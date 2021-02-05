Cколько хлеба можно съесть в день? Рассчитываем норму

Кого-то с детства приучили, что без хлеба не обходится ни одно блюдо. А кто-то, напротив, предпочитает полностью исключать хлебобулочные изделия из рациона. Но, как и в случае с другими продуктами, его стоит употреблять в меру. Как рассчитать, сколько хлеба можно есть в день без вреда для фигуры и организма, рассказывает Анна Семенова, основатель компании-производителя продуктов диетического питания Newa Nutrition, кандидат технических наук в области пищевых технологий, диетолог, разработчик продуктов и эксперт Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM.

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Есть ли универсальная норма?

На самом деле, всё сугубо индивидуально. Чтобы выяснить, сколько хлеба вам можно, прежде всего нужно разобраться с индивидуальной потребностью по КБЖУ (калорийность, белки, жиры, углеводы). Она рассчитывается исходя из целей человека и его личных физиологических параметров.

Фото: istockphoto.com

Для примера возьмём женщину 30 лет с ростом 160 см и весом 65 кг, которая не занимается спортом. Цель женщины — похудеть на 5 кг. Рассчитаем её потребности.

Как рассчитать ежедневную потребность в калориях?

Для расчёта применяют различные формулы, но признанной Ассоциацией американских диетологов считается формула Миффлина — Сан-Жеора:

Для женщин: (10 × вес в килограммах) + (6,25 × рост в сантиметрах) − (5 × возраст в годах) − 161.

Для мужчин: (10 × вес в килограммах) + (6,25 × рост в сантиметрах) − (5 × возраст в годах) + 5.

Также необходимо учитывать физическую активность.

Если у вас нет физических нагрузок и сидячая работа, умножьте результат на 1,2.

Если вы совершаете небольшие пробежки или делаете лёгкую гимнастику 1-3 раза в неделю, умножьте на 1,375.

Если вы занимаетесь спортом со средними нагрузками 3-5 раз в неделю, умножьте на 1,55.

Если вы полноценно тренируетесь 6-7 раз в неделю, умножьте на 1,725.

Если ваша работа связана с физическим трудом, вы тренируетесь два раза в день и включаете в программу тренировок силовые упражнения, ваш коэффициент будет равен 1,9.

А теперь считаем: (10*65 + 6,25*160 – 5*30 – 161) * 1,2 = 1606 ккал.

Фото: istockphoto.com

Получилась потребность этой женщины в калориях, чтобы сохранять имеющийся у неё вес.

Для комфортного и безопасного похудения ей следует снизить калорийность на 250 ккал и употреблять в среднем 1350 ккал в день.

Как рассчитать норму по БЖУ?

Теперь рассчитаем норму по белкам, жирам и углеводам. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, нужно употреблять:

не более 30% жиров (из которых насыщенных не более 10%, а трансжиров не более 1%);

5% свободных сахаров (имеются в виду легкоусвояемые формы углеводов — сахар, глюкоза, фруктоза).

По белку и углеводам в целом ВОЗ не даёт конкретных данных, поэтому обозначим их для случая из примера: 1,5 г белка на 1 кг желаемого веса, остальное – углеводы.

Фото: istockphoto.com

Получается, эта женщина должна есть: 45 г жиров в день, 90 г белка, не более 16 г свободного сахара и 130 г углеводов (предпочтения отдаём клетчатке, пищевым волокнам).

Итоговый КБЖУ: 1350/90/45 (на насыщенные жиры не более 4 г)/146(на свободный сахар – 16 г).

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Как правильно вписать хлеб в рацион?

А теперь впишем в её рацион разные хлебобулочные изделия.

Пшеничный батон

Состав: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, вода, сахар белый, масло подсолнечное или маргарин, соль, дрожжи хлебопекарные прессованные.

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 7,5 г, жиры – 2,9 г, углеводы – 51,4 г (из них сахара свободного – 5 г).

Энергетическая ценность на 100 г продукта: 265 ккал.

Фото: istockphoto.com

Употребление 100 г такого батона на 20% покрывает всю потребность в углеводах и на 31% в свободном сахаре.

Гликемический индекс: 80.

Не рекомендуется людям с диабетом, инсулинорезистентностью, целиакией. За счёт большого содержания быстрых углеводов, способствует росту инсулина в крови, поэтому после такого хлеба быстро захочется есть снова. Может содержать насыщенные жиры и трансжиры, если применялся маргарин.

Бородинский чёрный хлеб

Состав: мука ржаная хлебопекарная обойная, вода питьевая, мука пшеничная хлебопекарная второго сорта, сахар, солод ржаной ферментированный, патока, соль, кориандр, дрожжи хлебопекарные.

Пищевая ценность в 100 г продукта: белки – 68 г; жиры – 1,3 г; углеводы – 39,8 г (из них сахара – 5 г).

Энергетическая ценность: 201 ккал.

Фото: istockphoto.com

Употребление 100 г такого хлеба также практически на 15% покрывает потребность в углеводах и на 31% свободном сахаре.

Гликемический индекс: 50.

Не рекомендуется есть при целиакии. Хотя гликемический индекс данного хлеба ниже, чем у белого батона, а быстрых углеводов несколько меньше, их всё равно много. Людям с диабетом и инсулинорезистентностью рекомендуется не есть такой хлеб или сократить его потребление до минимума, контролируя общее потребление углеводов.

Хлеб из зелёной гречки

Состав: мука из зелёной гречки цельнозерновая, псиллиум шелуха, соль, сода.

Пищевая ценность на 100 г продукта: белки – 6 г; жиры – 2 г; углеводы – 28 г (из них сахара – 0 г, пищевые волокна – 6 г).

Энергетическая ценность: 166 ккал.

Фото: istockphoto.com

Употребление 100 гр такого хлеба закрывает всего 12% от суточной нормы потребления. Сахара в нём нет, но есть клетчатка, которая нормализует пищеварение.

Гликемический индекс: 20.

Такой хлеб можно есть при непереносимости глютена, потому что мука из зелёной гречки его не содержит. Разрешается при диабете и инсулинорезистентности, потому что в нём меньше углеводов, нет сахара и много клетчатки.

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Суточная норма хлеба – показатель достаточно условный и зависит не только от особенностей организма, но и от конкретных целей. Читайте состав и выбирайте хлеб с низким содержанием насыщенных жиров, быстрых углеводов и добавленного сахара. Отдавайте предпочтение изделиям, содержащим больше пищевых волокон. Учитывайте свои ограничения в питании по собственному выбору или медицинским показателям и исходя из этого решайте, какой хлеб есть и в каком количестве.