками своего города. На данный момент Spotted by Locals предлагает гиды по 66 туристическим направлениям.

Like a Local: город по версии местных жителей

Платформа: iOS

Это приложение также поможет тем, кто устал от знаменитых достопримечательностей и исхоженных маршрутов. В Like a Local горожане делятся советами и своими любимыми местами, организовывают туры. Также в приложении можно общаться с другими путешественниками и задавать вопросы местным жителям. Сейчас программа поддерживает несколько десятков городов в 66 странах мира. Кроме того, можно сохранять карты и маршруты и пользоваться ими в режиме оффлайн. Гид для каждого города платный и стоит около $2.

Фото: istockphoto.com

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Meetup: знакомства по всему миру

Платформа: Android, iOS

Это приложение помогает находить интересные локальные тусовки и заводить знакомства с местными жителями. Если не знаете, с чего начать, Meetup подберёт события на основе ваших интересов и даст рекомендации. Понравившиеся события можно сохранять и оценивать, а также делиться ими с другими путешественниками.

RunGo: маршруты для пробежек

Платформа: Android, iOS

Настоящие любители бега не забывают о спорте даже в путешествиях. В этом приложении можно найти живописные маршруты по популярным городам мира. Совместите приятное с полезным и отправьтесь на пробежку по достопримечательностям. У RunGo есть голосовой навигатор, который поможет вам не заплутать на новой местности и насладиться видами города, не отвлекаясь на экран смартфона.

Фото: istockphoto.com

Nannybag: гуляйте налегке

Платформа: Android, iOS

Это приложение будет полезно для любителей путешествовать с рюкзаком, а также для тех, кому по душе однодневные поездки или длительные туры. Если вы в городе проездом, а посмотреть достопримечательности хочется, не обязательно весь день ходить со своим багажом. Nannybag поможет найти ближайшее место, где можно оставить сумку, рюкзак или чемодан. Исследовать новые города гораздо приятнее налегке.

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Google Maps: оффлайн-карты

Платформа: Android, iOS

Это приложение является обязательным атрибутом любого путешественника. Оно позволяет скачивать карты городов и целых регионов и получать к ним доступ без подключения к интернету, показывает график работы музеев, ресторанов и магазинов, отображает ближайшие банкоматы. Также программа помогает составлять маршруты для поездок на общественном транспорте и показывает его загруженность в конкретный период времени.