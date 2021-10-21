7 эстетичных мест для осеннего путешествия, которые никого не оставят равнодушным

Куда поехать осенью? В каких уголках мира это время года самое красивое?



Отвечает директор Online Travel Agency.

Для кого-то осень — это дождливая пора грусти, когда хочется спрятаться под одеяло и не выходить из дома. Но почему бы не взглянуть на это время по-другому? Это ведь невероятная пора буйства красок и время для новых открытий. А это значит, что пора отправляться исследовать новые места и наслаждаться осенней эстетикой.

Ангелина Астанина директор Online Travel Agency компании UFS.Travel Осень — прекрасное время для путешествий. И неважно, дождь на улице или солнце. Именно эта пора даёт возможность взглянуть на природу с новой стороны.

Алтай, Россия

Край семи тысяч озёр, место, где природа очарует любого. В осенние месяцы погода здесь непредсказуема: снег и заморозки в течение дня могут смениться на солнце и плюсовую температуру. Однако эта особенность помогает прочувствовать атмосферу горных извилин, таинственных пещер, природных заповедников и удивительной чистоты озёр. В это время на Алтае туристов мало, что даёт возможность полностью погрузиться в удивительные осенние просторы.

Как добраться? На самолёте из Москвы можно долететь до Горно-Алтайска, Барнаула и Новосибирска, а дальнейший путь зависит от города прилёта и места, куда вы направляетесь. Однако можно добраться до Алтая из Москвы ещё и на поезде. Путь займет около 60 часов, а билет будет стоить около 5 тыс. рублей. На поезде вы сможете доехать до Бийска, Новосибирска и Барнаула, а вот в Горно-Алтайске железной дороги нет.

Карелия, Россия

Красочные леса, полноводные реки и бурные равнинные водопады — это всё про Карелию. Период с сентября по ноябрь здесь считается идеальным временем для лечебного отдыха. Множество санаториев с минеральными водами и лечебными грязями позволит вам расслабиться и получить удовольствие как душой, так и телом. Погода в Карелии осенью холодная и мокрая, но даже в такое время ваш отдых может быть интересным и насыщенным. Например, любители экстрима могут отправиться на рафтинг.

Как добраться? Билеты на самолёт до Петрозаводска из Москвы стоят от 2 тыс. рублей, можно добраться и поездом примерно за те же деньги. А уже из столицы Карелии вы сможете поехать по республике куда угодно: можно арендовать автомобиль или отправиться осматривать северную природу на автобусе.

Трансильвания, Румыния

Румыния по праву считается одной из самых колоритных стран Европы. Каждый год сотни тысяч туристов приезжают сюда увидеть могучие Карпаты и насладиться историческим шармом маленьких городков. Лучшим местом для такого путешествия считается Трансильвания. Многогранность природы здесь вдохновляет и в то же время удивляет. Сочетание извилистых дорог, массивных гор и огненно-золотых лесов делают это место уникальным. Если вы хотите окунуться в атмосферу таинственности и увидеть роскошные осенние пейзажи, то это место для вас.

Как добраться? Билет на самолёт из Москвы вам обойдётся примерно в 20 тыс. рублей. Однако прямых рейсов до Трансильвании нет, поэтому придётся прилететь в аэропорт им. Аврама Янку, который находится в 9 км к востоку от Клуж-Напоки. Вы можете долететь до Вены, а оттуда уже до Трансильвании.

Румыния сейчас открыта для туристов. При въезде в страну нужно будет предъявить на выбор один из трёх документов, подтверждающих отсутствие коронавируса: отрицательный ПЦР-тест, результаты исследования на наличие антител или сертификат о полной вакцинации.

Блед, Словения

Городок расположился между густыми лесами и могучими горами. Природа кажется совсем не тронутой человеком, хотя Блед – излюбленное место путешественников. И не случайно. Чего стоит один только вид на озеро Блейско, в самом центре которого на небольшом островке стоят маленькая часовня и церковь. Осенью эта картина становится по истине сказочной: островок располагается прямо между голубой гладью озера и жёлто-красной листвой леса. Кстати, о сказках. Говорят, в церкви на острове есть волшебный колокол. Если ударить в него и загадать желание, оно сбудется.

Как добраться? Цена билета на самолёт из Москвы до Любляны составляет около 15 тыс. рублей в один конец. Из столицы Словении до Бледа можно добраться на автобусе, но с пересадкой в городке Крань. А если не хочется слишком заморачиваться, можно взять такси.

Словения сейчас открыта для туристов. При въезде в страну необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о полной вакцинации (в стране признаётся вакцина Спутник-V).

Тоскана, Италия

Знаменитая «Испанская Италия» — край, где пропадает всякая осенняя хандра. Солнце в Тоскане согревает и открывает перед туристами пейзажи жёлтого, терракотового и бежевого цветов. Любуясь видами, вы можете окунуться в горячие термальные источники в дубовых лесах, которыми славится Тоскана. Если вы отчаянный любитель пеших прогулок, то лучшим местом для этого станет дорога франков. Она проходит через множество живописных холмов, виноградников и исторических памятников.

Как добраться? Прямого рейса в аэропорт Флоренции нет, поэтому самый быстрый перелёт занимает около шести часов с одной пересадкой. Билет вам обойдётся около 30 тыс. рублей. Однако с посещением Италии придётся подождать до лучших времён: страна пока закрыта для туристов из-за ковидных ограничений.

Бавария, Германия

Осень в Баварии — пора завораживающих листопадов. В этот период с Баварских Альп открываются волшебные виды на природу Германии. Загляните в несколько старинных немецких замков, которые окунут вас в волшебную архитектуру Баварии. А если вы планируете путешествие со второй половины сентября до октября включительно, вам повезло: по всей стране проходят различные праздники и фестивали. Они могут быть посвящены как окончанию уборки урожая, так и просто чествованию осени, например, знаменитый «Октоберфест».

Как добраться? Из Москвы ежедневно летают множество самолётов. Добраться в Баварию можно двумя путями – с помощью перелёта в Мюнхен или Мемминген. Время в пути – чуть больше трёх часов. Цена билета на самолёт в один конец – от 8 тыс. рублей.

Россияне пока не могут посещать эту страну, поскольку отечественные вакцины не одобрены Европейским агентством лекарственных средств. Попасть в Германию можно только по рабочим или личным причинам (например, посещение родственников).

Киото, Япония

Период с середины ноября до начала декабря — один из самых популярных сезонов в Японии. Листва на деревьях приобретает ярко-красные, оранжевые и жёлтые оттенки, которые привлекают не одну тысячу посетителей. У японцев даже есть традиционное явление — момидзигари — период, в который жители этой страны любуются сменой окраски листьев.

Киото — идеальное место для любования осенними листьями. Пожалуй, самые захватывающие виды — в садах и на территории храмов и святилищ: например, Киёмидзу-дэра. В честь фестивалей и праздников, проводимых в Японии, можно увидеть переносные святилища-микоси, китайский «танец дракона» и выступления, вдохновлённые голландскими мореплавателями и торговцами.

Как добраться? Есть прямые рейсы в Токио из Москвы, Иркутска, Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска, из Санкт-Петербурга — только с пересадкой. К сожалению, и в этой стране пока не разрешён въезд с туристическими целями.