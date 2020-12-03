Бег с заботой о природе. Как тренироваться экологично?

Забота о планете и осознанное потребление – одни из самых острых тем нескольких последних лет. Как только не пытались эко-активисты докричаться до остальных и объяснить, как важно думать о том, что ты покупаешь и сколько неразлагаемых отходов оставляешь после себя. И если вложить эти мысли в головы обывателей получилось ещё не до конца, компании-производители давно поняли, что от них здесь зависит очень многое.

Сегодня на рынке появляется всё больше товаров из переработанных материалов. То есть всё то, что обычно веками лежит на свалках, вместо этого превращается в последние коллекции на витринах. И от обычных вещей не отличить! Ещё одну альтернативу «вредному производству» можно назвать «выращиванием» одежды и обуви. Бренды изготавливают модели из растительных материалов, которые по технологическим показателям не уступают искусственно созданным. Всё это касается и спортивной экипировки, ведь эти вещи приходят в негодность быстрее всего, а соответственно заменяются новыми.

Фото: Арина Забгаева, «Чемпионат»

Сегодня я на себе проверю «растительную» беговую новинку Reebok. Но пока давайте разберёмся, зачем вообще выбирать экологичную экипировку.

Зачем нужна экологичная одежда?

Так как в теме я сама недавно, воспользуюсь опытом и знаниями коллег и учёных. Дело в том, что индустрия моды – один из крупнейших загрязнителей планеты. Например, 10% парниковых газов появляются вследствие работы фэшн-производств. Портал Vegetarian рассказывает, что люди делают более 100 млрд новых предметов одежды из новых волокон каждый год. А представьте, сколько из них остаётся так и не купленными на прилавках! Конечно, большинство из таких вещей отправляется на свалки. Как и те, которые всё-таки обрели своих хозяев. С ними это происходит чуть позже.

Фото: Арина Забгаева, «Чемпионат»

Исследования гласят, что окрашивание и обработка тканей влияют на загрязнение воды и даже занимают второе место после сельского хозяйства. То есть экологичные материалы должны как можно проще обрабатываться и наносить как можно меньше вреда окружающей среде.

Портал «Такие Дела» отмечает, что такие материалы можно разделить на три группы:

— органические ткани, сделанные из натурального сырья, выращенного методами органического земледелия: хлопок, лён, шерсть, кашемир, шёлк;



— ткани из легко возобновляемых культур: конопли, бамбука, крапивы, кукурузы, банана, джута, сои, водорослей;



— ткани из переработанного сырья: полиэстер из переработанных пластиковых бутылок.

Кстати, по данным опроса этого года, целых 67% потребителей при покупке одежды и обуви смотрят, насколько её состав экологичен. Неожиданно и круто, правда?

Капля в море: как спортивные бренды борются за экологию Экообувь, спасение мирового океана, инновационные разработки и защита лесов.

Может ли экологичная обувь не уступать обычной?

Вернёмся к кроссовкам для бега. Многие спортсмены уверены, что если эко-экипировка ещё может обладать хорошими влаговпитывающими или влагоотталкивающими свойствами в зависимости от целей, то беговые кроссовки из растительных материалов точно не выдержат всей той нагрузки, которую возложит на них атлет. И я, признаться, думала так же.

Фото: Арина Забгаева, «Чемпионат»

Однако тест-драйв Forever Floatride Grow показал, что «выращенная обувь» может быть стойкой, а модель отвечает моим самым высоким требованиям, как любителя.

Но так как самая главная особенность кроссовок эко-состав, отмечу несколько деталей.

Верх сделан из коры эвкалипта — дышащего биоразлагаемого материала, который добывают безопасным для экосистемы леса способом.

Стельки из водорослей, собранных в инвазивных зонах, противостоят появлению неприятного запаха во время тренировки.

Для производства подошвы использован натуральный каучук из сока каучукового дерева (чаще всего резину для обуви производят из нефтепродуктов).

Из функциональных моментов мне особенно понравилась амортизация подошвы. А единственный минус, который отметила, – слишком уж жалко бегать в таких светлых красавчиках в плохую погоду.