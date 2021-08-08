Стать богом: как выглядеть так же, как Крис Хемсворт

Если вы хоть однажды смотрели фильмы киновселенной Marvel, вам вряд ли удастся забыть Криса Хемсворта — актёра, исполнившего роль Тора. Бог Грома стал апофеозом карьеры австралийца, по сей день многим он известен исключительно по этой роли. Однако мало кто знает, что от природы худощавому и высокому парню пришлось часами тренироваться, чтобы соответствовать заданной планке. Хорошо, что рядом с Крисом оказался верный школьный друг Люк Зокки, ставший его персональным тренером. Именно он и рассказал аудитории, как быть Тором.

С чего начать тренировки?

Люк Зокки считает, что для людей, которые только начинают заниматься спортом, хорошей отправной точкой станут 20-минутные тренировки три раза в неделю. Говоря о конкретных упражнениях, на старте тренер отдаёт предпочтение простейшим комбинациям с собственным весом:

Отжимания;

Подтягивания;

Планка;

Скручивания (подъём туловища из положения лежа);

Бёрпи;

Скалолаз;

Плиометрические приседания.

Главное, чтобы тренировки приносили вам удовольствие — не доводите своё тело до изнеможения, увеличивайте и уменьшайте интенсивность тренировок в зависимости от самочувствия. Тренер говорит, что занятие, на котором вы чувствуете, что вспотели и ощущаете усталость — занятие, проведённое с пользой.

Насколько важно питание?

Диета и тренировки вместе работают над вашим телом, отмечает Зокки. Невозможно набрать массу, как бы усиленно вы ни тренировались, если вам недостаточно белка. Нужно следить за тем, что находится в вашей тарелке, поэтому лучшим решением будет заняться приготовлением пищи самостоятельно, убеждён Люк.

Без правильного питания мы бы не добились таких результатов. Диета Криса корректировалась под каждую последующую роль. Перед очередным фильмом о Торе Крис ежедневно потреблял около четырёх тысяч калорий. Перед лентой «В сердце моря» — не больше тысячи. Он не ел по 15 часов и в итоге сбросил 14 килограммов мышц. Затем снова был «Тор» и снова набор мышечной массы. Всё это довольно серьёзная нагрузка, в том числе и психологическая. Поэтому я постоянно находился рядом с Крисом, худел вместе с ним, чтобы поддержать, и, конечно, награждал за усилия: раз в неделю ему позволялось есть всё, что хочется.

Люк Зокки

Конечно, можно достичь высот и покупая готовую еду, однако это обойдётся вам дорого, тогда как на готовку вы затратите не больше 20 минут.

Где найти мотивацию?

Главная мотивация — видеть собственный прогресс. Продолжайте смотреть в зеркало после каждой тренировки и, когда вы поймёте, что видите сдвиги в положительную стороны, осознаете, что всё было не зря. Через какое-то время тренировки войдут у вас в привычку и без них вы не проживёте — будете чувствовать себя вялым и уставшим.

Научитесь самостоятельно находить стимулы. Не ждите, пока кто-то подтолкнёт вас к тренировкам.

Крис Хемсворт

Фитнес-приложение от Криса и Люка

Рынок спорт-программ готов предложить вам нескончаемое количество приложений для тренировок, однако мужчины уверяют, что их продукт уникален и действенен. Парни попытались создать «Энциклопедию здоровья и фитнеса», где уместили все приобретённые знания. Приложение включает в себя три фундаментальных столпа спорта и здоровья: тренировки, питание и ментальное обучение.

Приложение подходит для широкой публики: в нём вы найдете короткие тренировки по 20-30 минут, их вариативность поражает — вы сможете найти здесь как пилатес, так и кроссфит. Более того, для самых преданных фанатов Тора Люк и Крис запустили 10-недельную программу под названием Centr Power, курс включает в себя 90% того, что Хемсворт делает для подготовки к роли. В программе есть три уровня: начинающий, средний, продвинутый.