Гора мышц. 6 главных мифов о бодибилдинге, в которые пора перестать верить

Бодибилдинг уже давно оброс огромным количеством мифов и стереотипов. «Диванная армия» обвиняет тех, кто часами наращивает мускулатуру в тренажёрном зале, в «перекачанности» стероидами и химией, не веря в то, что результата можно достичь другими способами.

Основной страх молодых людей, которые приходят в зал, связан с тем, что усиленная работа над своим телом и подготовка к соревнованиям по бодибилдингу неминуемо приведут к проблемам со здоровьем. Давайте разбираться в тонкостях этого вопроса.

Так что если в детстве на вашей стене висел плакат с Арнольдом Шварцнеггером, а в планах уже давно значиться «купить абонемент в фитнес-зал», перестаньте искать отговорки и начните прямо сейчас. А «Чемпионат» поддержит ваше начинание и поможет разобраться мифах и заблуждениях общества относительно движения бодибилдинг.

Своим экспертным мнением с нами поделился спортивный врач Crocus Fitness Владислав Огарков.

Миф 1. Кардиотренировки сжигают мышцы

Фото: istockphoto.com

В период волны популярности высокоинтенсивных интервальных тренировок многие отказались от классических кардионагрузок на беговой дорожке или велотренажёре, считая, что подобные занятия только сжигают мышцы. Вы удивитесь, но в этом нет ни капли правды.

Более того, учёные рекомендуют начинать тренировки именно с низкоинтенсивных нагрузок для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем. А уже после, когда вы будете без проблем осиливать 30-минутное занятие в среднем темпе, можно добавлять высокоинтенсивные методы.

Исследования доказывают, что сочетание аэробных нагрузок и силовых упражнений не мешает увеличивать массу. А некоторым испытуемым это даже помогло набрать больше мышц.

Профессиональные спортсмены уверяют, что уменьшение объёмов после кардио — это лишь уменьшение жировой прослойки, за ваши мышцы не стоит и беспокоиться.

Миф 2. Можно безопасно накачаться стероидами и не работать в зале

Фото: istockphoto.com

На самом деле, это высказывание только частично является мифом. В действительности исследования доказали, что стероиды влияют на рост мышц даже без тренировок.

В опыте группы ученых во главе с Шалендером Бхазином мужчин с низким уровнем тренированности разделили на четыре группы. В течение эксперимента, который длился десять недель, первая группа употребляла плацебо без тренировок, вторая также обходилась без занятий, но им проводились еженедельные инъекции тестостерона энантата в повышенной дозировке. Участники третьей группы делали упор на силовые тренировки и принимали плацебо, в то время как последние подопечные и активно тренировались в зале, и получали аналогичные второй группе инъекции стероидов.

В результате — самый большой прирост массы был обнаружен у последнего звена, что и было ожидаемо. Однако на втором месте были участники из второй группы, которые употребляли стероиды без дополнительной физической нагрузки. Третьими стали подопечные, тренирующиеся без препаратов.

Но стоит отметить, что употребление стероидов не окажет положительного влияния на ваше здоровье, поэтому, так или иначе, такие методы не стоит считать безопасными… При приеме подобных препаратов особенно важно заботиться о печени.

Например, вы можете дополнительно защитить печень с помощью препаратов для улучшения её работы, таких, как Гепа-Мерц в гранулах. Он обладает детоксикационным действием, способствует улучшению белкового обмена, снижению синдрома хронической усталости. В будущем такая терапия может помочь в ваших тренировках и повысить выносливость организма.

Миф 3. Все бодибилдеры сидят на стероидах

Фото: istockphoto.com

Соревновательный бодибилдинг тесно связан с темой фармакологии. Это не значит, что все выступающие атлеты употребляют препараты для поддержки тренировок. Однако и утверждать, что этого нет, было бы, с нашей стороны, глупо.

Быстро нарастить хорошую мышечную массу без фармы возможно. Использование анаболических препаратов позволяет взять на себя чуть больший объём нагрузок и уменьшить время, необходимое для восстановления. Тренируясь без поддержки, вы должны ориентироваться на совершенно другие объёмы, поэтому не советуем вам полностью повторять тренировки людей, которые занимаются с применением стероидов. Тем не менее набрать подобные мышечные объёмы более чем реально. Профессионалы советуют натуральному атлету заниматься по программе из трех тренировок в неделю, делая акцент на базовые упражнения.

Владислав Огарков, спортивный врач Crocus Fitness: «По данным научных исследований именно запрещенные скрытые ингредиенты (стероиды, гормоны, амфетамины) чаще всего являются причиной вреда, причиняемого здоровью, при употреблении спортивного питания. Распространенной практикой является добавление анаболических стероидов в явном и неявном виде в спортивные добавки для бодибилдинга. Делается это для обеспечения быстрого «wow-эффекта» в наращивании мышечной массы и похудении».

В одном из научных отчетов отмечается факт диагностирования серьезного повреждения печени и гепатита у 44 молодых спортсменов. В качестве причины исследователи назвали анаболические стероиды, которые содержались в составе принимаемых атлетами спортивных добавок в скрытом виде, т. е. не были указаны явно на упаковке.

Миф 4. Девушки в бодибилдинге превращаются в мужчин

Фото: istockphoto.com

Многие бодибилдерши считают, что общественное мнение о них испорчено теми, кто жертвует своим здоровьем ради победы в конкурсах фитнес-бикини. Они отделяют себя от этой культуры и заверяют, что пропагандируют здоровую, естественную красоту подкачанного женского тела.

Стоит только осмотреться в тренажёрном зале, как вы поймёте, что перекачаться сложно даже мужчинам, что говорить о женщинах, у которых и тестостерона в 15 раз меньше.

Например, в одно исследование включили здоровых женщин от 24 до 32 лет, которых заставили тренироваться по полтора часа пять раз в неделю в течение полугода. Силовые упражнения в программе сочетались с кардиотренировками. За это время их мышечная масса выросла примерно на 2%. Из них большая часть была в ногах, чуть меньше — в мышцах туловища, и практически ничего — в руках. Жировая масса сократилась почти на 10%, которые ушли с рук и туловища. Ноги при этом остались прежними. В среднем, мышцы женщин весят около 43 кг, в то время как мужские показатели — 63 кг. При этом в теле женщин, в среднем, 25 кг жира, у мужчин — 15 кг.



То есть, если бы среднестатистическая женщина хотела иметь такой же состав тела, как у мужчины, ей бы пришлось потерять около 40% жира. А если среди её желаний — накачаться как мужчина, девушке придётся увеличить мышечную массу на 147%. И это притом, что за полгода тяжелых тренировок женщины «накачали» чуть больше 2%. Выводы напрашиваются сами собой. Поэтому для сохранения женского здоровья необходимо учитывать все вышеописанные факторы и не ставить перед собой нереальные цели.

Миф 5. Спортивное питание безвредно для здоровья

Фото: istockphoto.com

Протеин — незаменимый компонент пищи, который необходим для роста организма и мышц. Ваши кожа, ногти, волосы и клетки крови тоже нуждаются в регулярном поступлении белка с пищей.

Однако употребление протеинового порошка для увеличения эффективности тренировок не всегда может положительно сказываться на вашем здоровье. Несмотря на рекомендованные нормы в 1,6-2,2 г на килограмм массы тела в день для спортсменов, большинство тех, кто тренируется в зале, значительно превышают эти показатели. Постоянное употребление спортивного питания и превалирование безуглеводного «сушащего» рациона приводит к повышению уровня продукта синтеза белка в организме – аммиака. Это повышение токсично для печени и головного мозга. Появляется большой риск развития печёночной недостаточности. Поэтому важно держать уровень аммиака под контролем путём снижения избыточного потребления спортпита или при помощи препаратов, снижающих аммиак. К таким препаратам отностятся средства, содержащие аминокислоты L-орнитин и L-аспартат.

Владислав Огарков, спортивный врач Crocus Fitness: "Высокобелковая диета приводит к увеличению уровня определенных ферментов печени (трансаминаз), что является показателем, по которому диагностируют различные заболевания. Два случая повреждения печени описаны в научной литературе у двух пациентов, занимающихся фитнесом и употребляющих спортивный протеин в больших дозах. Оба были госпитализированы с сильной болью в области живота, повышенным уровнем трансаминаз в крови и гипоальбуминемией. После прекращения употребления протеина показатели вернулись в норму".

Миф 6. Восстановление у качков длится гораздо дольше

Фото: istockphoto.com

Для того чтобы тренировки были эффективными, мышцы должны успевать отдыхать и восстанавливаться между занятиями спортом. Но как определить, какое на это потребуется время?

На время восстановления мышц влияют многие факторы:

ваш возраст;

генетические данные;

особенности определённой группы мышц;

программа тренировок;

уровень стресса;

количество сна;

состояние печени;

приём препаратов.

Многие думают, что чем больше мышц, тем больше времени им понадобится для восстановления. Но всё совсем наоборот. Как правило, чем натренированнее атлет, тем меньше времени ему нужно для перерыва между тренировками. Мышцы привыкают к такому режиму и восстанавливаются гораздо быстрее.

Но часто бывает и так, что спортсмены могут чувствовать постоянную усталость, вялость и плохо восстанавливаются между тренировками. Эти симптомы могут быть причиной неправильной работы печени и повышенного уровня аммиака в крови. Чтобы узнать, нуждается ли ваша печень в очищении от токсинов, пройдите бесплатный тест на сайте тестпечени.рф. «Тест связи чисел» может помочь заподозрить возможные проблемы с печенью и повышение уровня аммиака. Помните, что любые тренировки должны проходить под контролем основных показателей вашего здоровья.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.