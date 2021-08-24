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Что такое «медленный фитнес»: почему пилатес и барре так же эффективны, как и интенсивные тренировки

«Медленный фитнес», но быстрый результат. Что это и для кого?
Анна Зуева Алия Нургалеева
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Что такое медленный фитнес
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Активные тренировки – не единственный способ привести своё тело в порядок.
Какие дисциплины входят в понятие «медленный фитнес»? Почему неинтенсивные тренировки тоже эффективны?

Рассказывает тренер по пилатесу и барре.

Олимпийский девиз «быстрее, выше, сильнее» вдохновляет далеко не каждого. Не хотите тягать железо, прыгать, бегать и приседать? Предлагаем попробовать «медленные» тренировки.

<a href="https://www.instagram.com/anna_balletmix/?utm_medium=copy_link">Анна Зуева</a>
Анна Зуева
артистка балета, тренер по пилатесу и барре

Медленно – не значит неэффективно.

Что такое «медленный фитнес»?

«Медленный фитнес» – это умеренный вид физической нагрузки. Тут не ставят задачи для олимпийцев, а учат слушать своё тело и понимать его потребности, говорит артистка балета и тренер по пилатесу и барре Анна Зуева.

Анна: Здесь, как и в других видах физической активности, вы проработаете основные группы мышц, сформируете подтянутую фигуру, сделаете мышцы эластичными, а осанку красивой. Как бонус – отвлечётесь от бытовых проблем. Ведь, замедляясь на тренировке, вы даёте своему телу понять, что от него хотят и зачем всё это нужно. Помимо этого, за счёт непривычных координационных движений здесь происходит включение нейронных связей головного мозга. А это развивает креативность и помогает формировать нестандартные подходы к работе.

Фото: istockphoto.com

Что попробовать?

Пилатес

Одно из популярных направлений «медленного фитнеса» – пилатес. Это не просто набор движений, а целая система, построенная на физиотерапевтическом подходе, говорит эксперт. Существует несколько видов этого направления: на большом оборудовании, на малом и на мате (подобие коврика для йоги). Если вас пугает большое оборудование и вам кажется, что заниматься на нем под силу только акробатам, начинайте с Pilates Mat.

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Занятие по пилатесу формируется от простого к сложному

Здесь нет классической схемы в виде разминки, основной части и заминки. Пилатес предполагает переобучение тела, благодаря чему не имеет противопоказаний.

У каждого упражнения есть несколько модификаций, чтобы всем было комфортно, а главное – безопасно. Например, одно и то же движение можно подстроить под человека с остеопорозом, гипертонией, смещением позвонка. Занятие подходит даже беременным.

Не стоит воспринимать пилатес только как часть реабилитационного фитнеса. Благодаря грамотному выстраиванию тела вы заметите, как:

  • уходят лишние зажимы в мышцах;
  • формируется красивая и функциональная осанка;
  • улучшается координация;
  • повышается эластичность тканей;
  • появляется больше энергии.

Фото: istockphoto.com

Анна: Пилатес подходит тем, кто в погоне за красивым телом хочет сохранить здоровье и молодость суставов. Здесь вы сформируете упругое тело с мягким мышечным рельефом и по-новому узнаете его.

Барре

Ещё одно направление медленного фитнеса, которое зародилось с подачи немецкой балерины Лотте Берг, – это барре. Методика предполагает тренировки средней интенсивности и совмещает в себе элементы балета, йоги, пилатеса, стретчинга и силовых тренировок.

Проще говоря, это микс направлений, где мышцы приходят в тонус, но не выглядят перекаченными. По словам эксперта, особенность упражнений барре – это изометрические повторения. Речь идёт о чередованиях полной и частичной амплитуды в виде пульсаций. Мышцы в этом случае работают эффективнее.

Фото: istockphoto.com

Плюс барре-тренировок

  • За основу берутся движения из классического балета, но они адаптированы к различным уровням подготовки – риск травмироваться в этом случае минимальный.
  • Акцент идёт на укрепление и тонус больших мышечных групп: ягодичные, мышцы спины, ног и рук.
  • Большое внимание уделяется выстраиванию нейтрального положения спины, то есть позвоночник находится в анатомически безопасном состоянии.
  • Во время тренировок барре нет нагрузки на поясницу.
  • Направление практически не имеет противопоказаний, за исключением особых рекомендаций от врача на запрет физической нагрузки.
  • В тренировке участвуют почти все группы мышц.
  • Поскольку идёт активная работа со стопами, укрепляется и голеностопный сустав.
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Как проходят занятия барре?

Тренировки барре проходят так: сначала идёт разминка, затем основная часть у балетного станка, в конце – заминка в виде мягкого стретчинга на коврике. В зависимости от задач урока основная часть может продолжаться на коврике в виде классических скручиваний, ягодичного моста, вариативной планки и других упражнений.

Для занятий нужно простое оборудование: гантели весом 1-3 кг, балетный станок или стул с высокой спинкой, коврик для йоги.

В зависимости от уровня подготовки группы тренер может варьировать количество повторений и разнообразие упражнений.

Анна: Любые направления «медленного фитнеса» заслуживают вашего внимания. Практикуя их, вы точно прокачаете своё тело. Конечно, не стоит надеяться на огромные мышцы и сухой рельеф. Но если вы стремитесь к гармонично развитой фигуре и при этом задумываетесь о здоровье своего опорно-двигательного аппарата, хотите сохранить ваши суставы в здоровом виде и избежать их разрушения, «медленный фитнес» – это то, что вам нужно. Такие тренировки не только строят здоровое и красивое тело, но и учат контролировать его, снимают стресс. Эти навыки вам пригодятся в повседневной жизни.

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