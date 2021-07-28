Бодибилдинг: как он влияет на здоровье и чем опасен?

Именно этот вид спорта оброс немалым числом жутких мифов о его губительном влиянии на организм. Спортсмены изнуряют себя тренировками ради рельефного тела и побед, а после отшучиваются о проблемах с суставами, разрывами мышц, сосудами и потенцией. Одна из главных опасностей — истощение нервной системы, которое возникает из-за чрезмерной дисциплины и постоянных ограничений.

Однако сами бодибилдеры отмечают, что при знании меры этот спорт — один из самых здоровых. Так ли это? Разбираемся вместе с кандидатом медицинских наук, спортивным врачом Александрой Пуригой.

Станислав Линдовер мастер спорта по бодибилдингу Если рассматривать бодибилдинг как вид физической активности, он — самый здоровый. У нас есть огромный перечень дополнительных пищевых добавок для улучшения и восстановления, которые способствуют нормализации организма при высоких физических нагрузках. Однако на сегодняшний день то изобилие информации, которым пестрит Интернет, оказывает не лучшую услугу пользователям. Она не про интенсивность, не про правильную нагрузку на тренировках, не про пищевые добавки — реальную и полезную информацию найти затруднительно.



Многие в поисках кратчайших путей для достижения результата ставили эксперименты над здоровьем и проигрывали эту битву. Если вы выбрали карьеру соревнующегося спортсмена — это серьёзное испытание для здоровья, которое не всем по плечу.

В чём особенности бодибилдинга?

Культ спортивного тела

Как говорилось выше, основная задача в соревновательном бодибилдинге — получение рельефного тела. Первая реклама этого спорта основывалась на супергероях, чьи физические параметры близки к идеалу. Однако сверхлюдям не нужно убивать себя и тренироваться до изнеможения, а вот простым смертным приходится.

Александра Пурига кандидат медицинских наук, спортивный врач Суть этого вида спорта сводится к максимальной мышечной гипертрофии (увеличении) с построением эталонных пропорций тела. В нашей стране бодибилдинг был популярен в советское время и назывался «культуризм» или «атлетическая гимнастика».



Основное отличие от других силовых видов спорта заключается в том, что важна не сила спортсмена, а развитие крупных и мелких мышц — их размер, рельефность, а также соотношение мышечной и жировой ткани. По факту бодибилдинг — это культура спортивного тела.

Особый режим

В любом спорте, даже если речь о домашнем фитнесе, важно соблюдать определённые правила — без них не будет результата. Однако когда вся ваша жизнь — тренировка без возможности отдыха, ждите серьёзных последствий. Из-за этого и случаются многочисленные травмы и сдаёт нервная система.

Александра Пурига кандидат медицинских наук, спортивный врач Второе существенное отличие этого спорта — значительное влияние на образ жизни. Бодибилдинг вносит кардинальные изменения в режим сна и бодрствования, а также в режим питания. Свою популярность спортивное питание получило именно благодаря бодибилдингу — система строится на чёткой годичной схеме сочетания белков, жиров и углеводов в зависимости от этапа «цикла» спортсмена.



Вся жизнь билдера подчинена режиму тренировок и отдыха и соблюдению режима питания. Без них достичь эффективного спортивного результата невозможно. Рост мышечной массы требует профицита потребления белка, который станет причиной анаболизма — состояния, восстанавливаются и растут мышцы. Достаточное потребление углеводов помогает накапливать основной источник энергии — гликоген. А эффективный тренинг возможен при соответствующем гормональном фоне, создание которого тоже зависит от грамотно составленного тренировочного плана.

Каким рискам подвержены бодибилдеры?

Чтобы не стать жертвой обстоятельств и не получить травму, которая поставит крест на карьере, нужно понимать все риски.

Повышенное потребление белка может стать причиной повышенной нагрузки на мочевыделительную систему спортсмена.

Большое количество углеводов в рационе часто становится причиной проблем с кожей, таких как акне.

Для мышечной гипертрофии спортсменам зачастую приходится тренироваться с очень тяжёлыми весами, что отрицательно сказывается на суставном аппарате — страдают хрящи и связки. Также при занятиях со свободными весами возникает риск травмы, особенно опасны протрузии, грыжи.

Увлечение гормонотерапией может привести к нарушениям гормонального фона и сбоям в работе надпочечников.

У женщин с низким процентом жировой массы в теле есть риск получить аменорею (отсутствие менструации).

Как сократить риски для здоровья?

Если вы всё же решились заняться бодибилдингом, важно не только знать собственные слабые места. Нужно понимать, чему стоит уделить особое внимание, чтобы достичь результатов на профессиональном поприще. Не забывайте консультироваться со специалистами до, во время и после занятий, уделяйте время на составление режима питания и не забывайте о сне.

Александра Пурига кандидат медицинских наук, спортивный врач Выступающие спортсмены осознанно идут на риски. В бодибилдинге, в отличие от многих других видов спорта, практически невозможно соблюсти баланс здоровья и спортивного результата. Поэтому, если вы приняли решение посвятить свою жизнь этому спорту, самое важное, что вы должны сделать, — взять ответственность за собственное здоровье и систематически посещать врачей и сдавать соответствующие анализы.

Правильная техника выполнения упражнений. Правильный стереотип движения не только снижает риск травмы, но и даёт более качественный результат. Порой, чтобы «включить» в работу ту или иную мышцу, необходимо индивидуально подобрать положение работающего сустава (ротацию и наклон). Программа тренировок должна быть персональной.

Правильный режим питания. Он будет обеспечивать профицит калорий на тренировочном этапе. Питаться с дефицитом можно только в предсоревновательном периоде — во время «сушки».

Чёткая схема спортивного питания. Большое заблуждение многих начинающих спортсменов: спортивное питание якобы даст именно тот эффект, который заявлен производителем на упаковке. Это не так. Усвоение аминокислот, ферментов, макро- и микронутриентов подчиняется законам биохимии. Одна и та же аминокислота (например, одна из самых известных и спорных L-карнитин) может как дать эффект «жиросжигания», так и ускорить набор веса. Всё зависит от сочетания основных приёмов пищи и физической нагрузки.

Здоровый сон. Важные для билдинга гормоны (гормон роста и тестостерон) в основном вырабатываются во сне. Поэтому качественное восстановление мышц возможно тоже только во время отдыха, причём как ночного (который должен длиться 8-10 часов), так и дневного.

«Откат» результатов. Бодибилдинг, в отличие от многих других видов спорта, характеризуется быстрой потерей формы. Вы не можете позволить себе уехать в продолжительный отпуск, а потом вернуться и показывать прежние результаты. Незначительное изменение в тренировочном процессе, а тем более в режиме питания, тут же даст о себе знать.

Кай Грин участник «Мистер Олимпия», профессиональный бодибилдер На мой взгляд, бодибилдинг и здоровье очень тесно взаимосвязаны, потому что здоровье говорит о возможности тренироваться с определённым настроем и правильном целеполагании. Я считаю, что бодибилдинг как увлечение, образ жизни способствует личному развитию и учит управлять собой.



Однако бодибилдинг как спорт — это нечто иное. Атлет, который готовится к соревнованиям, как и в других видах спорта, сосредоточен больше на результате, чем на здоровье, он хочет добиться лучшей формы, стремится показать предельный, экстремальный уровень подготовки. Так что выступающий атлет думает в первую очередь не о здоровье, а о том, чтобы стать лучше, победить всех.



Соревновательный бодибилдинг, как и другой профессиональный спорт, фокусируется на выступлении, результате — тут главное, что ты демонстрируешь.

Больше мнений профессиональных спортсменов насчёт бодибилдинга и здоровья можно узнать из видео на «Чемпионате».

Источник: MuscleRussia.