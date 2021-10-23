Чем полезно пиво и зачем его пьют спортсмены после матчей?

Злоупотреблять алкоголем не стоит в любом случае. Но есть ли у пива полезные свойства?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Пиво — третий напиток в мире по популярности. На первом месте стоит вода, на втором — чай. Споры насчёт вреда пива ведутся давно. Ярые противники алкоголя горой стоят за то, что пить пиво, так же, как и другие алкогольные напитки, — вредно. На самом деле всё не совсем так.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Пиво получают путём брожения сусла, добавляя в него рожь, пшеницу, ячмень или овёс. Раньше в него добавляли специи и натуральные травы: можжевельник, полынь, тмин. Но сегодня функцию трав заменяет хмель — растение семейства коноплёвых. Издавна его использовали в качестве болеутоляющего средства, которое также играет роль успокоительного и снотворного.

Чем полезно пиво?

Умеренное потребление пива не только не вредит организму, но и может принести ему пользу. В небольших дозах и на нерегулярной основе оно положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, может стать профилактикой сахарного диабета. Однако злоупотреблять им, как и любым другим алкоголем, совершенно точно не стоит.

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Пиво помогает восстановиться после длительных и серьёзных физических нагрузок. Например, Гус Хиддинк, став главным тренером сборной России в 2006 году, принёс эту традицию из Европы. На велогонках, таких как Тур де Франс и Джиро д’Италия, гонщики пьют пиво после длинных марафонских этапов для восстановления сил.

Содержание кремния в пиве способствует укреплению зубов и костей и даже помогает избавиться от остеопороза, при котором кости истончаются и становятся очень хрупкими. Больше всего кремния в пиве с добавлением ячменя и хмеля, а в безалкогольных сортах его совсем мало. Поэтому пожилым людям также иногда будет полезно выпить бокал пива, ведь с возрастом кости становятся хрупкими и наиболее подвержены переломам.

Кроме того, в пиве содержатся полифенолы — мощные антиоксиданты, способные предотвращать появление онкологических заболеваний. А флавоноиды, составляющие около 60% полифенолов, замедляют процессы старения, снижают риск возникновения деменции и болезни Паркинсона.

Безалкогольное пиво обладает аналогичными свойствами?

Один из этапов производства безалкогольного пива — удаление алкоголя. Этого добиваются, прерывая брожение сусла, разбавляя напиток или выводя алкоголь из готовой партии.

Главный плюс безалкогольного пива состоит в том, что оно не вызовет похмелья. В умеренном количестве оно будет полезно тем, у кого повышен холестерин в крови, есть проблемы с сердечно-сосудистой системой и гормональным фоном. Также оно содержит витамины группы В, благоприятно влияющие на головной мозг. Как и алкогольное, хотя и в меньшей степени, безалкогольное пиво может снижать риск онкологии.

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Отличие безалкогольного пива от алкогольного состоит лишь в наличии этанола в последнем, так что какое пиво выбрать — решать лично каждому.

В чём польза соусов и маринадов на пиве?

К примеру, при жарке мяса в нём появляются особые вещества — канцерогены, которые содержатся в том числе в выхлопных газах и табачном дыме. Они могут спровоцировать развитие злокачественных новообразований. Пивной маринад способен снизить количество этих веществ. Самым полезным считается маринад из тёмного пива — он почти наполовину снижает действие канцерогенов.

А как же «пивной живот»?

То, что люди толстеют исключительно от пива — не более чем миф. Во-первых, редко кто пьёт пиво в чистом виде. Как правило, в ход идут закуски: чипсы, начос, гренки и сухарики, сушёная рыба. Во-вторых, одна из проблем пива заключается в том, что оно активизирует чувство голода. Чем больше пьём пива, тем больше хочется есть — это и создаёт риск набора веса. Так что известный всем «пивной живот» — вовсе не от пива, а скорее, из генетической особенности некоторых представителей мужского пола.

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Если не знать меры в потреблении пива, это также может привести к гастриту, панкреатиту, бесплодию, головным болям и нервным заболеваниям.