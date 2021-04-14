Прыгнуть и замёрзнуть: кто и зачем ныряет в ледяную воду на лыжах?

Санкт-Петербург необычно закрыл горнолыжный сезон. Курорт «Игора» принял, пожалуй, самые яркие зимние соревнования Red Bull Jump&Freeze. По правилам конкурса участник должен съехать на сноуборде или лыжах со снежного склона, который заканчивается бассейном с ледяной водой. При этом жюри оценивает далеко не только навыки катания и плавания.

Фото: redbullcontentpool

Спортсменам пришлось удивлять экстремальными трюками и оригинальными костюмами. На снежном склоне «Игоры» собрались Чип и Дейл, Годзилла, Тоторо, отчаянная домохозяйка и ещё более 130 ярких участников. Мастер спорта по фристайлу Анна Зотова, выступавшая в образе тигра, участвовала в Red Bull Jump&Freeze впервые. В следующий раз она будет стремиться только к победе.

Почему Анна решила поучаствовать в экстремальном турнире? Какой эффектный трюк она показала на «Игоре»? И чем соревнование Red Bull отличается от профессиональных турниров?

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«Я не прыгала на лыжах уже три года. А тут спонтанно решила вспомнить старое»

— Как ты решилась принять участие в Red Bull Jump&Freeze?

— Я находилась на фестивале New Star в Сочи и там были представители Red Bull, которые рассказали мне про закрытие сезона в «Игоре». Я подумала: «О, я же как раз из Питера. Почему бы и нет?». Когда есть классная возможность, ей нужно пользоваться.

— Какие у тебя были ожидания от турнира?

— Я даже не могу передать эмоции, потому что это что-то очень необычное. Тем более закрытие сезона. С одной стороны, это печально, потому что хочется ещё кататься и кататься. Но с другой, я получила очень крутые впечатления. Столько ребят собралось, столько единомышленников, которые всё-таки решились и поддержали эту идею.

Фото: redbullcontentpool

— Как ты готовилась к соревнованиям?

— Честно, как таковой подготовки не было. Я не прыгала на лыжах уже три года. Сейчас я просто катаюсь на горных лыжах без каких-либо трюков. А тут спонтанно решила вспомнить старое. Сальто я тоже не тренировала. Сегодня была чистая импровизация.

— Не страшно было получить травму?

— Травму не страшно, гораздо страшнее было прыгать в ледяную воду в такую суровую погоду. Я думаю, что здесь не так опасно, ведь внизу находятся спасатели, медики, которые в нужный момент окажут первую помощь. Главное — решительность. Когда прыгаешь, нужно быстро сориентироваться. Если всё правильно и технично делать, то это очень даже безопасно.

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«В следующем году я пойду за победой»

— Какие у тебя в целом отношения со спортом?

— Спорт — это моё всё. Занимаюсь им с детства. Я мастер спорта по акробатике и фристайлу. В 15 лет меня пригласили в олимпийский резерв по лыжной акробатике. По жизни спорт идёт со мной бок о бок. Правда, у нас абсолютно другая атмосфера, нежели на Red Bull Jump&Freeze, всё гораздо сложнее. С такого трамплина, как здесь, я прыгаю впервые, это очень увлекательно. Я уверена, что в следующем году 100% снова буду участвовать.

Фото: redbullcontentpool

— Есть уже цели на следующий год?

— В этот раз я просто хотела узнать что да как. А вот в следующем — пойду за победой. Хочу усовершенствовать то, что имею. И, может быть, попробовать «усложниться» раза в два, то есть сделать двойное сальто. И костюм придумать оригинальнее.

— Двойное сальто — это самый сложный трюк в таких условиях?

— Думаю, да. По крайней мере, я бы очень удивилась, если бы кто-нибудь его исполнил. Но в следующем году попробую удивить всех. Для тройного сальто здесь слишком маленький трамплин и разгон. Если бы они были побольше, то можно было бы и его сделать.

— Ты очень уверенно заходила на сальто. Совсем не было страшно?

— Главное настроиться, пойти и сделать. Ни одной минуты волнения быть не должно, иначе всё пойдёт не так, как ты задумал. Когда я съезжала, то ни о чём не думала. Знала, что мне нужно прыгнуть и выплыть.

Фото: redbullcontentpool

— Что ты чувствовала в ледяной воде?

— Эмоции были незабываемые — это огромная доза адреналина. Но преобладало всё-таки чувство гордости. Да, я решилась. Да, я прыгнула. Да, я переборола саму себя. Но когда меня вытащили из воды, то хотелось побыстрее согреться. Она была неимоверно холодная.

«Сделал сальтуху — значит, ты мощный тигр»

— Как ты подбирала костюм?

— Я посмотрела в шкафу, что осталось с Нового года, и отталкивалась уже от этого. Были, конечно, варианты принцессы, но это всё банально. Я хотела себя подмотивировать, поэтому выбрала образ тигра, ведь они очень храбрые и свирепые. При этом очень грациозные. Сделал сальтуху — значит, ты мощный тигр.

— Есть уже идея костюма на следующий год?

— Пока идей как таковых нет. Но, может быть, я выступлю в роли какой-нибудь красивой балерины. Я хочу быть нежной, но в то же время дерзкой. Например, балериной в чёрной пачке.

— Для тебя важнее была спортивная составляющая или костюм?

— Костюм нашёлся очень спонтанно. Для меня всё-таки главное — правильно и технично прыгнуть, доехать. Костюм — это, скорее, украшение. Все очень креативно подошли к этой части, но я больше запаривалась по поводу прыжка.

— Чем тебя, профессионального спортсмена, привлёк Red Bull Jump&Freeze?

— Дело в жажде приключений, жажде экстрима. Хочется познать мир со всех сторон. Мне даже больше нравится в таких конкурсах участвовать, нежели в обычных соревнованиях. Здесь обстановка куда интереснее и веселее, практически нет напряжения. Все поддерживают, болеют, мероприятие проходит в шуточной атмосфере.

— Конкуренция совсем не чувствуется?

— Насчёт конкуренции я даже не думала, потому что решила прыгать в своё удовольствие, попробовать, как это. Конкурировать я буду в следующем году.

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«На Red Bull Jump&Freeze у людей больше желания получить неимоверные эмоции от прыжка, нежели победить»

— Удалось подружиться с кем-нибудь из участников?

— Мне было приятно общаться с ребятами. Они очень позитивные, хорошие, у всех крутой настрой. Здесь все друг за друга. Радуются, удивляются прыжкам, поддерживают. На обычных соревнованиях всё куда более накалённо. Там все борются за победу, а здесь — за адреналин и за кайф. На Red Bull Jump&Freeze у людей больше желания получить неимоверные эмоции от прыжка, нежели победить.

— Кто тебя поддерживал здесь?

— Я приехала со своей подругой, она горнолыжница. Но в этот раз она не участвовала. Не решилась, сказала: «Только ты у нас такая безбашенная». Но очень мне помогала и болела с трибун. Ещё меня поддерживал друг из моего олимпийского резерва. Он профессионально прыгает слоупстайл, исполняет крутые трюки. Он выступал здесь в костюме скелета.

Фото: redbullcontentpool

— Как родители отреагировали на такую авантюру?

— Родители сами скинули мне ссылку на это мероприятие и сказали: «Давай, мы в тебя верим». К сожалению, они наблюдали за мной только по видеосвязи, потому что находятся во Владивостоке. Но они поддержали, сказали, что очень гордятся мной. Я вылезла из бассейна, поздоровалась с ними, а потом сразу побежала греться.

— Кого в следующем году возьмёшь с собой на соревнования?

— Я точно возьму проверенных людей. Было бы очень круто, если бы мой молодой человек согласился прыгнуть со мной на сноуборде. Я думаю, он и сегодня с удовольствием со мной бы прыгнул, если бы был в городе.

— Что ты посоветуешь тем, кто хочет принять участие в Red Bull Jump&Freeze?

— Ни капельки не сомневаться, идти и делать. Оно того стоит.