Массовые и драйвовые: что такое соревнования Red Bull Homerun?

Скоростной спуск на лыжах или борде мало кого удивит. А как насчёт стометровки в полной экипировке?

В России горнолыжный сезон понемногу подходит к концу, но завершают его на высокой ноте. Так, 14 марта на Зелёной горе в Шерегеше состоялись любительские соревнования для лыжников и сноубордистов Red Bull Homerun. Однако это совсем не было похоже на обычный скоростной спуск – на старте участников ожидало дополнительное испытание.

Рассказываем, как прошла гонка, в чём заключается изюминка формата и что об этом думают спортсмены.

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Что такое Red Bull Homerun?

Red Bull Homerun — уникальные комбинированные соревнования не только для профессиональных спортсменов, но и для любителей горных лыж и сноубордов. В них забег на 100 метров сочетается с массовым скоростным спуском. Причём и лыжники, и сноубордисты скатываются одновременно по одной трассе (хотя и не соревнуются друг с другом).

Фото: Red Bull

Первый Homerun прошёл в Великобритании в 2008 году. А в 2021-ом его провели сразу в 16 странах, в том числе и впервые в России. У российских спортсменов возможность испытать себя в новом смешанном формате была дважды. Сначала в рамках Homerun спускались по трассе «Розы-Хутора» в Сочи 4 марта. А меньше чем через пару недель соревнования добрались до Шерегеша – горнолыжного курорта в Кемеровской области.

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В чём особенность формата?

Термин хоум ран (англ. Home run) организаторы позаимствовали из бейсбола. Так называется ситуация, когда отбивающий и его партнёры успевают пробежать целый круг и вернуться в «дом». Вот и лыжникам и сноубордистам во время соревнований пришлось побегать.

Условно дистанцию можно разделить на два этапа: пробежка до снаряжения и, собственно, спуск. Сначала участники бегут 100 м до лыж или бордов: причём делают это в полной экипировке, в том числе в специальной обуви. Многие ожидали, что пробираться по снегу будет проще в лыжных ботинках, но эта часть пути оказалась не такой уж сложной и для любителей сноубордов.

Константин Фоменков, сноубордист: Адреналин просто зашкаливает. Я в первый раз участвовал в подобном мероприятии, но мне всё очень понравилось.

Фото: Red Bull

Вячеслав Евстигнеев, сноубордист: На спуске, правда, было немного страшно, потому что было много новичков и вообще любителей: они тормозят, а ты на скорости летишь. Но все уважительно относились друг к другу. Никто не толкался, лыжники не махали палками, всё круто. Девушек даже вперёд пропускали, я удивился.

Подробнее о формате Homerun большинство участников узнали уже после того, как зарегестрировались.

Екатерина Елецкая, лыжница, 2 место в зачёте: Я решила придерживаться стратегии: не торопиться, когда встёгиваешься. Потому что встёгивание я не тренировала и пробежку в ботинках тоже. Но если где-то будет потеря во времени, можно будет догнать уже на трассе.

Александр Зайцев, сноубордист: Когда я только начал кататься на борде, года два назад, снял по приколу видос и написал ”Red Bull, где мой контракт?“. А сейчас вот, участвую. С форматом до этого знаком не был. Сегодня хочу просто повеселиться.

Фото: Red Bull

Алиса Русских, лыжница: Зрелищно, конечно, когда так массово – впечатляет. Но страх есть. Из-за того что много людей стартует одновременно. И снаряга улетает, видела (на видео с Homerun в Сочи – прим. ред.). Но драйв есть безусловно!

Никита Дружилов, сноубордист, выступал под номером 1: Формат, конечно, необычный. Но я ещё легкоатлет, думаю, мне это поможет. Вообще до этого о Homerun не слышал. Сначала зарегестрировался, а уже потом открыл YouTube, набрал «Red Bull 2020 Сочи» и так слегка офигел. Но, думаю, ладно, я застрахован – всё нормально, ехать можно. Страх есть, но, уверен, получу нереальное удовольствие. Буду выкладываться на все миллион процентов.

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Как прошёл Red Bull Homerun в Шерегеше?

Место проведения выбрано неслучайно. Хотя сам по себе Шерегеш – посёлок с населением меньше 10 тысяч человек, его называют «горнолыжной Меккой» Сибири. В 2019 году он занял второе место в топе лучших горнолыжных курортов России.

Участвовали в масс-старте отнюдь не только заядлые лыжники и сноубордисты. Турнир в первую очередь был ориентирован на любителей и энтузиастов, а не на профессиональных атлетов, хотя встречались и такие. Среди решившихся были люди с самым разным опытом: от новичков, совсем недавно вставших на борд, до победителей юниорских соревнований по беговым лыжам. А условие для участия было только одно – возраст от 16 лет. Желающие должны были зарегистрироваться на официальном сайте: заполнить анкету и сделать взнос 500 рублей.

Фото: Red Bull

Андрей Зуев, сноубордист: Я пятый день на доске. Серьёзно, без шуток. У меня вся жизнь такая: живём один раз, поэтому надо всё попробовать. А если нет времени учиться, то в процессе научишься, ничего страшного нет. Застёгиваться я уже научился! Да и бегать: экономили на такси, поэтому до горы приходилось пешком идти – так и потренировался. Теперь полдела осталось – только спуститься. Если честно, страшно немного, но закрываешь глаза и делаешь. Да как можно такое событие пропустить?

Кроме того, среди стартовавших были представители самых разных профессий: юристы, шахтёры, пожарные, банкиры и др. Всего в спуске приняли участие 168 человек: 7 лыжниц, 47 лыжников, 13 сноубордисток и 101 сноубордист. Победителей награждали в четырёх номинациях: горные лыжи, женщины и мужчины, и сноуборд, женщины и мужчины. Среди лыжниц самой быстрой стала Мария Коврижкина из Шерегеша, среди лыжников (и всех участников в целом) – местный спортсмен Павел Матвеев. У сноубордисток лучшее время показала Анастасия Воронина из Екатеринбурга, а у сноубордистов – Андрей Анисимов из Таштагола.

Фото: Red Bull

В Шерегеше заряд эмоций получили не только участники, но и зрители соревнований. Такая массовая и драйвовая двухэтапная гонка со стороны выглядит ярко и зрелищно. Тем, кому не удалось попробовать себя в новом формате в этом сезоне, переживать не стоит. Red Bull Homerun станет ежегодным соревнованием и вернётся уже в следующем году.