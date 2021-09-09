Рекорд Лауры Деккер, которая в 13 лет отправилась в кругосветку на яхте, не засчитали. Рассказываем почему.

На яхте вокруг света и на ходулях до Москвы: какие рекорды ставили путешественники?

Какие необычные рекорды ставили путешественники? Насколько сложно повторить их достижения?



Отвечает фитнес-тренер.

Верите ли вы в то, что некоторые хотят отправиться в путешествие не для того, чтобы отдохнуть, а для того, чтобы установить рекорд? Это прозвучит невероятно, но такие люди действительно есть. И каждым, кто пустился в безумное приключение, двигало что-то своё.

А теперь просто прочитайте истории этих людей и вдохновитесь их отвагой, силой воли и лёгким безумием, без которого они ничего такого не совершили бы.

Сильваин Дорнон: из Парижа в Москву на ходулях

Егор Фукалов фитнес-тренер 2760 километров сложно пройти даже пешком, не то что на ходулях. Не каждый осилит это как физиологически, так и психологически.

Француз из города Ландес Сильваин Дорнон проделал путь из Парижа в Москву, передвигаясь на деревянных ходулях высотой полтора метра. Стартовав 12 марта 1891 года и преодолевая 60 километров каждые сутки, отважный мужчина добрался до пункта назначения за неполных два месяца. В каждом городе Сильваин вызывал фурор — жители выходили из домов, чтобы посмотреть на захожего туриста.

Фото: fr.wikipedia.org/wiki/Sylvain_Dornon

Со стороны, конечно, это выглядело непросто. Кстати, если вам хочется на время стать Сильваином, в интернете много обучающих уроков.

Расстояние между столицами составляет 2760 километров. Это безостановочно 30 часов на машине или 560 часов пешком. Сегодня, когда из Москвы в Париж можно долететь за два часа, эта история кажется безумством. Не правда ли?

Возможно ли такое путешествие без подготовки?

Егор: Думаю, до путешествия Дорнон готовился или занимался хорошим физическим трудом. Возможно, он тренировал равновесие, изучал, как правильно ходить и как обхватывать палки для того, чтобы в пути минимизировать лишние движения, тем самым сохраняя энергию. Вместе с тем Сильваин должен был понимать, в чём идти, где останавливаться и чем питаться. Однако передвижение на ходулях — не сверхъестественное дело. При желании и хорошей подготовке это возможно.

Ханс Муликин: по Америке на четвереньках

Проповедник Ханс Муликин совершил путешествие в Вашингтон из техасского города Маршалл. Все 2600 километров маршрута 39-летний мужчина прополз на четвереньках. В руках он держал ось с колесами разного диаметра. Это компенсировало ему уклон дороги к обочине. Чтобы не повредить ноги, он завернул их в мех и защитил стальными полосками.

Потратив на путь, начавшийся в 1978 году, более двух лет, он достиг ограды Белого дома и попросил приёма у бывшего в то время президента Джимми Картера. Охрана резиденции отказала Муликину. Тогда тот обратился с речью к журналистам, заявив, что правительство хочет склонённых голов населения, молча ходящих на коленях.

Был ли это способ изменить отношение власти к народу или попытка установить рекорд и войти в историю, остаётся только догадываться.

Какие могут быть последствия такого рекорда?

Егор: Ползти два года на четвереньках не очень хорошо для опорно-двигательного аппарата: можно травмировать колени и спину. Нужно помнить: мы люди прямоходящие. Каждая часть тела имеет своё назначение.

Артур Блессит: пешком по миру с крестом в руках

Артур Блессит известен как человек, несущий крест (высота креста — 3,7 метра, а вес — 45 килограммов) в самые дальние уголки мира, через горы и пустыни, а также в страны, разрушенные войной, чтобы там помолиться за мир.

Блессит начал своё путешествие в рождественское утро 1969 года, когда узнал о растущей популярности культуры хиппи в Калифорнии. Эта новость заставила его сразу отправиться туда, чтобы попытаться спасти грешные души. Артур утверждал, что сам бог поручил ему носить крест по всему свету.

Фото: Antony Matheus Linsen/Getty Images

Сейчас Блесситу 80 лет, и он продолжает странствовать и нести крест. В общей сложности за 54 года путешественник пересёк семь континентов, посетил 324 страны мира, прошёл более 70 тыс. километров, сделал 86 миллионов шагов и был арестован 24 раза.

В 90-х врачи диагностировали у Блессита аневризму (выпячивание стенки артерии) и запретили ему заниматься активными физическими нагрузками. Мужчина решил, что никакие обстоятельства не смогут изменить его призвание. В 2008 году Артур стал первым человеком, официально обошедшим каждую материковую страну и все крупнейшие острова на планете. Позже все его достижения попали в Книгу рекордов Гиннесса.

В 2009 году вышел документальный фильм об этом удивительном человеке.

Опасно ли такое тяжёлое странствие для человека 80 лет?

Егор: Подвергать тело нагрузкам нужно до тех пор, пока организм позволяет вам это делать. Единственный вопрос — в индивидуальных противопоказаниях. Тем не менее, и в этом случае нагрузку можно подобрать под себя. В целом физическая активность нужна всем. Она прямо пропорциональна психологическому здоровью. Так развивается гормональная и нервная системы, психосоматика.

Роберт Гарсайд: бегом вокруг света

Многие люди обошли десятки стран пешком, но британец Роберт Гарсайд оказался первым, кто пробежал по всему миру.

Гарсайд стал одержим бегом в конце 80-х, когда наткнулся на копию Книги рекордов Гиннесса и заметил, что есть рекорд по ходьбе по миру, но по бегу — нет.

Своё путешествие Роберт начал 20 октября 1997 года в Нью-Дели (Индия) и закончил там же через пять с половиной лет, 13 июня 2003 года. За 2062 дня он преодолел 48 тыс. километров, побывал на шести континентах, кроме Антарктиды, и в 29 странах. В это же время спортсмен спасался от вооружённых нападений в Мексике и Панаме, провёл три дня без еды, был заключён в тюрьму в Китае и ранен в России.

Фото: Peter Macdiarmid/Getty Images

Долгий период рекорд Гарсайда подвергался критике со стороны спортсменов и СМИ. Они утверждали, что Роберт не мог справиться без чьей-либо помощи. Однако у бегуна были доказательства — свидетели и 300-часовая видеоплёнка, по которой комиссия Книги рекордов удостоверилась в подлинности его утверждений.

Кстати, свою будущую жену Роберт встретил во время бега через Венесуэлу в 2000 году. Это ещё один отличный повод выйти вечером на пробежку.

Что происходит с человеком, который бежит каждый день в течение пяти лет?

Егор: Зависит от того, какую дистанцию пробегать. При разумной — увеличиваются функциональные способности организма. Если не знать правильной техники, можно испортить колени. Многое зависит от веса: человек с ожирением рискует получить много проблем для здоровья. Важный момент — обувь и место бега. Если соблюдать все нормы, то такой бег пойдёт на пользу: уплотнятся капилляры, повысится выносливость.

Лаура Деккер: кругосветное плавание на яхте

В 2009 году, когда Лауре было 13 лет, она объявила о намерении отправиться в кругосветное путешествие на своей 12-метровой яхте «Гуппи». Из-за возраста голландские власти выступили против этого плана. В декабре того же года она нарушила судебное постановление и попробовала осуществить мечту. Правда, неудачно: Лаура отправилась на Карибские острова, откуда позже была возвращена домой.

В июле 2010 года суд снял с неё ограничения, и сон стал реальностью. 20 января 2011 года 16-летняя Деккер ушла на «Гуппи» с острова Синт-Мертен и, обогнув Землю, вернулась обратно. Лаура проплыла 50 тыс. километров за 519 дней. Так девушка стала самой юной мореплавательницей, совершившей одиночное кругосветное путешествие.

Фото: Dickson Lee/Getty Images

Официально рекорд голландки не зачтён, так как представители Книги рекордов Гиннесса отказались признавать достижение Лауры, чтобы не вдохновлять на подобные подвиги других подростков.

Способен ли подросток справиться с трудностями на пути?

Егор: Я бы в возраст вложил два понятия: физические способности и жизненный опыт. Говоря про первое, молодёжь, которая находится в расцвете сил, может перенести большую нагрузку: и болезни, и депрессии. Пожилому человеку это сделать сложнее. Однако, если размышлять над вторым, чем старше человек, тем больше у него опыта. Он лучше, чем подросток, понимает, когда и куда нужно плыть, когда будет шторм, что нужно есть, можно ли пить солёную воду, как рыбачить. Лауре Деккер хватило физических и моральных сил. Девочка была осведомлена в вопросах безопасности. На самом деле люди и на плотах переплывали в одиночку. Например, в XX веке Улли Уильямс в 60 лет отправился в путешествие из Перу в Самоа на деревянном плоту. На яхте люди способны гораздо больше сделать.

Лаура — пример того, что при желании можно достичь любых целей. О своей победе яхтсменка говорит скромно: «Я вовсе не считаю себя героем. Я — обычная девушка, которая верила в мечту». Верьте и вы.