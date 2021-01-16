Иногда отказаться от хлеба сложнее всего. Но исключать его вовсе не обязательно.

Булочки можно: как сделать фитнес-хлеб в домашних условиях

Непременное условие многих диет – отказ от мучного. Приверженцы правильного питания, как правило, отказываются от хлеба, но не всем это даётся легко. А некоторым приём пищи без мучного и вовсе кажется неполноценным. Всё дело во вкусовых привычках, которые сформировались ещё в детстве.

Если вам отказ от хлеба даётся с трудом, можно заменить его на полезную альтернативу, фитнес-хлеб. Приготовить его можно дома: это несложно, зато вкусно и полезно.

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Чем фитнес-хлеб отличается от обычного?

Фитнес-хлеб может похвастаться относительно невысокой калорийностью – 170 ккал/100 г. Для сравнения: у обычного белого хлеба калорийность значительно выше – 265 ккал/100 г.

Фото: istockphoto.com

Ещё одно преимущество: в составе фитнес-хлеба отсутствуют дрожжи, а содержание сахара в три раза меньше, чем в обычном, зато больше клетчатки. И ещё один немаловажный плюс – длительный срок годности: из-за отсутствия консервантов и благодаря процессу пастеризации фитнес-хлеб может храниться в течение полугода и не испортиться.

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Какой фитнес-хлеб на вкус?

Есть выражение: всё, что полезно, — невкусно, а всё, что вкусно, — вредно. Но эти слова не подходят для фитнес-хлеба. Это вкусный продукт, пусть он и отличается от обычного.

Фото: istockphoto.com

Фитнес-хлеб не хрустящий, в свежеиспечённом нет мягкости и «нежности», присущих классической выпечке. Напротив, он имеет довольно плотную консистенцию, а во вкусе чувствуются миндальные нотки, которых нет в обычном батоне.

Как приготовить фитнес-хлеб дома?

Вам понадобятся:

гречневая мука – 2 ст. л.;

пшеничные отруби – 100-150 г;

молотый миндаль – 100 г;

семяна льна – 100 г;

разрыхлитель – 15 г;

соль (желательно морская) – 1 ч. л.;

яичные белки – 5 шт.;

йогурт – 300 г;

подсолнечные семечки – 2 ст. л.

Фото: istockphoto.com

Прежде всего необходимо разогреть духовку до 180-200°C. В ёмкости смешайте гречневую муку, пшеничные отруби, измельчённый миндаль, семена льна, соль и разрыхлитель. К получившейся сухой смеси необходимо добавить яичные белки (не забудьте отделить их от желтков!) и йогурт. Взбивайте массу в течение 2-3 минут, пока она не превратится в однородное по консистенции тесто.

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На поверхность формы для запекания постелите пергаментную бумагу. Выложите тесто в форму, а сверху украсьте семечками подсолнуха. После чего запекайте 50-60 минут. Готово!