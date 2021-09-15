Спортивный автостоп: как попытка словить машину переросла в гонки?

Если решите попробовать, будьте готовы к тому, что придётся быстро бегать с рюкзаком и ночевать в палатке.

Откуда появился спортивный автостоп и как он помогает улучшить спортивные качества?



Отвечают участники Клуба спортивного автостопа в Санкт-Петербурге.

Спорт – двигатель прогресса. Обувь бегунов становится предметом повседневного обихода, а бейсболки и футболки даже своим названием намекают на своё происхождение. В автоспорте тоже масса примеров: дисковые тормоза, подрулевые лепестки, двойное сцепление, рекуперация, непосредственный впрыск. Даже привычные нам зеркала заднего вида впервые появились в 1911-м на гонке «500 миль Индианаполиса». Не стал исключением и автостоп, который из попытки добраться из точки А в точку Б перерос в настоящие гонки.

Дмитрий Иванов автостопщик Хочешь развития – делай спорт. Хочешь развития автостопа – делай спортивный автостоп.

Что такое спортивный автостоп?

Начнём с того, что автостоп – один из самых интересных способов увидеть мир. Автостопщик отмечает, что через общение с местными водителями удаётся получить полный спектр впечатлений от страны или региона.

Дмитрий: Понять простые человеческие желания афганцев побывать на деревенском кинопоказе под открытым небом в маленькой чешской деревушке; увидеть водопад, о котором знают ребята из соседней деревни, но ещё не знают крупные путеводители; получить благословение от настоящего ламы или погостить у иранского владельца семи хлопковых фабрик в Таджикистане. Всё это сложно представить без путешествий на попутках.

Фото: Клуб Спортивного Автостопа

Спортивный автостоп начал свою историю более 40 лет назад. Это гонки, в ходе которых участникам нужно пройти маршрут в определённой последовательности. Представьте, что перед вами стоит задача добраться из Москвы до Санкт-Петербурга – расстояние между городами составляет 709 км по трассе, а это примерно 11 часов езды на машине. Можно ли добраться до конечной точки быстрее? Да, если вы хорошо владеете техникой голосования.

Автостопщики как раз и соревнуются в том, кто быстрее сможет поймать попутку и добраться до определённой точки. Существуют реальные спортивные соревнования по автостопу – кто быстрее проходит путь, тот побеждает. Подобные мероприятия устраивают специальные клубы спортивного автостопа – движения единомышленников, направленные на развитие и популяризацию автостопа, которые есть как в России, так и в Европе.

Что отличает спортивных автостопщиков от других?

По словам ещё одного участника Клуба спортивного автостопа Александра Бобкова, цель спортивных автостопщиков заключается в том, чтобы проехать маршрут чистым автостопом, не прибегая к помощи общественного транспорта или такси. Обычные автостопщики ничем не ограничены, поэтому их корректнее называть вольными путешественниками. В спортивном автостопе маршруты организованы так, чтобы участники максимально проявили умение планировать маршрут и ловить машину. В ходе гонки сменяется большое количество автомобилей – в среднем это около 50 за двухдневную, то есть обучающую, гонку. Есть и длинные маршруты примерно в неделю – километраж в этом случае составляет 2-3 тыс. км.

Александр Бобков автостопщик Цель проведения самих гонок – увеличение скорости, с который обычно ездят автостопщики. А цель экипажа в гонке – проехать гонку как можно быстрее. Спортивные автостопщики по магистральным трассам могут ехать со скоростью от 1,5 тыс. км в сутки. Это зависит от качества дорог и владения автостопщика техникой голосования. На то, чтобы словить машину, в среднем уходит 11 минут.

Как проходят гонки?

В спортивном автостопе есть набор контрольных точек, которые нужно посетить в определённой последовательности и как можно скорее приехать на финиш. Кто первый приедет, тот победил.

Дмитрий: У нас есть присказка: гонка выигрывается вечером перед стартом над картой. Это отчасти так. Нужно уметь хорошо продумывать маршрут, понимать, как и по каким дорогам ездит больше машин, куда люди едут вечером, а куда утром. И ещё тысячу мелочей, чтобы сделать время голосования и передвижения минимальным. На большинстве соревнований трасса рассчитана на два дня, но бывают и длинные гонки. Например, недавно завершилась недельная гонка по России со стартом в Нижнем Новгороде и финишем в Екатеринбурге. При этом между этими городами надо было проехать не по прямой, а накатать петель на 3,5 тыс. км с посещением десятка разных достопримечательностей. В прошлые годы были длинные гонки по Грузии и Европе (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Австрия, Германия).

Фото: vk.com/autostop.live

По словам Дмитрия, задача гонок и Клуба Спортивного Автостопа – создать условия для поиска новых решений в автостопе, выявления статистических закономерностей и применения их на практике. Гонки автостопом вполне можно сравнить с другим видом спорта. Здесь также важна физическая выносливость: и для бега между местами голосования, и для этапов спортивного ориентирования с компасом и картой, как в старые добрые. Все это с рюкзаком: перемещение автономное, а ночёвки, как правило, в палатках.

В целом спортивный автостоп – это больше, чем просто гонки. На самом деле это и сообщество людей, участвующих в них, и этика. Будущие спортивные автостопщики должны понимать, что скорость не должна быть в ущерб впечатлениям водителей от поездки с попутчиками.