Сварить калории: насколько меняется энергетическая ценность продуктов после готовки

А вы знали, что одни и те же продукты могут иметь разную калорийность в сыром и приготовленном виде? Ведь это очень важный аспект для тех, кто худеет и следит за каждой съеденной калорией. Зачастую, если опираться только на данные, приведённые в таблицах, и рассчитывать дневной калораж по ним, можно серьёзно ошибиться в подсчётах. Даже способ приготовления может поменять калорийность продукта.

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Как способы приготовления влияют на калорийность?

При разной термической обработке, вес и калорийность продуктов тоже меняются. Например, варка может уменьшить калорийность блюда почти на 20%, потому что при таком способе приготовления теряются лишние жир, сахар и некоторая часть белков. Но не стоит забывать и про крахмалосодержащие овощи, такие как картофель, морковка и свекла. Они после варки, наоборот, увеличивают калорийность на целых 30%.

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С жаркой дела обстоят иначе. Если жарить на сухой сковороде или на гриле, калорийность можно уменьшить. Но если использовать масло, естественно, блюдо получится намного «тяжелее».

Продукты, приготовленные способом тушения, наиболее приближены по калорийности к сырым. Хоть это и похоже на варку, калории переходят в подливу, а не в бульон, который можно слить.

Приготовление на пару – это самый диетический и полезный вариант. Во-первых, такой способ уменьшает калорийность, а во-вторых, сохраняет все полезные свойства и витамины.

Разберём, как меняются после приготовления продукты, которые есть в рационе у каждого.

Гречка

Её нередко употребляют худеющие из-за достаточно низкой энергетической ценности и высокой питательности. На 100 г сырой крупы приходится 305 ккал. Однако стоит понимать, что этот показатель меняется в разы, если приготовить гречку – около 100 ккал на 100 г.

Фото: istockphoto.com

Куриная грудка

Универсальный диетический продукт. На 100 г сырого мяса приходится 113 ккал, но если её отварить, лишние калории перейдут в бульон, а объём мяса уменьшится, как и калорийность – до 95 ккал на 100 грамм. Если закоптить грудку, на 100 г придётся 119 ккал, а если пожарить – около 200 ккал.

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Макароны

Из небольшой горсти сухих макарон может получиться полноценный гарнир на обед. Калорийность макаронных изделий обычно также уменьшается при варке, в то время как вес их, наоборот, увеличивается. Если сухие содержат около 350 ккал на 100 г, то в готовом варёном виде – около 175 ккал.

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Картофель

В сыром виде картофель содержит примерно 70 ккал на 100 г. Вариантов приготовления блюд с этим овощем бессчётное количество. Его можно запекать, варить, жарить, делать из него чипсы. Из-за крахмала в составе картошка – достаточно калорийный и недиетический продукт. Даже варка увеличивает его калорийность.

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Яйцо

Для примера возьмём яйцо из отборной категории. В сыром виде такое яйцо имеет 100 ккал на 60 г. Калорийность варёного практически соответствует энергетической ценности сырого. Но чем дольше варить яйцо, тем больше увеличивается этот показатель, хотя и в незначительной степени.

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Молоко

Если вы хотите похудеть, стоит отдавать предпочтение топлёному молоку, так как оно более питательное и менее калорийное. При кипячении же в молоке увеличивается количество жиров и, соответственно, калорийность.