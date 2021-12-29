Как не переборщить с алкоголем в новогоднюю ночь и на праздники?

Как не переборщить с алкоголем на Новый год и во время праздников?



Разбираемся вместе с экспертом.

Если верить глобальному социологическому исследованию, Россия далеко не в первой десятке «пьющих» стран. Лидером оказалась Австралия, на втором месте — Дания, а на третьем — Финлядния.

Если, после прочтения всего выше сказанного вы подумали: «О, а это похоже на тост», — не спешите радоваться. Тема алкоголя очень близка для нашей страны, а «пьяный русский» — стереотип для многих стран мира. Тем более что уже скоро на Россию опустится новогодне-праздничное время и продажи алкогольной продукции снова увеличатся. Это неизбежно. И к большому сожалению, многие совершенно не знакомы с культурой пития спиртного.

Андрей Прокудин медэксперт, экс-тренер по реабилитации сборной Южной Кореи по биатлону Мера алкоголя — субъективный фактор и определяется в том числе с учётом морально-этических принципов каждого отдельного человека.

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Постараемся разобрать с точки зрения медицины вопросы и нюансы, которые могут вас коснуться на протяжении новогодних каникул. А главное — расскажем, каких правил стоит придерживаться, чтобы не навредить себе. Но для начала – историческая справка.

Точную дату появления алкогольных напитков назвать сложно. Можно предположить, что алкоголь не сильно моложе человеческого рода. Разные древние племена использовали напитки в своих обрядах для общения с богами и умершими.



С тех пор как люди научились делать посуду из керамики (VIII тысячелетие до н. э.), они также стали готовить разнообразные алкогольные напитки из мёда, винограда и других ингредиентов. Пиво, например, считается одним из древнейших напитков, поскольку его варили ещё в Вавилоне.



В начале VII века арабы смогли впервые получить чистый спирт. Интересный факт, что само слово «алкоголь» пришло из арабского языка и означает «одурманивающий».

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Как определить для себя достаточное количество алкоголя?

Мера, как говорится, у каждого своя. Многое зависит от массы тела, от объёма выпитого, от условий употребления и от качества продукции.

Андрей: Я бы сказал так, мера человека — субъективный фактор и определяется в том числе с учётом морально-этических принципов каждого отдельного человека. Или, если приводить аналогию в понятиях психоанализа, мера — это тогда, когда открывается шлагбаум этичности, сдерживающий подсознательные тайные желания, и дальше — гуляй шальная императрица. Или император.

Чтобы не переборщить, нужно внимательно прислушиваться к организму. Так сможете вовремя остановиться, не доводя состояние до критичного.

Очень часто алкоголь запивают водой — правильно ли это?

Любой алкоголь для организма — жидкость неестественная и изменяющая состояние сознания, фактически отравляющая организм. Конечно, какое-то количество воды снизит вред. Но не стоит считать это панацеей.

Андрей: Я бы рекомендовал, если очень хочется выпить, хорошо есть и запивать алкоголь безалкогольными напитками (вода, сок, морс и т. д.). В целом еда и вода снизят степень алкогольного отравления, но не избавят от него полностью. Да и в какой-то мере способствуют увеличению объёма выпитого, так как скорость опьянения будет медленнее.

Кому не стоит пить абсолютно?

Воздержаться от алкоголя стоит людям с хроническими заболеваниями, слабой сердечно-сосудистой системой, сахарным диабетом и с психическими расстройствами.

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Андрей: Я бы рекомендовал всем понимать и принимать все возможные риски, связанные с употреблением алкоголя и последствиями, которые влечёт злоупотребление им.

Что нельзя делать, когда вы пьёте алкоголь?

В обиходе говорят, что не стоит смешивать разные виды алкоголя или «понижать градус». Но чисто теоретически абсолютно всё равно, что и с чем вы мешаете, идёте ли на понижение или повышение градуса — всё это всё равно даёт эффект отравления. А он зависит только от количества выпитого.

Андрей: Рекомендую не ввязываться в авантюры, будучи подвыпившим, не соглашаться на провокации сгонять «ещё за одной» на автомобиле, самому не садиться за руль и стараться заранее распланировать вечер, понимая, где в случае превышения дозы будете спать и кто поможет, если станет плохо. Можно ли заранее всё это организовать и чётко следовать плану? Не знаю. Наверное, у кого-то может получиться. Но соблюдать личную и общественную безопасность, думаю, надо уметь даже «в состоянии нестояния».

Может ли алкоголь быть полезным?

Андрей: Опять же считается, что бокальчик красного улучшает пищеварение. Я бы не сказал, что в этом есть польза или что алкоголь может быть полезным. Вредной может быть и еда, и вода с большим количеством примесей, и жизнь в мегаполисе с высоким загрязнением воздуха.

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Организм человека — штука уникальная и справляется с различными испытаниями на прочность, но важно понимать, где заканчивается эта самая прочность и начинаются эксперименты на выносливость. Всё индивидуально.