Как сидеть за ноутбуком, чтобы не болела спина?

Елена Пастарнак семейный ортопед сети ортопедических салонов ОРТЕКА Почему болит спина, если долго сидишь? Как правильно сидеть за компьютером?

Сегодня понятие рабочего места довольно размыто. Удалённая работа, возможность приезжать в офис всего несколько раз в неделю — в нынешних реалиях можно трудиться дома, на даче, в кафе или в парке. Главное — иметь ноутбук и стабильный интернет.

Помимо очевидных плюсов, у всего этого есть и отрицательная сторона. Отсутствие правильно организованного рабочего пространства может негативно влиять на здоровье опорно-двигательной системы. Когда мы долго работаем за ноутбуком, то устаём от одной позы и пытаемся найти более удобное положение — закидываем ногу на ногу или кладём её под себя, облокачиваемся на стол, сидим полулёжа на стуле. Мы делаем это непроизвольно и даже не осознаём, что подобное положение тела не только усугубляет усталость, но и вызывает проблемы со спиной. Рассказываем, как нужно правильно работать за компьютером, чтобы не навредить здоровью.

Что будет, если неправильно сидеть за компьютером?

Каждый день наш позвоночник испытывает колоссальную статическую и динамическую нагрузку. Как и любая несущая конструкция, со временем он изнашивается — здесь, к сожалению, ничего нельзя сделать. Зато в наших силах максимально замедлить этот процесс.

Во многом здоровье опорно-двигательной системы зависит от осанки. Неправильное положение туловища приводит к смещению центра тяжести, а значит, к повышению нагрузки на позвонки, образующие вертикальную ось позвоночника. Важные элементы этой конструкции — межпозвонковые диски, которые уменьшают давление на позвонки. Из-за неправильной осанки они постепенно изнашиваются, что вызывает боли в спине и становится причиной остеохондроза.

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Неправильная поза при работе за компьютером может привести к снижению работоспособности, быстрой утомляемости. Из-за того, что мышцы вынуждены постоянно бороться, пытаясь удержать спину в правильном положении, они всё время перенапряжены и быстро устают.

Сутулость также мешает процессам кровообращения и дыхания: неправильный наклон головы может нарушить кровообращение в шейном отделе, а слишком опущенные плечи, согнутая спина оказывают чрезмерное давление на грудную клетку, что нарушает газообмен в лёгких. Как следствие, органы получают меньше кислорода — мы начинаем зевать, устаём, падает эмоциональный статус.

Как правильно сидеть за компьютером?

Благодаря ноутбуку есть возможность работать где угодно. Но нельзя сказать, что это всегда удобно и тем более полезно для позвоночника.

Работайте только за столом

Не стоит ставить ноутбук на колени — без опоры для рук центр тяжести смещается, и мы сутулимся. Идёт нагрузка на шею, что, как мы помним, ухудшает кровообращение.

Лёжа на кровати работать тоже не рекомендуется, потому что в этом случае создаётся давление на ось позвоночника. Несмотря на то что ноутбук — мобильный гаджет, пользоваться им нужно только за столом. Если вы трудитесь дома, позаботьтесь о том, чтобы подобрать удобный стул и стол, подходящий вам по высоте.

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Не наклоняйтесь

При работе за компьютером спину надо держать ровно, нельзя сутулиться. Голову, плечи и таз нужно удерживать на одном уровне. Монитор должен находиться прямо перед глазами. Для ноутбука с небольшой диагональю экрана лучше приобрести подставку, иначе придётся постоянно наклоняться.

Ставьте компьютер на достаточное расстояние

Расположите монитор на расстоянии 50-70 см от глаз. Руки должны ровно лежать на клавиатуре, чтобы избежать проблем с лучезапястными суставами. Поэтому если компьютер стоит на подставке, купите отдельную клавиатуру.

Сидите в правильном положении

Выпрямите плечи, а локти держите под углом 90-120 градусов. Спину полностью прижмите к спинке стула и согните колени под прямым углом. Стопы должны опираться на пол всей подошвой, поэтому важно не сидеть в обуви на высоких каблуках, чтобы центр тяжести не смещался. Если сразу не получается привыкнуть к такому положению тела, воспользуйтесь ортопедической подушкой для спины — она снизит нагрузки на позвоночник и поддержит естественную осанку. Ортопедическая подушка для сидения также помогает компенсировать давление на межпозвонковые диски и удерживать правильное положение туловища.

Не пренебрегайте разминкой

Когда мы постоянно находимся в неправильном положении, мышцы спины со временем ослабевают, привыкают к неправильной осанке, и сутулость становится хронической. А это значит, что справиться с ней будет гораздо сложнее. Поэтому такой ситуации лучше не допускать.

В течение дня каждый час делайте перерывы на отдых. Не забывайте про утреннюю гимнастику, во время которой можно выполнять упражнения для укрепления спины: отжимания, приседания, пресс на коврике, планку на локтях, подъём корпуса лёжа на полу и др. Конечно, нужно вести активный образ жизни, заниматься спортом.

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От осанки зачастую зависят самочувствие человека, его психологическое состояние, эмоциональный статус, работоспособность. Сутулость не только внешне выглядит непривлекательно, но и снижает качество жизни. Осанку нужно контролировать всегда: во время работы, прогулок, занятий спортом и даже сна. Если у вас появилась хроническая сутулость, вы чувствуете боли в спине, плечах или шее, обратитесь к ортопеду. Врач оценит состояние опорно-двигательной системы и при необходимости порекомендует корректор осанки. Также он может разработать специальный комплекс профилактических или лечебных упражнений на основе индивидуальных особенностей вашего организма и диагноза.