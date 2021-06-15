Стильные обувные релизы июня: и тут Little Big

Июнь всегда богат на новые коллекции и яркие дропы. Знакомим вас с главными из них.

Crocs и Little Big

В сотрудничестве с питерской панк-поп-рейв-группой Little Big компания Crocs выпускает две модели сабо для фанатов панк-рока. Коллекция будет доступна в рознице и на сайте уже 22 июня. Капсула состоит из 2 моделей розового и черного цветов, украшенных шипами, цепями и «джиббитсами» с названием группы. Ребята из группы сами участвовали в создании дизайна, так, например, украшения в виде сердитого и весёлого мишки вдохновлены татуировкой на спине Ильича, фронтмена группы.

New Balance 327 (Yellow White Black)

Несмотря на то что эта модель вышла ещё в начале года, производитель не перестаёт выпускать актуальные вариации формы. На днях компания показала новую, подходящую для лета расцветку: оранжевая замша, нейлон персикового цвета и белые вставки. Заказать модель можно на сайте Offspring.

Converse x Todd Snyder

Сразу после выпуска новой коллекции Comme Des Garçons, Converse презентует коллаборацию с дизайнером Тоддом Снайдером. Новые модели получили традиционные стилистические решения — так дизайнер выражает свой взгляд на то, какую обувь должны носить ученики элитных американских школ. Именно форма частных школ легла в основу этой капсулы. Мы видим классические цвета — насыщенную синюю и бежевую основу с замшевыми вставками и узнаваемую улыбку на контрастном мыске. Коллекция уже доступна для покупки.

PUMA Suede x KidSuper

PUMA и творческая студия KidSuper Studios из Нью-Йорка показали миру новый дизайн PUMA Suede. Классический силуэт модели представлен в этой коллаборации в светло-сером цвете с голубыми и жёлтыми акцентами, а также с пастельно-розовым PUMA Formstrip. Дополнена эта относительно спокойная основа необычными элементами: надпись «KIDSUPER STUDIOS WORK SHOE ITEM #3» на внутренней стороне, тай-дай эффект на шнурках и даже петли для карандаша на боковой части пары.

Air Jordan 1 High (Light Fusion Red)

12 июня вышла новая цветовая схема культовых Air Jordan 1. Кроссовки получили яркую, контрастную цветовую схему с оттенками Light Fusion Red, White, Laser Orange и Black. Основа кроссовка сделана из белой кожи, а поверх неё мы видим неоново-розовые панели и оранжево-жёлтый «свуш». Модель доступна на сайте компании, но за размерами придётся поохотиться.

YEEZY BOOST 350 V2 Mono Mist

18 июня обувному миру станет доступна первая из четырёх летних расцветок Yeezy Boost 350 V2. Первой в продаже появится вариация Mono Mist. На очереди стоит расцветка Mono Light, которую производитель планирует выпустить уже 21 августа. Каждая пара Yeezy Boost 350 V2 имеет полупрозрачный верх разных цветов с узнаваемой полоской сбоку и такой же привычной петличкой сзади. Модель, ожидаемо, получила подошву с системой амортизации Boost.

Поучаствовать в релизе Mono Mist можно уже сейчас.