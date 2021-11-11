Плохое настроение может испортить осанку. Как эмоции влияют на позвоночник

Неважно, как часто вы делаете разминку — сначала придётся разобраться со стрессом.

Как именно осанка зависит от настроения?



Разбираемся вместе с ортопедом.

Когда кто-то говорит, что «сломался под тяжестью проблем» или «ощущает груз проблем на плечах», то, скорее всего, не лукавит. Эмоции материальны и отражаются на состоянии организма. Особенно сильно их выдаёт осанка — чуть что не так, и спина напоминает знак вопроса.

Елена Пастарнак семейный ортопед сети ортопедических салонов ОРТЕКА Осанка и здоровье позвоночника во многом зависят от наших эмоций. Из-за постоянного стресса люди начинают сутулиться.

Эмоции могут испортить осанку?

Например, из-за постоянного стресса и плохого настроения люди чаще всего начинают сутулиться. Опущенная голова, согнутая спина, шаркающая походка — по таким признакам легко читается эмоциональный статус взрослого человека.

Фото: unsplash.com/@sharon_christina

Почему так происходит? Дело в том, что к искривлённой осанке мышцы постепенно привыкают, и сутулость в сидячем положении или при ходьбе закрепляется. Со временем исправить её становится всё сложнее. При этом постоянное смещение центра тяжести зачастую вызывает патологические изменения позвоночника. Даже чрезмерный наклон головы создаёт дополнительную нагрузку на ось позвоночника, поскольку приводит к рефлекторному сгибанию всего туловища.

Елена: Сутулость может «быть родом» из детства, ведь правильная осанка — это ещё и правильное воспитание. Родителям, тренерам и педагогам нужно помнить, что маленький ребёнок или подросток — это формирующаяся личность. Детей ни в коем случае нельзя унижать, оскорблять, даже когда появляется желание сильно отругать или чего-то от них добиться. Чрезмерное давление приводит к снижению эмоционального статуса и самооценки. В результате дети уходят в себя, «зажимаются». Внешне это проявляется так: голова опущена, плечи сведены, возникает так называемая «социальная» сутулость. Она нередко появляется и во взрослом состоянии.

Как стресс влияет на позвоночник?

Стресс создаёт не только психологическое, но и физическое напряжение. В таком состоянии вырабатывается большое количество гормонов, учащается пульс и повышается мышечный тонус. Из-за стресса мышцы перенапрягаются, поэтому им становится сложнее удерживать туловище в правильном положении. Человеку не удаётся сохранять ровную осанку, он сутулится и перегружает позвоночник. В свою очередь, это создаёт давление на межпозвонковые диски, что становится причиной хронических болей в спине и остеохондроза.

Фото: unsplash.com/@elisa_ventur

Важно! Зачастую сложно определить, стресс вызвал проблемы с позвоночником или, наоборот, неправильная осанка стала причиной стресса. Эмоциональное напряжение в некоторых случаях появляется на фоне проблем с опорно-двигательной системой. Особенно это касается офисных сотрудников, которые большую часть дня проводят за компьютером, но не следят за осанкой.

Елена: Если человек продолжительное время сидит, сильно наклонив голову вперёд, то кровообращение шейного отдела ухудшается. Из-за этого могут появиться головная боль и раздражительность. Опущенные плечи, согнутая спина оказывают давление на грудную клетку. Это мешает работе дыхательной системы, что приводит к кислородному голоданию головного мозга. Как следствие, возникают сонливость, усталость, ухудшается общее самочувствие. Кроме того, постоянная сутулость негативно отражается на работе внутренних органов.

Как исправить ситуацию?

Для решения проблем с осанкой стоит обратиться к врачу или семейному ортопеду. Он оценит состояние всей опорно-двигательной системы и при необходимости подберёт корректор осанки или другие ортопедические изделия. Специалист также разработает комплекс упражнений для укрепления мышц спины исходя из индивидуальных особенностей пациента и его диагноза.

И не забывайте чаще улыбаться: теперь у вас на то есть ещё одна причина — здоровье позвоночника.