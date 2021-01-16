Булочки можно: как сделать фитнес-хлеб в домашних условиях

Непременное условие многих диет – отказ от мучного. Приверженцы правильного питания, как правило, отказываются от хлеба, но не всем это даётся легко. А некоторым приём пищи без мучного и вовсе кажется неполноценным. Всё дело во вкусовых привычках, которые сформировались ещё в детстве.
Если вам отказ от хлеба даётся с трудом, можно заменить его на полезную альтернативу, фитнес-хлеб. Приготовить его можно дома: это несложно, зато вкусно и полезно.
Фитнес-хлеб может похвастаться относительно невысокой калорийностью – 170 ккал/100 г. Для сравнения: у обычного белого хлеба калорийность значительно выше – 265 ккал/100 г.
Фото: istockphoto.com
Ещё одно преимущество: в составе фитнес-хлеба отсутствуют дрожжи, а содержание сахара в три раза меньше, чем в обычном, зато больше клетчатки. И ещё один немаловажный плюс – длительный срок годности: из-за отсутствия консервантов и благодаря процессу пастеризации фитнес-хлеб может храниться в течение полугода и не испортиться.
Есть выражение: всё, что полезно, — невкусно, а всё, что вкусно, — вредно. Но эти слова не подходят для фитнес-хлеба. Это вкусный продукт, пусть он и отличается от обычного.
Фото: istockphoto.com
Фитнес-хлеб не хрустящий, в свежеиспечённом нет мягкости и «нежности», присущих классической выпечке. Напротив, он имеет довольно плотную консистенцию, а во вкусе чувствуются миндальные нотки, которых нет в обычном батоне.
Прежде всего необходимо разогреть духовку до 180-200°C. В ёмкости смешайте гречневую муку, пшеничные отруби, измельчённый миндаль, семена льна, соль и разрыхлитель. К получившейся сухой смеси необходимо добавить яичные белки (не забудьте отделить их от желтков!) и йогурт. Взбивайте массу в течение 2-3 минут, пока она не превратится в однородное по консистенции тесто.