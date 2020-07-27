Гид в телефоне: 7 полезных приложений для путешественников

Не всем удаётся тщательно, а главное заранее, спланировать путешествие со всеми достопримечательностями, музеями и интересными местами. А если решение поехать было принято в последнюю минуту? Как найти интересные места в новом городе, куда сходить, где потренироваться – ответы на все эти вопросы уже есть в вашем смартфоне. Рассказываем о семи приложениях, которые помогут сориентироваться в незнакомом городе и приятно провести время.
Musement: карманный путеводитель
Если вы совсем не знаете, что делать и с чего начать, это приложение поможет не растеряться и в самых крупных мировых столицах, и в менее популярных туристических городах. Здесь можно посмотреть список достопримечательностей и музеев, баров и ресторанов, мест для прогулок, отдыха и тренировок. Сейчас Musement поддерживает около 350 направлений по всему миру, а для 25 наиболее популярных городов предлагает персонифицированный план путешествия на основе предпочтений пользователя.
Nearify: выставки и концерты
Платформа: Android
Вы приехали куда-то внезапно и не знаете, чем себя занять? А в это время неподалёку может идти выставка вашей мечты. Не упустить такую возможность поможет Nearify. Приложение показывает, какие концерты, выставки и другие мероприятия проходят и будут проходить рядом с вами в ближайшее время. Также можно оценивать события и делиться понравившимися с друзьями. А на основе ваших предпочтений Nearify будет ежедневно составлять подборку интересных локальных активностей.
Фото: istockphoto.com
Spotted by Locals: нетипичные достопримечательности
Если главные достопримечательности вы уже посмотрели или не хочется толкаться в толпе туристов, Spotted by Locals подскажет необычные и нетипичные места. Хотя приложение и похоже на обычный туристический путеводитель, его рекомендации основаны на мнении местных жителей. Все клубы, рестораны и живописные улочки тщательно отобраны знатоками своего города. На данный момент Spotted by Locals предлагает гиды по 66 туристическим направлениям.
Like a Local: город по версии местных жителей
Платформа: iOS
Это приложение также поможет тем, кто устал от знаменитых достопримечательностей и исхоженных маршрутов. В Like a Local горожане делятся советами и своими любимыми местами, организовывают туры. Также в приложении можно общаться с другими путешественниками и задавать вопросы местным жителям. Сейчас программа поддерживает несколько десятков городов в 66 странах мира. Кроме того, можно сохранять карты и маршруты и пользоваться ими в режиме оффлайн. Гид для каждого города платный и стоит около $2.
Фото: istockphoto.com
Meetup: знакомства по всему миру
Это приложение помогает находить интересные локальные тусовки и заводить знакомства с местными жителями. Если не знаете, с чего начать, Meetup подберёт события на основе ваших интересов и даст рекомендации. Понравившиеся события можно сохранять и оценивать, а также делиться ими с другими путешественниками.
RunGo: маршруты для пробежек
Настоящие любители бега не забывают о спорте даже в путешествиях. В этом приложении можно найти живописные маршруты по популярным городам мира. Совместите приятное с полезным и отправьтесь на пробежку по достопримечательностям. У RunGo есть голосовой навигатор, который поможет вам не заплутать на новой местности и насладиться видами города, не отвлекаясь на экран смартфона.
Фото: istockphoto.com
Nannybag: гуляйте налегке
Это приложение будет полезно для любителей путешествовать с рюкзаком, а также для тех, кому по душе однодневные поездки или длительные туры. Если вы в городе проездом, а посмотреть достопримечательности хочется, не обязательно весь день ходить со своим багажом. Nannybag поможет найти ближайшее место, где можно оставить сумку, рюкзак или чемодан. Исследовать новые города гораздо приятнее налегке.
Google Maps: оффлайн-карты
Это приложение является обязательным атрибутом любого путешественника. Оно позволяет скачивать карты городов и целых регионов и получать к ним доступ без подключения к интернету, показывает график работы музеев, ресторанов и магазинов, отображает ближайшие банкоматы. Также программа помогает составлять маршруты для поездок на общественном транспорте и показывает его загруженность в конкретный период времени.