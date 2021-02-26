Цвет имеет значение: какую посуду выбрать для здорового питания?

Из большой белой тарелки можно съесть гораздо больше, чем на самом деле хочется.

Помимо того что именно человек ест, на здоровье оказывает влияние и то, из чего он ест. Покрытие посуды, в которой мы готовим и подаём еду, воздействует на свойства пищи. Кроме того, её внешний вид может увеличивать или снижать аппетит. Разбираемся, какую посуду стоит выбирать, чтобы в организм не попадали вредные вещества (канцерогены, тяжёлые металлы, соли), а порции не превращались в гигантские.

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Покрытие

Нержавеющая сталь для готовки

Самой безопасной посудой для приготовления пищи считается из нержавеющей стали. Это устойчивый металл, который не вступает в химические реакции с кислотами, жирами, сахарами и щелочами. В такой посуде продукты прогреваются равномерно, тем самым сохраняя максимум витаминов и микроэлементов.

Фото: istockphoto.com

Также «нержавейка» износостойкая, царапины на ней практически не появляются, соответственно, посторонние примести и нежелательные вещества не проникают в еду. Нержавеющая посуда подходит для варки, жарки и тушения. Большой плюс – в ней еда практически не пригорает.

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Глина и дерево для подачи

Подавать еду стоит на глиняной или деревянной посуде, так как они имеют массу преимуществ. Материалы не выделяют токсичных соединений, хорошо держат тепло, не окисляют пищу и сохраняют полезные свойства еды.

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Цвет

Цвет посуды влияет на то, сколько мы едим. Некоторые оттенки могут пробудить аппетит, другие – подавить его. Еда, поданная на белой, красной или жёлтой тарелках, вызовет больший аппетит, а на чёрной и тёмной – уменьшит (блюдо будет выглядеть менее привлекательно).

Фото: istockphoto.com

Есть и нейтральные цвета, например, голубой или салатовый — они не усилят, но и не уменьшат чувство голода.

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Форма и размер

Если вы покупаете посуду и хотите похудеть, стоит отдавать предпочтение маленьким размерам. В такой тарелке даже небольшое количество еды будет казаться достаточным. А в большой и объёмная порция покажется маленькой.