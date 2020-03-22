На месте не сидится. Лучшие инста-аккаунты о путешествиях

Пока почти все страны закрыли свои границы, путешествия за пределы родной страны стали чем-то из ряда фантастики. Самое время открыть свои фотоархивы или заглянуть в аккаунты к популярным трэвел-блогерам «Инстаграма». Собрали подборку профилей с самыми яркими и красочными фотографиями из разных уголков планеты.

Крис Буркард

Крис – молодой и успешный фотограф-самоучка, специализирующийся на экстремальной съёмке. Именно благодаря ему многие узнали об арктическом сёрфинге. Один из самых успешных проектов американца – The California Surf – дневник, выполненный в жанре фотопутешествия по побережью Калифорнии.

По-настоящему раскрыть свой талант и вместе с тем открыть новое направление в искусстве экстремальной фотографии Буркарду удалось в суровых природных условиях. Сегодня американец снимает сёрферов не на раскрученных калифорнийских пляжах, а на фоне заснеженных гор где-нибудь на Камчатке.

Практически через все снимки Криса Буркарда можно наблюдать сквозной мотив – маленького человека на фоне могущественных пейзажей. Кажется, это его попытка осознать своё место и роль в этом мире.

В своём аккаунте американец поделился секретом своих потрясающих снимков.

Я думаю, что ключ к созданию содержательной работы заключается в том, сколько времени каждый из нас готов инвестировать в это место без фотоаппарата.

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Сергей Сухов

Сергей – журналист по образованию, фотограф по призванию. По словам самого блогера, вначале он даже не подозревал, что его хобби можно монетизировать, а цель всех его путешествий заключалась в том, чтобы показывать людям мир и проводить мастер-классы.

Всё началось как увлечение, а теперь для Сергея это путь для творческого самовыражения и самореализации. Его фотографии из разных точек земного шара завораживают, а то, как он обрабатывает снимки, каждый раз удивляет всех его подписчиков.

Недавно блогер даже выпустил собственное приложение по обработке.

Почти в каждой стране, где бывает Сухов, он снимает танец в самых популярных местах. И, надо сказать, выходит очень круто.

Хочу туда: отель, где можно покачаться на качелях над пропастью Продолжаем исследовать самые невероятные и фотогеничные места нашей планеты.

А пока у Сергея нет возможности путешествовать, ведь он так же, как и большая часть населения сидит на карантине, он решил запустить для себя челлендж «10 кадров для ленты только дома». Посмотрим, какие креативные снимки получатся у Сергея в условиях полной изоляции.

Ира и Спейс

Бросить карьеру главного редактора отдела моды в глянце ради исполнения американской мечты мужа, а после объездить полмира с любимой собакой – всё это про Ирину Голдман. Аккаунт трэвел-блогера полон ярких фотографий из разных концов планеты: Аляска, Гранд-каньон, Лапландия, лавандовые поля во Франции… Этот список можно продолжать бесконечно. А в 2018 Ирина вместе со Спейс вообще совершила что-то невероятное – покорила Эльбрус.

Девушка безумно любит вечного спутника всех своих путешествий, а ещё она не просто выкладывает красивые фотокарточки, завораживающие дух, но и часто советует читателям интересные локации в разных городах и странах.

Эльнар Мансуров

Этот тот самый парень с головой белого медведя, в которой он фотографируется на фоне достопримечательностей. Он не просто путешествует по всему миру, но и организовывает экспедиции в суровые ландшафты Норвегии и Исландии, а также делится с читателями секретами самостоятельных бюджетных поездок.

В 2015 году Эльнар совершил «северную» кругосветку и посетил Северный Кавказ, Эльбрус, Дальний Восток, Аляску, Гренландию, Фарерские острова, Исландию, Норвегию. В одном из интервью Мансуров сказал, что «решил инвестировать во впечатления, ведь они — самая твёрдая валюта».

На высоте полёта. Необычные маршруты от руфера для экстремальных путешествий по планете Виталий Раскалов взбирается на небоскрёбы, чтобы оказаться на вершине мира.

Ракель и Мигель

Блогеры в начале своих отношений жили в разных странах: Ракель в Испании, где изучала биомедицинскую инженерию, а Мигель работал бизнес-менеджером в Португалии. Из-за этого они приняли решение видеться каждый месяц в новой стране, так и начались их совместные путешествия.

Редкие встречи продолжались в течение полугода, а в январе 2019 молодые люди решили уйти с корпоративных работ и посвятить всё своё время путешествиям и новым ощущениям. Португальская пара знаменита своими совместными экстремальными снимками. Так фотокарточка Ракеля и Мигель из движущегося поезда вызвала неоднозначную реакцию общественности.

Несмотря на это, их романтические снимки никого не оставляют равнодушными и поражают красотой пейзажей.

Александр Лапук и Полина Бржезинская

Александр Лапук и Полина Бржезинская – одни из самых популярных российских трэвел-блогеров. Глядя на их посты невольно хочется телепортироваться в места на фотографиях. Полина в своё время закончила журфак, а Александр – факультет режиссуры. Сейчас ребята путешествуют по самым отдалённым местам планеты, снимают потрясающие видео из своих поездок и дарят бесконечный позитив своим подписчикам.

Осенью 2019 Полина покорила Эверест, и в своём блоге она подробно рассказывала о том, как проходило восхождение на самую высокую вершину Земли и чего ей это стоило. Если вы тоже собираетесь в подобную экспедицию, эта информация вам будет очень полезна.

А пока все запланированные поездки молодых людей отменились, они времени зря не теряют: собирают серию Лего по Гарри Поттеру, играют в приставку и шутят.

Мистер Поки и Хёрби

Этот жизнерадостный ёжик по кличке Хёрби покорил весь «Инстаграм» благодаря своей мордочке, на которой постоянно сияет улыбка. Фотографии животного из разных мест планеты публикует его хозяйка – Талита Гирнус.

Сначала этот инстаграм-аккаунт принадлежал пожилому ёжику по кличке Мистер Поки. Как рассказывает сама женщина, вести блог она начала в 2015 году, чтобы сохранить в памяти милые моменты с Поки: «Он делал меня такой счастливой. Мне очень хотелось поделиться этими эмоциями с другими. Я решила, что если хоть один человек взглянет на его фото и улыбнется, я достигну своей цели».

Однако в начале 2019 Поки умер от старости, и тогда в семье из немецкого города Висбаден появился новый питомец – Хёрби. Женщина продолжила путешествовать по миру и выкладывать фотокарточки с улыбчивым ежом. За поездками Хёрби и его хозяйки следит почти 2 млн человек.