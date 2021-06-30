Этот город легко и быстро сможет влюбить вас в себя.

Что посмотреть в Санкт-Петербурге за три дня

Лето — время путешествий. Из-за пандемии коронавируса попасть в любимые заграничные места стало проблематично, зато российские города с радостью примут своих соотечественников.

Санкт-Петербург — излюбленное направление у россиян, и, если вы там ещё ни разу не были, скорее берите билеты на ближайшие выходные! А даже если и были, поездки в Питер — это всегда приключение и исследование.

Мы подготовили для вас несколько мест, мимо которых просто нельзя пройти, если вы впервые в Северной столице и даже если вы заядлый путешественник.

Китайский сквер, Сад дружбы

Это место отлично подойдёт для тех, кто любит восточную культуру. Хотели всегда побывать на чайной церемонии в китайском дворике? Тогда вам точно сюда.

На Литейном проспекте находится кусочек Китая со всеми атрибутами древней культуры Ветра и Потока: водой, камнями и деревьями. Всё символично: небольшие сосны олицетворяют мужество и долголетие, ивы — женственность, яблони — плодородие, камни — символ вечности.

Вход свободный.

Пять углов

Это место располагается на пересечении улиц Рубинштейна, Ломоносова и Разъезжей. Здесь образуется очень интересный перекресток, на котором сходятся сразу пять зданий. Они представляют собой несколько архитектурных стилей.

Появилось это место ещё в 60-х годах XVIII века. И уже с того времени «Пять углов» получило известность. Прославили его произведения художников, песни, а также фотографии, которые принадлежат разным авторам.

Это место обязаны посетить те, кто хочет поближе познакомиться с особенностями разных архитектурных стилей.

Семимостье

Это место находится на пересечении самых известных каналов города — Крюкова и Грибоедова. Если загадать здесь желание, то оно обязательно сбудется.

При этом нужно рассмотреть все семь мостов. Некоторые говорят, что с этого места видно больше мостов, но это не так важно, ведь магическим числом является 7.

Музей стрит-арта

Петербург всегда преподносит гостям что-то интересное: эстеты по десятому кругу заходят в Эрмитаж, а вот любители граффити нашли для себя другое место — Музей стрит-арта. Он находится на территории действующего завода слоистых пластиков, а его постоянная экспозиция не имеет аналогов во всём мире.

Уличное искусство, как и всем привычное классическое, делится на жанры, стили и направления. Не стоит его недооценивать, ведь современные художники тоже вкладывают в свои работы душу и смысл. Приходите и убедитесь в этом сами — в коллекции Стрит-арт музея сейчас уже более 60 работ.

Если вы уже были здесь, не расстраивайтесь: помимо постоянной экспозиции, здесь бывают и временные выставки, которые постоянно меняются. Так что вы 100% увидите что-нибудь новенькое.

Республика котов и кошек

Филиал Музея Кошки находится в центре Петербурга. Здесь живут 20 представителей семейства кошачьих, половина из которых — бывшие коты Эрмитажа.

Вы сможете не только поиграть с усатыми, но и посидеть в арт-кафе, попить кофейку, поиграть в настолки, почитать или посмотреть фильм о кошках.

По сути этот музей является смесью приюта и котокафе. Некоторых котиков можно не просто погладить, но и взять себе.