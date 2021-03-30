На тренировке сжигается в два раза больше калорий.

На разных скоростях: что такое интервальный бег и как он помогает похудеть

Для многих утренняя пробежка стала частью обязательной рутины. Некоторые предпочитают бегать по вечерам в парках, а кто-то и вовсе предпочитает беговые дорожки под любимый сериал. Как бы там ни было, иногда хочется разнообразить тренировочный процесс. Если вы давно хотели попробовать интервальный бег, но не знали, что это такое, самое время решиться. Об особенностях этого вида бега рассказывает тренер Бегового сообщества Павел Кондрашев.

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Чем интервальный бег отличается от обычного?

Интервальный бег предполагает чередование быстрого и медленного бега или шага для восстановления пульса. Например, 400 м бежать быстро, а следующие 400 метров — трусцой или переходить на быстрый шаг. Обычный бег — плавный и размеренный, без каких-либо ускорений, в одинаковом заданном темпе.

Фото: istockphoto.com

Можно выделить три типа интервального бега.

Интервальный спринт. Это бег на короткую дистанцию с чередованием максимально быстрого темпа с бегом трусцой. Он позволяет развить скоростную выносливость.

Повторный бег. Пробегание ключевого отрезка на максимальной скорости, затем отдых для восстановления пульса. После – повторение отрезка. Их во время тренировки должно быть несколько. Такой вид бега позволяет добиться максимального уровня потребления кислорода.

Темповой бег. Это бег с пробеганием тренировочных отрезков с увеличением скорости на каждом последующем. Он особенно эффективен для похудения.

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Чем полезен интервальный бег?

За счёт своей специфики интервальный бег помогает за короткий промежуток времени добиться максимального результата. Выполняя такую тренировку, вы сможете повысить мышечную выносливость, укрепить сердечно-сосудистую систему, а также сжечь жировую ткань. Из-за постоянной смены темпа организм начинает затрачивать больше энергии, чем нужно. В результате сжигается в два раза больше калорий. Кроме того, интервальный бег — хороший способ разнообразить тренировку и бросить вызов себе.

Фото: istockphoto.com

В качестве способа похудения можно использовать в принципе любой бег. Однако интервальный – один из наиболее эффективных и популярных. Он позволяет запустить процесс жиросжигания в максимально короткие сроки, а эффект после тренировки будет сохраняться на протяжении 24 часов.

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Интервальный бег оказывает большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. А значит, требует обязательной подготовки. Необходимо наработать определённую базу, укрепить мышцы и связки. Поэтому, если вы новичок, рекомендую сначала попрактиковать обычный бег на низком пульсе, а затем уже переключиться на интервальный.