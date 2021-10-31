Спортивные музеи, обязательные для посещения в локдаун

Впереди нерабочая неделя, и, так как многие общественные заведения закрыты, возникает вопрос: чем же себя занять? Мы предлагаем посетить музеи, посвящённые различным видам спорта. Так вы убьёте двух зайцев: скрасите будни и уделите время саморазвитию. Перед посещением обязательно уточните правила для каждого конкретного музея.

Музей хоккея в «Парке Легенд»

Адрес: улица Автозаводская, д. 23/3, ориентир «ЦСКА-Арена». Ближайшая станция метро — Автозаводская

Здесь вы сможете найти трофеи Суперсерий с Канадой, золото Олимпийских игр и даже личные вещи известных игроков. Музей входит в состав спортивно-развлекательного квартала «Парк легенд». Идея создания принадлежит клубу «Легенды хоккея», в который входят Вячеслав Фетисов, Сергей Макаров, Александр Якушев, Владимир Лутченко и другие.

У музея есть несколько постоянных экспозиций. Первая — «Зал славы отечественного хоккея», в который занесены имена 147 человек. Среди них игроки, тренеры, судьи и спортивные журналисты. Экспозиция интерактивная, поэтому можно не только посмотреть, но и прочитать биографию кумира на экране. Вторая выставка – «Красная машина. Страницы истории». В ней рассказывается о зарождении хоккея и выступлении национальных сборных начиная с 1954 года по настоящее время.

Музей Российской шахматной Федерации

Адрес: улица Гоголевский бульвар, д. 14. Ближайшая станция метро – Кропоткинская, Арбатская.

Это первый в мире музей шахмат. Он был основан в 1980 году и до 2009 года занимал одну маленькую комнату в здании Центрального дома шахматиста им. М. М. Ботвинника. Сейчас экспозиции располагаются в трёх залах особняка общей площадью в 180 квадратных метров.

Коллекция музея много расскажет вам об истории мировой и российской шахматной культуры. Вы увидите 3 тысячи экспонатов: шахматные комплекты, кубки, картины, графику, документы, награды известных гроссмейстеров. Есть среди них и уникальные: картонные шахматы из блокадного Ленинграда и шахматы ГУЛАГа из колючей проволоки.

У музея есть своё собрание книг. Оно включает в себя очень редкие издания. Например: первое издание учебника Филидора «Анализ шахматной игры», опубликованное аж в 1749 году, или трактат «Ни с чем не сравнимая игра в шахматы» Доменико Понциани 1769 года выпуска.

Музей спортивной славы ЦСКА

Адрес: Ленинградский проспект, д. 39, стр. 1. Ближайшая станция метро – Динамо, Петровский парк

Сегодня в Музее ЦСКА расположены 2,5 тыс. экспонатов, которые располагаются по периметру четырёх залов. В красном представлены спортивные атрибуты довоенного времени и периода Великой Отечественной войны. Кроме этого, в зале можно почитать о спортсменах ЦСКА, ушедших на фронт: гимнасте Глебе Бакланове, тяжелоатлете Михаиле Громове, бегуне Николае Копылове и стрелке Луке Тарасове.

В синем зале представлена экспозиция, посвящённая хоккею с шайбой. Там вы увидите медали и вещи легендарных армейских игроков, а также витрину с подарками от канадцев. В ней лежит знаменитая маска вратаря Жака Планта, которую голкипер подарил Владиславу Третьяку.

В зелёном зале большую часть пространства занимают стенды с информацией о руководителях ЦСКА и портреты армейских знаменитых спортсменов. Последний — Зал олимпийской славы. На входе будет стоять бюст легендарной метательницы диска Нины Пономарёвой. А чтобы узнать, что ещё — посетите музей.

Государственный музей спорта Министерства Спорта РФ

Адрес: улица Казакова, д. 18. Ближайшая станция метро – Курская

Это самый большой спортивный музей в России. В нём находятся более 80 тыс. уникальных экспонатов, 300 из них не имеют аналогов в мире. В 2010 году Министерство спорта РФ отреставрировало музей, и тогда же гостям показали экспозиции, уже ставшие постоянными: «Зарождение советского спорта», «Зал героев-спортсменов Великой Отечественной войны», «Штурм крыши мира». Также есть «Зал спортивной славы».

Музей активно популяризирует здоровый образ жизни и занятия физической культурой. Начиная с 2015 года там действует молодёжный проект «Экскурсия со спортсменом». Благодаря ему гости могут встретиться, потренироваться и пообщаться со знаменитыми спортсменами об их жизни и пути к победе. Участниками «Экскурсии со спортсменом» были саблистка Софья Великая, гимнастка Светлана Хоркина, бобслеист Александр Зубков и другие.

Есть в музее ещё одна интересная программа — тематическая экскурсия на автобусе. В маршрут под названием «От истоков спорта до олимпийских вершин» входит посещение большой арены Лужники.

Музей ФК «Локомотив»

Адрес: Большая Черкизовская улица, дом 125, строение 1, между 12-м и 13-м секторами Северной трибуны. Ближайшая станция метро — Черкизовская

Музей работает уже 10 лет, и за это время накопилось столько спортивных атрибутов, что их расположили на двух этажах. Зал первого этажа бесплатный для посетителей и представляет собой фан-зону. Здесь представлены кубки, фигуры футболистов основного состава, галерея фотографий выдающихся личностей в истории клуба и стенды с историей домашних стадионов.

На втором уровне музея вы сможете увидеть историю побед «Локомотива». Там представлены не только трофеи, но и исторические артефакты, редкие архивные фотографии и видеофильмы о прошлом и настоящем «Локомотива». Здесь же находится игровая зона, где можно попробовать себя в роли нападающего и забить гол основному вратарю железнодорожников — Маринато Гильерме.