Гаджеты для бега, которые стоит купить, чтобы тренироваться эффективнее

Положительные эффекты от бега для здоровья очевидны. Он улучшает психическое состояние, нормализует сон и метаболизм, помогает бороться со стрессом и лишним весом. Но чтобы выполнение физических упражнений было ещё более эффективным, необходимо отслеживать сердечный ритм, время нагрузки и отдыха. В этой подборке рассказываем о наиболее популярных устройствах, которые изменят ваше представление о беге и помогут набрать хорошую физическую форму.

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Фитнес-трекеры

Это не просто браслеты, которые отслеживают количество шагов. Многие модели обладают функцией GPS, отображают пройденное расстояние, темп, частоту сердечных сокращений и потерю калорий. Видя свой прогресс, вы станете более мотивированными, и двигаться к цели и увеличивать физические нагрузки станет легче.

Фото: istockphoto.com

Фитнес-трекеры существуют уже много лет. Но в 2020 году, когда многим пришлось сменить образ жизни на менее активный, вышло много улучшенных моделей, приобрести которые стоит каждому спортсмену. Наиболее популярные варианты – браслеты Samsung Gear Fit2 Pro, Xiaomi Mi Smart Band 5 и Honor Band 5.

Наушники

Заниматься бегом гораздо приятнее под любимую музыку, в этом сомнений нет. Кроме того, тренировку можно совместить с прослушиванием лекций или изучением иностранных языков. Однако не все виды наушников подойдут для активного времяпровождения. Они должны быть беспроводными, надежно держаться в ушах и пропускать все посторонние звуки – для вашей же безопасности. Лучшие модели – это Samsung Galaxy Buds, Jabra Elite Active 75t, Mifo O5 Pro и Plantronics BackBeat Fit 3100.

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Спортивные часы

Такой девайс во многом превосходит фитнес-браслеты или обычные пульсометры. Многие часы не только контролируют ритм сердца и темп бега, но ещё и дают рекомендации по восстановлению, отслеживают активность и определяют лучшее время для физической нагрузки. Это особенно полезно, если вы занимаетесь самостоятельно, без тренера. Самые популярные модели, которые стоит приобрести в 2021 году, – это Polar M430, SUUNTO 3 Fitness, Garmin Vivoactive 4, Honor Watch GS Pro.

Фото: istockphoto.com

Пояс

Мы могли бы заполнить весь список устройствами с различными функциями отслеживания данных, но стоит обратить особое внимание на специальные пояса для спорта. Например, FlipBelt – это тканевая сумка, которая обматывается вокруг талии и вмещает в себя все необходимые вещи: кредитные карты, ключи, мобильный телефон. Пояс плотно прилегает к коже, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что он подпрыгнет. А отсутствие молний или защёлок означает, что устройство не будет натирать.

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Массажёры для ног

Многим знакомы неприятные ощущения в мышцах после длительной пробежки. Чтобы улучшить свою производительность и снять напряжение после силовой нагрузки, можно приобрести массажёры для ног.

Фото: istockphoto.com

Например, специальные ролики помогают избавиться от забитости мышц и ускоряют восстановление тканей. Также стоит обратить внимание на массажёры для стоп, такие как Armed DJL-K816A или Hansun FC1006.