Сквозь огонь и воду: топ-10 профессий в индустрии спорт-экстрима

Экстремальные виды спорта – зрелищные, но опасные. Они притягивают взгляды, но мало кто отважится повторить трюки атлетов. Хотя некоторые смельчаки выбирают именно такие рискованные занятия в качестве своей работы. Рассказываем о топ-10 профессий в экстремальном спорте.

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Десятое место: санный стрит-спорт

«Десятку» открывает спорт, который появился в южной Калифорнии в среде скейтбордистов. Однажды они обнаружили, что могут развивать гораздо более высокую скорость, лёжа на доске и съезжая вниз по крутым склонам.

Фото: istockphoto.com

Сейчас санный стрит-спорт приобретает всё большую популярность среди молодёжи в Европе. Если хотите попробовать себя в этом спорте, стоит быть готовым к большим количествам травм и даже переломам. Спуск на санях по склону – дело довольно рискованное. Скорость может достигать 96 км/ч, а тормозить приходится собственными ногами.

Девятое место: человек — птица

Люди летают во сне, а человек-птица – в реальности. С помощью кролокостюма у спортсмена есть возможность парить и контролировать движения во время прыжка со скалы. Этот костюм позволяет достичь скорости в 225-240 км/ч. Популярным местом для прыжков считается Долина Ромсдал. Когда костюм наполняется воздухом, можно ощутить все прелести свободного полёта.

Восьмое место: забег с быками

Получить дозу адреналина можно и в забеге с быками. Не всем по силам бежать впереди разъярённого животного, вес которого достигает тонны. Несмотря на теплую погоду, в июле толпа людей приезжает в Памплону, городок Испании, чтобы принять участие в экстремальном забеге с быками, которых после используют в корриде.

Фото: istockphoto.com

Любой желающий, достигший 18 лет может принять участие и пробежать дистанцию в 840 м в толпе таких же любителей адреналина. К сожалению, на сегодняшний день от этого вида спорта погибли более 10 человек.

Седьмое место: слеклайнинг

Именно для этого спорта нужны крепкие, но не туго натянутые верёвки. Они позволяют легче передвигаться и даже выполнять опасные трюки.

Рекорд по высоте в слэклайнинге принадлежит Кристиану Шу. Он прошёл по натянутому канату над ущельем, высота которого составляет 1 км, что равно высоте трёх Эйфелевых башен.

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Шестое место: спидрайдинг

Параглайдинг и катание на лыжах — именно из этой смеси состоит спидрайдинг. Этот вид спорта использует специальный вид парашюта и лыжи, чтобы набирать скорость во время съезда со склона. Из-за того, что это очень экстремальный вид спорта, на некоторых горнолыжных склонах уже запретили спускаться с такими устройствами.

Фото: Getty Images

Пятое место: бейсджампинг

Для тех экстрималов, которым уже не интересны обычные прыжки с парашютом, но хочется новых ощущений, есть бейсджампинг. От обычного парашютного спорта он отличается тем, что бейсджамперы прыгают со статичных объектов, как в парапланеризме. Существуют четыре типа объектов для бейсджампинга: здания, антенны, пролёты мостов и скалы.

Опасность этого спорта заключается в том, что времени для раскрытия парашюта очень мало, поэтому спортсмены дёргают кольцо в самом начале прыжка, иначе он может закончится весьма плачевно.

Четвёртое место: езда по дюнам на джипах

С помощью полноприводного автомобиля вы можете преодолеть крутые и высокие песчаные дюны, через которые практические невозможно пробраться пешком. При этом вас охватывает волнующее чувство падения – это и есть неописуемое чувство экстрима джип-туров по пустыне.

Фото: Getty Images

Этот вид экстрима наиболее популярен в ОАЭ, что не удивительно, ведь местные условия подходят как нельзя лучше.

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Третье место: человеческая катапульта Airkick

Ещё один вид опасного спорта – «человеческая катапульта». Само название довольно ясно объясняет, в чём суть. Специальное метательное приспособление подбрасывает экстремала вверх по предварительно рассчитанной траектории. Для этого используется давление воздуха и технология обратного хода воды. Спортсмен должен нажать на кнопку, чтобы подняться в воздух на восемь метров, а после на большой скорости летит в бассейн. Но даже в воду нужно приземляться определённым образом, иначе можно получить серьёзные травмы.

Второе место: трейнсёрфинг

Это занятие считается нелегальным. Но речь в этой статье не о законах, а об абсолютном экстриме. Суть спорта заключается в том, что люди ездят на крыше или подножке движущегося состава. Сейчас во многих странах проходят обширные кампании против такого «развлечения». Его основная опасность в том, что «пассажиры» могут слететь с поезда на полной скорости или покалечится во время движения при въезде в туннель или коснувшись подвесной контактной линии.

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Первое место: вулканобординг

Лидером среди эстремальных видов спорта стало катание на доске с вулкана. Единственное место в мире, где можно прокатиться по склону активного вулкана – это Никарагуа, департамент Леон. Именно здесь расположен действующий вулкан Серро-Негро. Каждый смельчак может промчаться вниз со склона высотой в 725 м на специальной доске, которая сделана из дерева. Она разгоняется до 80 км/ч.

Фото: Getty Images

Вулкан всё ещё активен, а его последнее извержение произошло чуть более 10 лет назад. Вот это – по-настоящему мощный заряд адреналина! Чтобы подняться на вершину Серро-Негро, потребуется целых 45 минут. А спуститься хочется не столько с ветерком, сколько целиком, ведь уклон у горы по-настоящему крутой – 41 градус.