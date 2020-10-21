Жарить, варить или запекать: какой способ приготовления полезнее

Так ли на самом деле вредна жареная пища?

Стереотип о том, что жареное априори вреднее, чем варёное или запечённое, прочно закрепился в общественном сознании. Многие считают, что такая еда никак не может быть здоровой и правильной. Однако так ли это на самом деле? Разбираемся вместе с фитнес-блогером и тренером Сергеем Йети.

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Так ли вредно жареное?

Тренер утверждает, что жареная пища вредна прежде всего потому, что при нагреве еды именно на сковороде выделяются канцерогены. Эти вещества могут оказывать влияние на ДНК и приводить к образованию опухолей.

Многие диетологи также считают, что именно жареная пища повышает риск развития смертельных болезней, а также может стать причиной проблем с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, во время жарки продукты ещё и теряют жидкость. А белковые продукты при этом впитывают до 20% масла со сковороды, что также увеличивает калорийность блюда.

Фото: istockphoto.com

Особенно осторожными стоит быть в ресторанах, где жареная пища точно не принесёт пользы и может даже навредить. Некоторые недобросовестные повара зачастую подолгу не меняют масло, что приводит к образованию трансжиров. Более того, многие продукты готовятся во фритюре. Поэтому если вам очень захотелось жареного мяса на ужин, полезнее будет приготовить его дома.

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Насколько полезнее запечённые блюда?

Во время запекания происходят несколько другие процессы. Конечно, разница эта не так очевидна и увидеть её своими глазами не получится. Хотя блюдо, приготовленное в духовке, значительно полезнее жареной альтернативы, и у этого способа есть минусы.

Фото: istockphoto.com

Запекание сопровождается образованием КПГ – конечных продуктов гликирования. Чем выше температура, тем больше КПГ. Здоровым питанием это тоже назвать нельзя. Поэтому важно обеспечить стекание жира на дополнительный поддон, чтобы он не скапливался на самом продукте. А лучше всего готовить в режиме «гриль» – такое блюдо получится наиболее полезным.

Что выбрать?

И жарка, и запекание не самые полезные способы приготовления пищи. Более того, выделяемые во втором случае КПГ негативно отражаются не только на фигуре, но и на коже: разрушают структуру коллагена, способствуют появлению морщин и, как следствие, быстрому старению.

Фото: istockphoto.com

По возможности стоит избегать и жареной, и запечённой пищи. Наиболее полезными вариантами будут тушёные и варёные блюда. Так, при варке мясо теряет жир, и его энергетическая ценность снижается.

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Однако и жарку можно сделать более полезной. Например, используйте не подсолнечное масло, а альтернативы: кокосовое, кукурузное, льняное, оливковое. Или и вовсе откажитесь от него, купив антипригарную сковороду. Также постарайтесь ограничить количество сахара и соли – тогда блюда станут ещё более здоровыми.