Капля в море: как спортивные бренды борются за экологию

Экологические тренды в моде с каждым годом становятся всё устойчивее. Масс-маркет выпускает капсульные коллекции, а на подиумах появляются модели в платьях из мусорных мешков или крышечек от газировки. Но кто сказал, что спортивная экипировка не может быть экологичной? Рассказываем о самых экологичных брендах и их проектах.

Nike и инновационные разработки

Известный спортивный бренд уже давно не скрывает свой вклад в защиту окружающей среды, призывая всех поддерживать инновационные технологии.



Две самые экологичные разработки Nike: материалы Flyknit и Nike Grind. Каждых их миллиметр выверен с точностью до последнего стежка. Это позволило не только значительно сократить количество отходов, попадающих в окружающую среду, но и создать самую лёгкую, самую прочную и самую комфортную обувь в истории бренда. Благодаря идее Nike Grind, компания выпускает новые версии старых моделей, постоянно совершенствуя используемые материалы и повышая их функциональность.

Фото: instagram.com/nikesportswear/

Кроме того, упаковка для продукта, который вы приобретёте, будет сделана из вторичного сырья. А старые коллекции переработаются в спортивный инвентарь.

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Adidas и мировой океан

Несколько лет назад всемирно известная компания выпустила обувь, которая помогала предотвратить загрязнение водной поверхности Земли. Пара кроссовок сделана из пластиковых отходов, найденных в океане.

Фото: instagram.com/soleconnexion/

Для начала в качестве материала производители решили использовать береговой мусор и рыболовные сети, поднятые со дна. Одна из коллекций сделана как раз из таких браконьерских сетей, в которых гибли сотни морских жителей. Но самое оригинальная идея — технология запоминания, которая позволит обуви сохранить морской аромат.

Представители аdidas рассказали, что продажи обуви из океанского пластика в 2017 году достигли миллионной отметки, а в этом они настроены добиться ещё более грандиозного числа продаж.

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Run for the oceans

Ещё один проект в защиту экологии от аdidas – Run for the oceans. В июне 2018 года около 1 млн человек пробежали более суммарно 12 млн километров в защиту мирового океана и собрали миллион долларов для молодёжных образовательных инициатив Parley Ocean School. Проект прошлого года закончен, но это больше, чем движение. И никогда не поздно стать его частью. Вы можете проявить творческий подход, сплотить людей вокруг себя и запустите собственный сбор средств, чтобы поддерживать движение.



Принять участие.

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Vans и защита лесов

В коллекции Vans тоже имеется обувь, созданная в целях защиты окружающей среды. Кроссовки из переработанной пробки позволяют коже дышать, но при этом обеспечивают хорошую теплоизоляцию. Материал для модели Cork Prelow добывается на побережье Средиземного моря, что не наносит вреда экологии, так как кору бережно и аккуратно снимают в жаркие месяцы, когда она отходит от ствола. Леса для этого вырубать не приходится.

Фото: instagram.com/vans_allvans/

Хотя модель уже снята с производства, у вас ещё есть шанс отыскать несколько вариантов в Интернете.

Reebok и кукуруза

В прошлом году Reebok догнали конкурентов и тоже предложили покупателям свою первую модель эко-обуви. Кроссовки NPC UK Cotton + Corn имеют подошву, сделанную из переработанной кукурузы. Верхняя часть изготовлена из 100-процентного хлопка, а стелька — из касторового соевого масла.

Фото: instagram.com/thegoodtrade/

Производители заявляют, что клиенты не заметят разницы между обычной и эко-парой кроссовок бренда.

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Маленькими шажками

Тоже хотите внести свой вклад в защиту окружающей среды, но не знаете как? Легко. Вы можете делать это каждый раз, когда ходите за продуктами. У большинства покупателей давно вошло в привычку взвешивать каждый вид фруктов в отдельном пакете. Если задуматься, фактическое использование пакета составляет всего 12 минут, однако тонны пластика на мусорных полигонах окончательно не разлагаются (один маленький пакетик «живёт» дольше человека – до 100 лет, а потом превращается в бессмертный микропластик).



С 14 декабря Zero Waste Shop в сети магазинов LavkaLavka и ОрганикМаркет запустили акцию #Фружба (фруктовая дружба) и показывают покупателям, как подружить фрукты. Рецепт прост: сначала взвешиваем мандарины, положив на весы без целлофана, затем бананы и, например, ананас. Кладём фрукты в один пакет, наклеиваем на него ценники и отправляемся на кассу. Не стоит переживать о косых взглядах сотрудников магазина. Наоборот, обслуживая таких покупателей, они чаще улыбаются и зачастую разделяют идею борьбы за сохранение экологии и окружающей среды.

Фото: instagram.com/runningdependency/

Складывайте фрукты в один пакет и поддерживайте акцию фотографиями в социальных сетях, используя хэштеги #Фружба #МойПакетДружбы #ПодружиФрукты. Вы знаете, что это маленький шаг для человека, но огромный – для всего человечества.