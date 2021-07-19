Почему здоровый образ жизни не гарантирует долголетия?

Если человека поместить в идеальную среду, дать ему сбалансированное питание и заставить заниматься физической активностью, это не будет гарантировать даже того, что он доживёт хотя бы до 80-90 лет.

Почти 25 лет назад француженка Жанна Луиза Кальман установила мировой рекорд по продолжительности жизни — она умерла в возрасте 122 лет 5 месяцев и 14 дней. С тех пор достигнуть этого рубежа никто не смог. Почему? Учёные, которые бились над этим вопросом, недавно нашли ответ. Рассказываем!

Тамаз Гаглошвили кардиолог Мы ещё не победили все болезни, а борьба с ними до сих пор в зачатках. Помимо образа жизни, есть и то, на что мы пока повлиять не можем.

Что говорят учёные?

Наука постоянно придумывает новые способы продлить человеку жизнь. Если ещё 200 лет назад люди жили в среднем до 40 лет, то сейчас этот срок увеличился до 73. Но хотя жить дольше мы можем, стать бессмертными — нет. Учёные дали неутешительный прогноз: «Жить вечно не сможет никто, смерть неизбежна. Неважно, сколько витаминов мы будем принимать, насколько чистой будет окружающая среда и как часто мы занимаемся спортом — в конечном итоге все состаримся и умрём».

Фото: unsplash.com/@omarlopez1

К такому выводу пришли специалисты в области популяционной биологии. Они сравнили демографические данные девяти поколений людей и 30 популяций разных приматов (горилл, шимпанзе, бабуинов) и выяснили настоящие причины долголетия. Как оказалось, дело не в том, что мы смогли замедлить старение, а совсем в другом — смертность среди детей ощутимо снизилась. Если раньше каждый четвёртый ребёнок не доживал до своего первого дня рождения, то теперь количество летальных исходов уменьшилось в девять раз. Вместе с тем увеличилась и средняя продолжительность жизни.

Почему бессмертие — это утопия?

Кардиолог Тамаз Гаглошвили говорит, что преодолеть все болезни, чтобы жить вечно, пока невозможно — сейчас это сродни фантастике. По его словам, помимо образа жизни, есть и то, на что мы повлиять не в состоянии.

Существуют определённые факторы риска для развития тех или иных заболеваний, и их можно разделить на две группы.

Модифицируемые факторы риска. Это нездоровый образ жизни, вредные привычки вроде курения и злоупотребления алкоголем, неправильное питание, избыточная масса тела и ожирение, проблемы со сном, отсутствие физической активности и малоподвижный образ жизни.

Тамаз Гаглошвили кардиолог Эти факторы мы можем изменить. Но даже если человека поместить в идеальную среду, это не будет гарантировать того, что он проживёт хотя бы 80-90 лет. Поэтому про вечное существование нечего и говорить. Взять хотя бы атеросклероз (хроническое заболевание артерий): ежегодно миллионы людей умирают от осложнений. По данным ВОЗ, это около 18 млн человек, представляете? Причём это только по официальной статистике, возможно, реальная цифра ещё больше. А ведь сердечно-сосудистые патологии — это основная причина смертности в большинстве стран мира.



Даже сейчас, в эпоху коронавируса, человек умирает не от самой инфекции или пневмонии, а от её осложнений. Коронавирус усугубляет течение сердечно-сосудистых заболеваний, провоцируя, например, аритмию, инфаркты, инсульты.



Все лекарства, которые сейчас существуют, лишь тормозят течение заболеваний. Иного пока не существует.

Немодифицируемые факторы риска. К ним относятся возраст, пол, генетическая предрасположенность либо генетические заболевания (это не всегда одно и то же).

Тамаз Гаглошвили кардиолог Эти факторы нельзя изменить, и мы не можем на них повлиять. У каждой клетки в организме есть определённая генетически заложенная продолжительность функционирования. Поэтому вечно она жить не может и не будет. Даже если представить, что сердечно-сосудистые заболевания мы сможем преодолеть, есть ведь ещё и онкология. А она в первую очередь зависит от экологии и той среды, в которой мы обитаем.



Тем временем в нашей стране практически у каждого второго гипертоническая болезнь. А более 60% населения России и стран СНГ страдают от ожирения, которое усиливает возникновение и течение таких заболеваний, как гипертония, атеросклероз, сахарный диабет. Они значительно сокращают продолжительность жизни.

А пересадка органов поможет жить дольше?

По словам кардиолога, даже трансплантация органов не гарантирует большую продолжительность жизни.

Тамаз Гаглошвили кардиолог В моей практике часто встречаются люди с трансплантированными почками и сердцем. Среди них есть те, кто так живёт уже лет 15-18. Но чтобы иммунитет не отторгал этот орган, они вынуждены постоянно проходить иммуносупрессивную терапию. Потому что для организма этот орган — чужеродный, и если не принимать специальные препараты, он не приживётся и не будет нормально функционировать.



В 2005 году человеку пересадили сердце, с которым он замечательно жил много лет. Всё это время он проходил иммуносупрессивную терапию. Но спустя 15 лет организм начал отторгать орган, и всё закончилось печально. Поэтому продолжительность жизни зависит не только от образа жизни, лечения, но и от ответа самого организма на эти трансплантированные органы. Нельзя однозначно сказать, что если человеку пересадить тот или иной орган, он проживёт на 15-30 лет больше, чем должен. Всё очень индивидуально, и продолжительность жизни зависит от очень многих факторов, на которые мы пока повлиять не можем.

Получается, что наука против старения и бессмертия пока бессильна? Биогеронтологи (те, кто исследует биологические процессы старения) говорят, что не всё потеряно: к 2036 году нам удастся победить старость, считают они. Возможно, однажды мы с лёгкостью сможем заменять внутренние органы, принимать добавки, замедляющие старение наших клеток, и жить вечно. Ведь кто знает, что нас ждёт лет через 50?