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Дайвинг: как научиться нырять с аквалангом, как впервые попробовать дайвинг

Полное погружение: что нужно знать перед тем, как впервые попробовать дайвинг?
Алексей Перовский Павел Сухоруков
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Как научиться нырять с аквалангом
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Для начала не обязательно ехать на море.

Дайвинг для многих становится не просто активным отдыхом, а настоящим образом жизни, в который с каждым разом хочется окунуться всё больше и больше.

На что необходимо обратить внимание в первый раз? Какие могут быть риски? Существуют ли опасности? Как выбрать хорошую школу и долго ли проходить обучение?

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Вместе с Алексеем Перовским, дайвинг-инструктором SDI и руководителем центра Nord-dive.com, отвечаем на все вопросы.

С чего начать знакомство с дайвингом?

Имеет смысл сделать пробное погружение, так называемый интро-дайв. В идеале — в тёплом море. Подойдёт, в принципе, любой водоём с достаточной прозрачностью воды и приемлемой температурой.

Впервые погрузиться можно и в бассейне, однако там совершенно не на что посмотреть. Но вы всё равно сможете испытать новые ощущения под водой.

ВАЖНО. Новичкам нужно только квалифицированное обучение. Никакой самодеятельности. Обучение многоступенчатое и должно начинаться с азов.

При подборе школы стоит, в первую очередь, руководствоваться выбором подходящего инструктора, а не систем обучения, которых достаточно много (PADI, SDI/TDI, SSI, CMAS и пр.).
Желательно обучаться у инструкторов, о которых уже что-то известно: смотрите отзывы, рекомендации. Можно почитать форумы, задать вопрос относительно того или иного города, чтобы далеко не ехать.

Фото: istockphoto.com

Где учиться?

В России достаточно много инструкторов высокого уровня, и обучение в некоторых случаях может оказаться дешевле, нежели за рубежом. В другие страны есть смысл ехать, когда нужно специфическое обучение или оборудование — курсы техно, пещеры с тёплой водой, некоторые модели ребризеров (аппараты замкнутого цикла).

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После прохождения любого курса выдаётся сертификат (своего рода лицензия), который даёт право погружаться с гидом в условиях соответствующей сложности.

Оборудование можно купить или взять напрокат. Арендовать получится только при наличии сертификата (если это серьёзный дайв-центр, которому не всё равно).

Нужно ли быть в хорошей физической форме?

Физическая подготовка приветствуется. Дайвинг достаточно сложен в плане физической нагрузки. В случае если это серьёзное погружение — техническое или пещерное — то там всё довольно непросто: придётся потаскать тяжести.

Уметь хорошо плавать не надо, зато нужно уметь держаться на воде. В воде всегда есть риски, может случиться что угодно (настоящая угроза может появиться, когда ученик не выполняет команд инструктора, погружается самостоятельно, пробует сложные упражнения без должного опыта).

Фото: istockphoto.com

Где погружаться?

Место, где вы планируете плавать, очень важно. Где попало погружаться не стоит. Есть конкретные режимные объекты и местное законодательство (например, в Босфоре нельзя нырять).

Если мы говорим про обычные, локальные озёра, то, скорее всего, вам никто не помешает. Вопрос целесообразности и условий погружения.

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