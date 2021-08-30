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Как вы провели это лето, попробовали ли вы что-то новое: тест

Тест: насколько активно вы провели это лето?
Елизавета Волобуева
Как вы провели лето
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Настало время подводить итоги: прошли ли эти три месяца мимо вас или стали самыми лучшими в жизни?

Тёплый сезон подходит к концу, а значит, пора резюмировать все произошедшие события. Каждый год многие из нас корят себя за то, что провели лето не так, как хотелось — не съездили на море, не побывали на необитаемом острове, не научились кататься на роликах и не испекли любимый торт.

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Но не стоит расстраиваться, если всё лето вы провели на работе, пусть даже на любимой. Ведь ещё есть шанс всё исправить — схватить его за «хвост» и за пару дней наверстать упущенное. Более того, впереди ещё немало шансов провести этот тёплый сезон активно.

Но, может быть, всё-таки это лето было для вас особенным, однако вы пока не осознаёте этого из-за обилия положительных эмоций и новых впечатлений? Если это так — не беда! Пройдите наш лёгкий тест и проверьте, каким было ваше лето.

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