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Как похудеть на 25 килограммов за полгода: история фитнес-модели Себастьяна Дэвида

Как избавиться от лишнего веса и стать спортивной фотомоделью? Реальная история
Анастасия Васильева
История преображения Себастьяна Дэвида
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Себастьян Дэвид сбросил 25 килограммов за семь месяцев.

Сложная жизненная ситуация подтолкнула молодого парня из Англии начать борьбу с лишним весом. Спустя 15 месяцев он опубликовал в «Инстаграме» снимки до–после, что воодушевило многих пользователей. Себастьяна Дэвида стали приглашать на фитнес-фотосессии и на соревнования для бодибилдеров. Рассказываем о секрете его похудения.

Что сподвигло Себастьяна Дэвида к похудению?

Когда летом 2013 года у отца Себастьяна было диагностировано заболевание двигательных нейронов, то он отодвинул своё собственное здоровье на второй план. Дэвид рассказывает, что в течение девяти месяцев не готовил себе еду, а вместо этого покупал еду быстрого приготовления или ходил в фастфуд- рестораны.

Мой вес всегда был в порядке, когда раньше я много играл в футбол, но когда отец смертельно заболел, я много набрал. После того как он умер, я решил, что пришло время вернуть себя в форму.

О спорте и речи не шло, так как парень постоянно заботился об отце. После утраты близкого человека в сознании Себастьяна произошли изменения, и он решил возобновить тренировки и начать правильно питаться.

Что есть и как тренироваться, чтобы так выглядеть?

Главное правило Себастьяна: не ограничивать себя в еде, но при этом регулярно тренироваться. Дэвид пообещал себе и своей маме, что будет посещать спортзал ежедневно. Более того, он обратился за помощью к специалисту, который разработал для него специальную диету. Его завтрак состоял из геркулеса, варёных яиц и ягод. Цыплёнка с бататом и брокколи Дэвид ел на ланч, а лосось и белый картофель – на ужин. В количестве еды мужчина себя не ограничивает, но ест только здоровую пищу.

Вместо снеков для перекуса и конфет он стал покупать рисовые лепёшки с миндальным маслом и фруктами, протеиновые коктейли и пудинг из творога и орехов. Благодаря правильному питанию и упражнениям Себастьян за семь месяцев сбросил 25 килограммов.

Также модель следит за своим душевным состоянием. Он часто выезжает за пределы Англии, чтобы провести дыхательные практики у океана, помедитировать в тропических лесах Бали или скатиться со снежного склона на сноуборде в Австрии.

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Как Себастьян стал моделью?

Ещё через несколько месяцев парень набрал достаточно мышечной массы, чтобы шокировать публику фотографиями в соцсетях.

После большой потери веса Дэвиду предложили несколько модельных контрактов, от которых он поначалу отказывался. А посетители тренажерного зала постоянно мотивируют его участвовать в соревнованиях по бодибилдингу.

Должен признаться, это странно, когда меня просят стать моделью, ведь я смотрю на свои фотографии двухлетней давности. Но я не жалуюсь. Приятно время от времени привлекать к себе немного внимания.
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Себастьян занял седьмое место в общенациональном конкурсе и считается одним из самых завидных холостяков Великобритании.

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